Combatientes hutíes gritando consignas en la provincia de Taiz, Yemen (EFE/EPA/HOUTHI MILITARY MEDIA CENTER)

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El Gobierno de Reino Unido anunció este martes sanciones contra el movimiento hutí de Yemen, Ansar Alá, y cuatro de sus altos dirigentes por ataques contra territorio yemení, infraestructuras civiles de Arabia Saudita y rutas marítimas internacionales, además de denuncias por graves violaciones de los derechos humanos.

Las medidas incluyen la congelación de activos y la prohibición de ejercer funciones directivas para la organización insurgente. El Ministerio de Exteriores británico responsabilizó al grupo, respaldado por Irán, de amenazar la paz y la estabilidad de Yemen, atacar la navegación comercial en el mar Rojo y el golfo de Adén y disparar misiles y drones contra países de la región.

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Las sanciones individuales alcanzan al ministro del Interior hutí en Saná desde 2019, Abdulkarim Amir al Din Husein al Huti; al jefe del Servicio de Seguridad e Inteligencia, Abdul Hakim Hashem Ali al Jaiwani; al juez Mohamed Mufleh y al fiscal superior Sarim al Din Mufadal. Los cuatro enfrentarán congelación de bienes, veto de entrada al país e inhabilitación para ocupar puestos de dirección.

Londres los acusa de estar relacionados con detenciones arbitrarias, torturas con descargas eléctricas y palizas, violencia sexual y violaciones contra presos y mujeres recluidas en instalaciones controladas por los rebeldes.

El ministro de Exteriores británico, Ed Miliband, afirmó que “la renovada agresión de los hutíes contra nuestros socios y civiles inocentes es inaceptable y deben rendir cuentas”. También señaló que las acciones del grupo en el estrecho de Bab el Mandeb afectan las cadenas mundiales de suministro y “encarecen el coste de la vida para las familias británicas”.

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Partidarios de los hutíes se manifiestan para mostrar su apoyo al movimiento, mientras los combates se intensifican en varios frentes yemeníes; Saná, Yemen, 9 de octubre de 2026 (REUTERS/Mohammed al-Mahdi)

“No nos quedaremos de brazos cruzados mientras grupos como los hutíes llevan a cabo acciones que aumentan el coste de la vida para los británicos e intentan socavar deliberadamente la estabilidad de Oriente Próximo”, expresó Miliband, quien reiteró el respaldo británico al Gobierno yemení reconocido internacionalmente y a Arabia Saudí.

El anuncio coincidió con un aumento de la tensión en la región. La coalición liderada por Arabia Saudita ordenó este martes la evacuación de civiles del puerto yemení de Hodeida ante la previsión de bombardeos, después del impacto de un dron hutí contra un rascacielos del Centro Financiero Rey Abdulá, en Riad. El ataque dejó 11 heridos, según la información difundida. Los hutíes amenazaron con atacar el puerto saudita de Yeda como respuesta a los bombardeos previstos contra Hodeida.

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Las sanciones de Londres fueron en línea con la ley promulgada por del presidente del Consejo de Liderazgo Presidencial del Yemen, Rashad al Alimi, que clasificó formalmente a los rebeldes hutíes, aliados de Irán, como organización terrorista y estableció penas que incluyen la pena de muerte.

La norma entró en vigor después de una aprobación unánime el lunes pasado y de su posterior remisión a Al Alimi, según informó el máximo órgano ejecutivo del Gobierno yemení, que actúa bajo el respaldo de Arabia Saudita. La legislación crea un marco para llevar a juicio a personas y entidades vinculadas con los hutíes, desarticular sus redes financieras y congelar o confiscar los bienes asociados al grupo.

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El presidente yemení, Rashad al-Alimi, se dirige a la nación en un mensaje televisado desde Riad, Arabia Saudita, el 4 de octubre de 2026 (Agencia de Noticias de Yemen/Material distribuido vía REUTERS)

La denominación de organización terrorista abarca las estructuras políticas, militares, de seguridad, administrativas y civiles del movimiento. También alcanza a individuos y entidades cuyos nexos orgánicos con los hutíes queden probados, aunque la ley precisa que la inclusión en esa categoría no supone por sí misma una condena penal.

La norma tipifica como delitos los intentos de tomar el poder por la fuerza, los asedios contra ciudades, la provocación de hambrunas, los ataques contra civiles e instalaciones públicas, la instalación de minas terrestres y las agresiones contra la navegación internacional. Quienes resulten condenados por esos delitos podrán recibir la pena de muerte o penas de prisión de entre 20 y 30 años.

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La pertenencia al movimiento insurgente se castigará con penas de entre 10 y 15 años de cárcel. La ley dispone la pena capital para quienes ejerzan funciones de liderazgo efectivo dentro de la organización. También estableció la pena de muerte para quienes proporcionen armas, material militar o información de inteligencia a los hutíes, así como para las personas que recluten, entrenen o armen a individuos destinados a integrarse en sus unidades militares o de seguridad.

(Con información de Europa Press)