El ex presidente Santiago Peña (Europa Press)

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La Fiscalía de Paraguay solicitó ampliar la imputación contra el ex presidente Santiago Peña por lavado de activos y cohecho pasivo agravado, dentro de la investigación por la crisis de Ueno Bank, intervenido el 3 de noviembre por problemas de solvencia.

Peña permanece detenido desde el 7 de noviembre en Asunción, un día después de que el Senado lo destituyera mediante un juicio político. La causa penal abierta tras la intervención de la entidad ya incluía acusaciones por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.

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El fiscal Christian Benítez, vocero de un equipo de siete investigadores, informó el martes que el pedido de ampliación también alcanza a Francisco Peña, hermano del ex mandatario, y a Rocío Caballero Bosch, esposa de este último. La medida aún requiere la validación de un juez.

La Fiscalía pidió imputar a Francisco Peña por lavado de activos, asociación criminal, cohecho pasivo y administración en provecho propio. Caballero Bosch enfrenta una acusación por lavado de activos, de acuerdo con el acta de imputación.

Benítez señaló que la pesquisa analiza la compra de una finca de 1.184 hectáreas en María Antonia, a unos 65 kilómetros de Asunción, por USD 3 millones. La adquisición se habría concretado mediante la empresa PEAR SRL, cuyo capital asciende a seis millones de guaraníes, cerca de USD 1.000, según expuso el fiscal. La operación habría contado con financiamiento de la entonces Financiera Ueno. Santiago Peña integró hasta 2025 el grupo accionista que controlaba la entidad, que después se convirtió en Ueno Bank.

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El ex presidente de Paraguay, Santiago Peña (izquierda), llega a la Fiscalía General para comparecer ante los fiscales, un día después de que fuera destituido (Fiscalía de Paraguay/Imagen cedida a través de REUTERS)

“El acta de imputación le incluye al ex presidente de la República por los hechos punibles de cohecho pasivo agravado (soborno) y lavado de activos”, declaró Benítez durante una conferencia de prensa.

Francisco Peña, de 51 años, quedó en prisión preventiva el lunes. Rocío Caballero Bosch cumple arresto domiciliario desde esa misma jornada. Además, unas 20 personas permanecen con prisión preventiva en el expediente por Ueno Bank, entre ellas ex directivos de la entidad, funcionarios del Banco Central del Paraguay (BCP) y dirigentes políticos. La institución concentraba fondos de organismos públicos y, tras la intervención, cientos de miles de clientes quedaron sin disponibilidad de sus depósitos.

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En este contexto, el presidente, Pedro Alliana, anunció que enviará al Parlamento un proyecto de ley de emergencia para adelantar indemnizaciones a los trabajadores de empresas vinculadas con Ueno Bank.

La propuesta prevé anticipos de hasta cinco salarios mínimos por empleado, un monto de 15,2 millones de guaraníes, equivalente a USD 2.375 según la cotización vigente del Banco Central del Paraguay. Alliana asumió la Presidencia el 6 de noviembre, tras la destitución de Santiago Peña en un juicio político.

Pedro Alliana se dirige a los legisladores tras prestar juramento como nuevo presidente de Paraguay (AP/Jorge Sáenz)

El mandatario sostuvo que el Estado destinará 62.000 millones de guaraníes, cerca de USD 10 millones, para cubrir los desembolsos iniciales. Aclaró que los recursos serán reclamados después a las compañías responsables de las liquidaciones laborales.

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“Pero el Estado no asumirá el costo, nos encargaremos de cobrar a las empresas que son las principales (responsables) de liquidar a cada uno de sus trabajadores”, afirmó Alliana en un mensaje desde Mburuvicha Róga, la residencia presidencial.

El Gobierno también dispuso que los afectados mantengan la cobertura de salud hasta el 31 de diciembre, pese a que dejaron de aportar al Instituto de Previsión Social (IPS) al comienzo de noviembre. La ministra de Trabajo, Mónica Recalde, estimó que la intervención de la entidad financiera afectó a 3.610 trabajadores dentro de Paraguay.

Las compañías asociadas a Ueno Bank formaban parte del Grupo Vázquez, que entró en una crisis operativa y financiera después de que el BCP iniciara, el 3 de noviembre, el proceso de resolución de la entidad. El banco declaraba unos 2,94 millones de clientes y administraba fondos por montos elevados pertenecientes a organismos públicos.

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(Con información de AFP)