La foto del 5º A de 1997 de la Escuela Nº 66 General Las Heras. Lionel Messi aparece sentado abajo a la derecha

Guardar

Lionel Messi obtuvo un 10 en Educación Física y un 6 de promedio en el resto de las materias cuando cursaba séptimo grado en la Escuela Nº 66 General Las Heras de Rosario, según un boletín de calificaciones que volvió a salir a la luz y se viralizó en las redes sociales.

El documento, de cuando el entonces futbolista de las Inferiores de Newell’s tenía entre 12 y 13 años, confirma lo que sus maestras describieron en distintas entrevistas: un estudiante de buen rendimiento general, con una diferencia notable en una sola materia.

PUBLICIDAD

En Plástica y Música alcanzó un 8 en cada una. En Matemática, Lengua, Ciencias Sociales, Lengua Extranjera y Tecnología promedió un 6, una calificación que le permitía aprobar su curso.

Mientras que, en Educación Física, el futuro capitán de la selección argentina demostraba condiciones que ya anticipaban su destino profesional. Mientras, en Lengua, Matemática y Ciencias Naturales alcanzó el 6.

El detalle con las calificaciones de Lionel Messi. A la derecha asoma el 10 en Educación Física

Andrea Sosa, profesora de Matemática de Messi en quinto y sexto grado -cuando el futbolista tenía diez y once años-, en un artículo publicado por Globo de Brasil, describió a su ex alumno como un chico de perfil bajo dentro del salón de clases: “Era un chico muy tranquilo, que participaba poco en clase porque era muy tímido. Sin embargo, cuando salía al patio a jugar a fútbol se transformaba completamente, ahí era el Leo que ha conocido el mundo.”

PUBLICIDAD

Mónica Domina, subdirectora de la escuela y maestra de Messi en primer grado, recordó que “siempre fue muy callado, pero tenía muchos amigos, todos querían jugar con él a fútbol y cuando se acababa la clase salían corriendo a ver quién llegaba antes, el deporte siempre fue una pasión para él”.

La exposición mediática y el éxito deportivo posterior no modificaron, según sus propias maestras, la personalidad que Messi mostraba desde niño. “Uno no sabe cuando tiene un niño en primer grado qué va a ser cuando sea grande, ni me imaginé que Lionel iba a ser un crack. Estoy súper orgullosa”, afirmó Domina, y agregó: “La fama y la plata no lo cambiaron. Siempre fue igual”.

PUBLICIDAD

Ya convertido en un astro del fútbol, Messi visitó en algunas oportunidades a su antigua escuela al menos una vez por año. Con aportes del futbolista, la institución adquirió computadoras, televisores y un equipo de música, además de reparar los bancos del patio donde Messi solía jugar durante los recreos. La escuela fue decorada con los colores de Newell’s, el club rosarino en el que el futbolista dio sus primeros pasos antes de emigrar a Europa.

Messi, ya como futbolista profesional, visitó la Escuela Nº 66 General Las Heras en Rosario

Domina destacó el compromiso que Messi mantiene con su lugar de origen. “Es un chico muy dulce y humilde, que se preocupa muchísimo de todo lo que ocurre a su alrededor. Continúa siendo la misma persona, siempre que viene a Rosario nos visita y habla con sus amigos”, señaló la subdirectora.

PUBLICIDAD

La escuela Las Heras, establecimiento público del barrio homónimo de Rosario, es hoy un punto de referencia para quienes buscan reconstruir los primeros años de quien se convirtió en una de las figuras centrales de la historia del fútbol.

El boletín de séptimo grado, sumado a los testimonios de sus docentes, permite trazar el perfil de un alumno que combinaba un rendimiento académico sin sobresaltos con una pasión manifiesta por el deporte, antes de convertirse en el capitán de la selección argentina, campeón mundial en Qatar 2022, subcampeón mundial en Brasil 2014 y Canadá, Estados Unidos y México 2026, y segundo máximo goleador histórico de los Mundiales, con 21 goles en 34 partidos en dicha competencia.

PUBLICIDAD