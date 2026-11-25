El Congreso de Guatemala avanzó en la aprobación del Presupuesto General de 2027 por un monto de Q172.420,9 millones. (Congreso de Guatemala)

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El Congreso de Guatemala avanzó este martes en la aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 2027, por un monto de Q172.420,9 millones (unos USD 22.392 millones).

La sesión plenaria se extendió hasta pasadas las 23 horas y estuvo precedida por un dictamen que la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda aprobó en una reunión virtual de apenas nueve minutos.

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El texto, identificado como Dictamen 017-2026, contiene una reducción de Q19.624,2 millones (USD 2.548 millones) respecto de la propuesta original del Ejecutivo, que ascendía a Q192.045,1 millones (USD 24.941 millones).

Pese al recorte, el monto final supera en 2,3% el presupuesto vigente para 2026, que fue de Q163.469 millones (USD 21.230 millones).

El diputado Álvaro Arzú Escobar, del bloque Unionista e integrante de la Comisión de Finanzas, relató que durante la reunión virtual únicamente se proyectaron un par de diapositivas con montos generales y que el documento completo, de 166 páginas, llegó a su teléfono recién a las 16.15 horas.

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Diputados permanecen en el hemiciclo parlamentario del Congreso de la República de Guatemala durante una sesión plenaria donde se aprueba el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de Guatemala para 2027. (Video Ramón Hernández)

“Presentaron dos o tres diapositivas con cifras del presupuesto, lo sometieron a votación, votaron por un dictamen que no nos presentaron”, afirmó el congresista.

El dictamen circuló públicamente pasadas las 16 horas, sin las firmas de Arzú Escobar, de Alma Luz Guerrero, del bloque Raíces, y de Orlando Blanco, del bloque VOS.

El hemiciclo quedó vacío mientras se negociaba en otra sala

Durante buena parte de la sesión, la mayoría de los legisladores abandonó sus curules en el hemiciclo parlamentario para reunirse a puerta cerrada en la sala de la Comisión de Finanzas, mientras continuaba la lectura de los artículos del presupuesto en el pleno.

Entre quienes entraron y salieron del recinto estuvieron las diputadas Alexandra Ajcip y Lucrecia Samayoa, además de Rodrigo Pellecer y Nadia de León, quienes no respondieron a las preguntas de los periodistas apostados en los pasillos del Congreso.

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Legisladores de varios bloques realizaron negociaciones a puerta cerrada, principalmente en el salón de la Comisión de Finanzas. (Emisoras Unidas)

El diputado Mario Villagrán reconoció que en esa sala “se están trabajando las enmiendas”, aunque dijo desconocer su contenido, versión que contradijo lo señalado por Ajcip, quien había asegurado que no existían enmiendas pendientes.

Preliminarmente, se identificó a legisladores de los bloques Viva, Cabal, Elefante y Nosotros como parte de las negociaciones paralelas, que se completaron en buena medida por teléfono y mensajería instantánea, sin registro formal en el pleno.

Los Codedes concentran el mayor incremento del gasto

El punto que generó más cuestionamientos fue el aumento del aporte extraordinario para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), que pasó de Q1.200 millones (USD 156 millones) propuestos por el Ejecutivo a Q7.046 millones (USD 915 millones) en el dictamen final, un incremento de 94,5%.

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Sumado a los fondos ordinarios del IVA Paz y Fonpetrol, de Q4.985,4 millones (USD 647 millones), los Codedes manejarán en total cerca de Q12.000 millones (unos USD 1.559 millones) para el año electoral de 2027.

“Es un total descaro. En presupuestos anteriores era un cheque en blanco y en este presupuesto ese cheque tiene números que van para Codedes y oenegés para campaña electoral”, afirmó la diputada Laura Marroquín, del bloque Raíces.

El diputado Samuel Pérez sostuvo que el dictamen reduce en conjunto más de Q11.000 millones (USD 1.429 millones) a los ministerios de Educación, Salud, Gobernación y Comunicaciones, mientras incrementa partidas hacia organizaciones no gubernamentales y consejos de desarrollo.

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“Hoy se quiere cometer una traición al pueblo con la aprobación de un presupuesto descarado”, dijo durante su intervención en el pleno.

El diputado Samuel Pérez, de Raíces, calificó de "traición al pueblo" la aprobación de urgencia nacional del Presupuesto 2027. (Video: Bancada Raíces)

La sesión, que había comenzado alrededor de las 14.40 horas con 68 diputados presentes, se extendió más allá de las 23 horas.

En un hecho inusual dentro del proceso de aprobación presupuestaria, el pleno procedió a la lectura del Listado Geográfico de Obras, un documento que detalla proyecto por proyecto la distribución territorial del gasto y que habitualmente no se somete a lectura durante la discusión del decreto.

Recortes en ministerios financian el aumento a desarrollo territorial

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda recibió el mayor ajuste, con una pérdida de Q4.749,4 millones (USD 617 millones), equivalente al 44% de lo solicitado.

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Le siguieron el Ministerio de Desarrollo Social, con Q2.549,6 millones (USD 331 millones) menos, Salud Pública, con una reducción de Q2.132,7 millones (USD 277 millones), y Educación, con Q1.760,6 millones (USD 229 millones) menos.

El pleno parlamentario dio lectura íntegra al Listado Geográfico de Obras durante la sesión del presupuesto. (Congreso de Guatemala)

Estas cuatro carteras, junto con los ajustes al servicio de la deuda, explican el 75% del recorte neto frente a la propuesta original del Ejecutivo.

La votación para conocer de urgencia nacional el dictamen reunió 117 votos a favor, luego de que la moción inicial para entrar a discutirlo lograra 113 votos contra 43 y cuatro ausencias.

No obstante, al cierre de esta nota aún no se había concluido con la lectura del dictamen y faltaba conocerlo por artículos, las enmiendas y posterior aprobación.

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