Solana Sierra debutó con un triunfo en el WTA 125 de Buenos Aires (Crédito: Argentina Open)

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Este lunes se puso en marcha una nueva edición del WTA 125 de Buenos Aires con los triunfos de Solana Sierra, Nadia Podoroska y Julia Riera, resultados que garantizaron la presencia de al menos una argentina en los cuartos de final.

Sobre las canchas de polvo de ladrillo del mítico Tenis Club Argentino, Sierra, ubicada en el puesto 106 del ranking mundial y primera preclasificada, volvió al triunfo al derrotar a la rumana Victoria Jiménez Kasintseva (219°). La argentina se imponía por 1-6, 7-6(1) y 2-0 cuando su rival debió abandonar el encuentro.

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Por un lugar entre las ocho mejores del cuadro principal, se medirá ante la francesa Carole Monnet (204°), quien superó en su debut a la argentina Berta Bonardi (725°) por 6-2 y 6-0. El partido se disputará en la cancha principal desde las 15:00 (hora argentina).

Julia Riera (139°) fue otra de las representantes nacionales que celebró en el estreno. La pergaminense venció a la griega Despina Papamichail (154°) por 6-2 y 7-5. En la próxima ronda tendrá como rival a la turca Ipek Oz (261°), quien eliminó a la australiana Alexandra Osborne (136°) por 6-4 y 6-3. El encuentro está previsto para el segundo turno de la cancha principal.

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Nadia Podoroska se reencontró con el triunfo en el WTA 125 de Buenos Aires (Crédito: Argentina Open)

A sus 29 años, Nadia Podoroska sigue dando pelea en el circuito. La tenista argentina, que llegó a ocupar el puesto 36 del escalafón mundial de la WTA, actualmente se encuentra en el 181, luego de haber comenzado 2026 sin ranking. Desde aquella histórica semifinal de Roland Garros en 2020, su carrera estuvo marcada por una serie de lesiones que condicionaron su continuidad y le impidieron competir con regularidad.

Tras despedirse en la primera ronda del Australian Open 2025, una seguidilla de problemas físicos, que afectaron su cadera y su hombro, frenó su actividad. Cuando estaba a punto de regresar, sufrió una inflamación en un tendón del antebrazo. Este panorama la mantuvo 441 días alejada de las canchas, hasta que volvió a competir en 2026 en el W35 de Junín. En busca de recuperar el terreno perdido, Podoroska conquistó los torneos W15 de Madrid y W35 de San Gregorio, correspondientes al World Tennis Tour.

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En su regreso a la competencia internacional en el país, tuvo un destacado estreno al vencer a la española Leyre Romero Gormaz (105°) por 7-6(4) y 6-0. En la próxima instancia se enfrentará a la ganadora del duelo entre las locales Lourdes Carle (188°) y la juvenil Sol Larraya Guidi (606°), quien el último fin de semana integró la Selección Argentina de Tenis Femenina que cayó por 4-0 ante Japón en los Play-offs de la Billie Jean King Cup.

El encuentro está programado para este miércoles, en el primer turno de la cancha central, a partir de las 15:00 (hora argentina).

Entre las representantes locales que no pudieron superar la primera ronda estuvieron Victoria Bosio (331°), quien cayó ante la checa Laura Samson (110°) por 6-4 y 6-2. Luna Cinalli (598°) perdió frente a la española Guiomar Maristany Zuleta de Reales (147°) por 6-1 y 6-1 y Lourdes Ayala (565°) con la ibérica Irene Burillo (170°) por 6-2 y 6-2.

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