Los futbolistas juveniles Branco Salinardi y Cristian Gallardo, con la casaca de San Lorenzo

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San Lorenzo decidió dejar ir a tres de sus juveniles de mayor proyección y, al mismo tiempo, declaró “persona no grata” al representante que manejó sus negociaciones. El club emitió este martes un comunicado oficial en el que alega un largo historial de propuestas rechazadas y argumenta que el caso no es aislado: el mismo agente habría intentado antes sacar a otro futbolista de la institución en condición de libre.

Los jugadores en cuestión son Cristian Gallardo (volante), Ramiro Pedroza (defensor) y Branco Salinardi (delantero), los tres nacidos en 2007. Sus contratos vencen el 31 de diciembre de 2026 y, dado que ninguna de las partes llegó a un acuerdo, se irán con el pase en su poder. De los tres, Salinardi es el único con rodaje en Primera División: convirtió un gol ante Instituto, en el Nuevo Gasómetro, en agosto de 2025. Gallardo, por su parte, pelea por un lugar en la selección argentina de cara al Sudamericano Sub 20 de enero.

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El club señaló que abrió instancias de negociación con los tres futbolistas a partir de la asunción de la nueva Comisión Directiva, encabezada por el presidente Marcelo Culotta. Según el comunicado oficial, las propuestas de renovación fueron presentadas verbalmente y, ante las respuestas negativas, San Lorenzo optó por intimar a los jugadores mediante carta documento para que tomaran conocimiento formal de las condiciones ofrecidas.

“La alternativa planteada por su representante (Patricio Lombilla) consistía en que los jugadores quedaran en libertad de acción, a cambio de porcentajes sobre futuras transferencias o eventuales resarcimientos económicos”, señala el texto oficial.

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En el caso de Pedroza y Salinardi, San Lorenzo tampoco recibió ninguna oferta formal de otro club durante todo el proceso. Con Gallardo sí hubo un interesado: en la semana del 16 de noviembre, Palmeiras de Brasil presentó una propuesta formal, aunque su contenido era particular. “No implicaba un dinero como contraprestación, sino que representaba que el club conserve un porcentaje de Cristian Gallardo a cambio de los derechos de formación”, detalla el comunicado. La negociación no prosperó.

San Lorenzo acusó a Lombilla de repetir este comportamiento. El representante también maneja los intereses de Lautaro Montenegro, defensor del club, por quien —según indica la institución— “meses atrás habría realizado gestiones para conseguir su salida de la institución en condición de libre, con la firma de un precontrato”.

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Ante ese antecedente, el club tomó una decisión de carácter institucional: declarar a Lombilla “persona no grata” e iniciar el análisis del procedimiento para solicitar su expulsión como socio ante el Tribunal de Ética y Disciplina.

El presidente del club, Marcelo Culotta, también se pronunció públicamente. “Las negociaciones que llevamos adelante por varios juveniles representados por Patricio Lombilla desde el inicio de la gestión tienen un punto de inflexión cuando el interés personal y la falta de respeto por la institución van más allá”, escribió en sus redes sociales. Y agregó: “Desde la dirigencia de San Lorenzo de Almagro tomamos postura y definición sobre los pasos a seguir con los jugadores y su representante para defender el patrimonio de nuestro club”.

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Marcelo Culotta, presidente de San Lorenzo

El comunicado completo de San Lorenzo

San Lorenzo informa a sus socios/as que los jugadores Cristian Gallardo, Ramiro Pedroza y Branco Salinardi quedarán en libertad de acción a partir del 31 de diciembre. El Club les realizó distintas propuestas de renovación que fueron rechazadas tanto por los futbolistas como por su representante Patricio Lombilla, quienes siempre transmitieron su intención de dejar el club en condición de jugadores libres. Una vez más, Lombilla actuó de manera desleal con la institución, por eso, el Club decide declararlo como ‘persona no grata’, y analiza el procedimiento para el pedido de expulsión como socio al Tribunal de Ética y Disciplina.

Al momento de asumir la actual Comisión Directiva, los contratos de Cristian Gallardo, Ramiro Pedroza y Branco Salinardi se encontraban próximos a vencer. Ante esta situación, el Club abrió las correspondientes instancias de negociación y les realizó a los tres futbolistas propuestas formales para renovar sus respectivos vínculos contractuales.

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Ante las propuestas presentadas verbalmente, San Lorenzo recibió respuestas negativas tanto por parte de los jugadores, como de su representante, Patricio Lombilla. Por ello, fueron intimados mediante carta documento para que tomaran conocimiento formal de las condiciones ofrecidas.

Cabe destacar que, durante este proceso, San Lorenzo tampoco recibió ninguna propuesta formal de otro club por Ramiro Pedroza y Branco Salinardi. En contrapartida, la alternativa planteada por su representante consistía en que los jugadores quedaran en libertad de acción, a cambio de porcentajes sobre futuras transferencias o eventuales resarcimientos económicos. Las condiciones propuestas no alcanzaban a cubrir siquiera los montos correspondientes a los derechos de formación que le corresponden al Club. La única oferta formal se dio la semana del 16 de noviembre por parte del club Palmeiras de Brasil, la cual no implicaba un dinero como contraprestación, sino que representaba que el club conserve un porcentaje de Cristian Gallardo a cambio de los derechos de formación.

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Una vez recibida la negativa de los futbolistas a las propuestas de renovación, la Comisión Directiva resolvió que continuaran sus entrenamientos junto a sus respectivas categorías, de acuerdo con la planificación deportiva de la institución. De esta manera, Cristian Gallardo, Ramiro Pedroza y Branco Salinardi finalizarán sus respectivos vínculos contractuales con San Lorenzo el próximo 31 de diciembre de 2026, quedando en libertad de acción a partir de esa fecha.

El accionar de Lombilla no se trata de una conducta aislada. Lombilla también representa al defensor Lautaro Montenegro, otro jugador por el que meses atrás habría realizado gestiones para conseguir su salida de la institución en condición de libre, con la firma de un precontrato.

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