Un dron marítimo se aproxima a un buque frente a las costas de Bengasi, Libia, el 22 de noviembre de 2026, en esta captura de pantalla obtenida de un video (Zelensky vía Telegram/Imagen cedida vía REUTERS)

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Dos miembros de las fuerzas navales del este de Libia murieron por las heridas que sufrieron en el ataque que Ucrania reivindicó contra buques rusos en la base naval de Bengasi, informó el martes la administración paralela respaldada por el comandante militar Khalifa Haftar.

El hijo del jefe militar, Saddam Haftar, confirmó las muertes y rindió homenaje a los dos soldados. “Con profunda tristeza y gran orgullo rindo homenaje hoy a dos héroes de nuestras fuerzas navales”, escribió vía Facebook. Según el dirigente, los militares “fallecieron como mártires a consecuencia de las heridas sufridas en el cumplimiento de su deber nacional tras el ataque criminal a la base naval de Bengasi”. El jefe del Gobierno del este libio, Oussama Hamad, también expresó sus condolencias y atribuyó las muertes a la “traicionera agresión ucraniana contra el puerto de Bengasi”.

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El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, aseguró que sus fuerzas usaron siete drones navales de fabricación nacional en una operación contra la corbeta rusa Merkury y el carguero MV Angara, que Kiev identifica como un barco utilizado para transportar armamento.

“Pese a todos los intentos del enemigo de repeler el ataque, la corbeta rusa Merkury fue hundida”, afirmó Zelensky. El mandatario ucraniano también sostuvo que la ofensiva destruyó un helicóptero de combate Ka-27 que estaba a bordo de la embarcación.

La corbeta estaba repostando cuando fue alcanzada por drones ucranianos (Reuters)

La administración oriental de Libia solicitó a las Naciones Unidas una investigación sobre el ataque y sobre la posible presencia de personal ucraniano en el oeste del país. A su vez, anunció una pesquisa conjunta con Rusia sobre las operaciones contra los buques.

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Libia permanece dividida entre el Gobierno reconocido por la Organización de las Naciones Unidas, con sede en Trípoli, y las autoridades del este, alineadas con Haftar y Rusia. El entorno del comandante mantiene vínculos militares y estratégicos con Moscú desde hace años.

Zelensky elogió los ataques ucranianos desde Siberia hasta Libia

El mandatario ucraniano calificó de “ejemplar” el ataque con drones navales contra la corbeta rusa, y aseguró que la operación cumplió los objetivos fijados por Kiev.

“Seguimos nuestras operaciones en aguas designadas. Estamos respondiendo a la agresión de Rusia. Estamos desarrollando armas ucranianas”, afirmó el presidente en un mensaje dirigido a la Asamblea Parlamentaria de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), reunida en Berlín.

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Residentes de Bengasi relataron explosiones y llamas en la base naval durante las primeras horas del domingo pasado. Equipos de Defensa Civil acudieron al lugar y apagaron el incendio, según las autoridades del este de Libia.

Según Kiev, el carguero MV Angara era empleado Moscú para el traslado de armamento. El Gobierno oriental indicó que el buque estaba en el puerto para repostar combustible y recibir suministros, en virtud de un acuerdo con Rusia.

Una imagen satelital muestra una vista más cercana del MV Angara tras el ataque ucraniano (Vantor/REUTERS)

Zelensky también mencionó ataques ucranianos contra instalaciones rusas alejadas del frente de combate. Una refinería de la región de Rostov suspendió el lunes su actividad después de lo que el gobernador Yuri Slyusar calificó como un ataque ucraniano “masivo” con drones y misiles que se prolongó durante más de seis horas. El Estado Mayor General ucraniano afirmó que la planta, situada a pocas decenas de kilómetros de la frontera, puede procesar hasta 55 millones de barriles de petróleo por año y quedó envuelta en llamas después del ataque.

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Las autoridades rusas también informaron de un ataque contra objetivos industriales en la región de Perm, a más de 1.000 kilómetros de Ucrania. El gobernador Dmitri Makhonin comunicó la muerte de una persona y el derribo de 56 drones ucranianos.

“Seguimos encontrando maneras de ponernos de pie después de cada ataque ruso”, señaló Zelensky.

Funcionarios libios indicaron previamente a The Associated Press, bajo condición de anonimato, que fuerzas ucranianas, en su mayoría especialistas en drones, operan desde instalaciones militares de Misrata, Trípoli y Zawiya, en el oeste de Libia. Según esos funcionarios, la presencia responde a un acuerdo reservado respaldado por países occidentales.

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(Con información de AFP y AP)