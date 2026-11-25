Marco Rubio condenó los ataques “terroristas” de los rebeldes hutíes contra Arabia Saudita (REUTERS/Evelyn Hockstein)

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, condenó ante el ministro de Exteriores de Arabia Saudita, el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, los ataques hutíes contra infraestructuras civiles y energéticas saudíes, durante una conversación telefónica mantenida el martes. El Departamento de Estado indicó que el funcionario calificó los bombardeos de “terroristas” y los atribuyó a los insurgentes de Yemen, “respaldados” por Irán.

La llamada tuvo lugar después de un nuevo ataque contra el rascacielos del Fondo de Inversión Pública en el Centro Financiero Rey Abdullah, en Riad, que dejó 11 heridos, según la Defensa Civil saudita.

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Rubio y Al Saud también abordaron la necesidad de preservar la navegación en el estrecho de Ormuz y en el de Bab-el-Mandeb, dos rutas marítimas que conectan zonas centrales para el transporte de energía y el comercio internacional.

El estrecho de Ormuz permanece afectado por el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán, mientras que Bab-el-Mandeb, que une el mar Rojo con el golfo de Adén, se encuentra amenazado por los hutíes. Los rebeldes atacaron embarcaciones comerciales y objetivos vinculados con Arabia Saudita en esa zona.

Los responsables diplomáticos discutieron además la guerra en Sudán. Rubio planteó la necesidad de una tregua humanitaria, un acuerdo de paz duradero y una transición hacia un Gobierno civil. La conversación también incluyó el desarme del grupo terrorista Hezbollah, dentro del Acuerdo Marco Trilateral entre Líbano, Israel y Estados Unidos. Ambos funcionarios reafirmaron su “compromiso compartido con la seguridad y la estabilidad regionales”.

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Un miembro del grupo terrorista Hezbollah, el 20 de noviembre de 2026 (REUTERS/Alaa Al-Marjani)

El ataque hutí contra Riad

La torre del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita en Riad sufrió el martes un nuevo ataque, una semana después de otra ofensiva contra el mismo edificio, en medio de la escalada militar entre la coalición liderada por el reino y los hutíes de Yemen.

Tres testigos identificaron el objetivo como la torre de 80 pisos que alberga la sede del Fondo de Inversión Pública saudí, conocida como PIF por sus siglas en inglés. El edificio, de 385 metros de altura, domina el distrito financiero Rey Abdalá de la capital.

Una fuente al tanto de lo ocurrido indicó que varias personas reparaban los daños causados por el ataque de la semana pasada cuando se produjo el nuevo impacto. Según ese testimonio, al menos dos de los heridos permanecen en estado crítico por quemaduras.

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La Defensa Civil saudita informó que entre las víctimas hay dos ciudadanos del país, cuatro egipcios, tres nepaleses y dos indios. Un vehículo equipado con altavoces pidió a los vecinos de la zona financiera que buscaran resguardo, según relató otro residente.

Imagen de los daños sufridos por la torre del Fondo de Inversión Pública (PIF), sede del fondo soberano saudí, tras un ataque hutí en Riad, Arabia Saudí. 19 de noviembre de 2026 (Agencia de Prensa Saudí/Imagen facilitada a través de REUTERS)

El portavoz de la coalición encabezada por Riad, Turki al Maliki, confirmó el ataque, aunque no identificó el edificio. “Una de las torres del centro financiero fue blanco de un cobarde ataque terrorista. Las autoridades competentes inspeccionan actualmente el lugar”, señaló en la red social X.

Los hutíes no asumieron de inmediato la autoría de la ofensiva. El grupo sí se adjudicó el ataque anterior contra la torre, que rompió cristales de varios pisos y afectó edificios cercanos, sin dejar heridos.

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La zona financiera, donde también funcionan la Bolsa saudí y oficinas de empresas como Goldman Sachs, permanece bajo medidas de seguridad. Varios accesos estaban bloqueados por vehículos policiales y buena parte de los empleados trabaja a distancia. “Han cerrado las calles y han prohibido a la gente circular o entrar”, relató un camarero de un restaurante evacuado durante el ataque en diálogo con AFP. “Ahora todo ha vuelto a la calma”, añadió.

El ataque coincide con el avance de los hutíes en territorio yemení. Las fuerzas del Gobierno reconocido internacionalmente afirman que el grupo se prepara para atacar Adén, ciudad que alberga a las autoridades respaldadas por Arabia Saudita.

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(Con información de EFE y AFP)