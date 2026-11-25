Una marca tiene derecho al 40% del remanente de los 25.000 autos de las automotrices nacionales. Puede traer más de 8.000 unidades de acuerdo a la tabla creada por el Gobierno.

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El cupo de autos híbridos y eléctricos para 2027 cerró el pasado 17 de noviembre y, tal como era de prever, se completó la totalidad de ambos subcupos, el de 25.000 autos para los fabricantes y el de 25.000 para los importadores. Sin embargo, todos los ojos de los fabricantes están puestos en una marca, porque de su pedido depende que tengan más unidades o menos, y no es Tesla, sino Toyota.

El resultado de la asignación, sin embargo, se conocerá más adelante, durante las próximas dos semanas. Si bien existía en el sector la idea de que fuera antes de fin de noviembre, existe la posibilidad que se retrase a la primera semana de diciembre, según fuentes vinculadas al Gobierno consultadas por Infobae.

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A diferencia de lo que sucedió en 2025 y 2026, el de 2027 no será un cupo más. Se trata de la primera licitación en la que ya no hay un precio máximo único para todas las tecnologías, sino un diferente valor FOB (libre gastos e impuestos en puerto de embarque) según se trate de autos microhíbridos (USD 16.000), autos híbridos de cualquier tipo (USD 18.000) y autos eléctricos (USD 35.000).

Lo curioso de la licitación de este cupo es que se dividió también el método de asignación de unidades entre las que van para las automotrices que producen y las importadoras que no tienen una operación industrial local.

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Entre los 25.000 autos de los fabricantes, hay una primera asignación de 750 unidades para cada marca que se presente. Como casi todas manifestaron su intención de hacerlo, solo Honda no hizo comunicación al respecto, en principio estarían Toyota, Volkswagen, Stellantis, Ford, General Motors, Renault, Nissan, Mercedes-Benz.

La recepación de pedidos para los autos del cupo 2027 cerró el 17 de noviembre y se conocerá el resultado en las próximas dos semanas. (Chinatopix vía AP, Archivo)

En este caso, de los 25.000 autos se deberían restar 6.000 correspondientes a los 750 que recibirá cada marca, lo que deja un total de 19.000 unidades. Y acá empieza el rompecabezas, porque la reglamentación del Gobierno explica que ese remanente se distribuirá de acuerdo a dos variables combinadas.

Por un lado la producción total de automóviles de cada marca y su porcentaje en el total de las ventas y por el otro, la participación en las ventas de vehículos electrificados, contemplando todo 2024, 2025 y los primeros diez meses de 2026.

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Lo que establece la reglamentación es que se tomará el 65% del cálculo de asignación de acuerdo a la participación de cada terminal en la producción total de automóviles en Argentina; y el 35% del cálculo por el dato de participación de cada terminal en los patentamientos de vehículos electrificados. Este es el punto que, sin hacer muchas cuentas, pone a Toyota en un lugar de privilegio sobre el resto de los fabricantes.

Hay un dato que no es público, el de producción de cada fábrica en 2026, ya que Adefa (Asociación de Fábricas de Automotores) no lo comunica sino hasta varios meses después de haber terminado el año calendario anterior, de hecho, este año se publicó el 5 de junio con los datos de 2025.

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El Gobierno pretende contar con el dato de producción de los primeros diez meses, por lo que se solicitó esa información a cada marca para establecer una aproximación al número que complete la ecuación.

Las otras variables sí se pueden obtener de las cifras oficiales que la propia reglamentación establece como fuentes, tomando a Adefa para producción de los dos años anteriores, y Siomaa, Acara y/o la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA) para las ventas totales y ventas de vehículos electrificados.

El Toyota Yaris Cross híbrido es el auto más vendido de esa tecnología por Toyota, pero en los años previos con Corolla y Corolla Cross acumularon una cuota de electrificados que nadie puede igualar. (Toyota Argentina)

Así, tomando el porcentaje de cada marca en la producción total para extraer el 65% y el porcentaje en la venta de autos híbridos y eléctricos para extraer el 35% restante del índice que corresponde a cada marca, la ecuación aproximada daría el siguiente resultado:

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Por ser la marca que lidera las ventas, la producción y las ventas de autos electrificados, Toyota tendría disponible para pedir además de las 750 unidades fijas que todos tienen, unas 7.600 unidades más, lo que le permitiría sumar 8.350 vehículos dentro del cupo. Eso no significa que Toyota los pida, puede pedir menos, pero toda su asignación se podría asegurar si está dentro de ese total de hasta 8.350 unidades.

En el orden seguiría Stellantis, que podría disponer de 4.800 autos contando los 750 y 4.050 autos del cupo variable. Además, en el cupo 2026 entraron con Leapmotor, lo que les dio un plus al volumen que habían importado de Fiat 600 Hybrid y Citroën C4 Híbrido.

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El tercer fabricante en prioridad es Ford, por volumen y por ventas de electrificados que tuvo con Territory, el modelo híbrido más vendido del año en 2026. En el caso de Ford, el cálculo aproximado indica que podría recibir en total 3.450 unidades, contando las 750 más otras 2.700 adicionales.

La combinación de producción y ventas de vehículos electrificados, permite a Ford estar tercera en la lista de prioridad para la licitación 2027.

Después quedaría Volkswagen, que no tiene ventas de autos electrificados, pero tiene un volumen de participación en el mercado que eleva su promedio. Además de las 750 unidades fijas, podrían tener otras 1.540, lo que le permitiría llegar a 2.290 vehículos dentro del cupo.

Luego estaría Renault, que importó Kwid eléctrico y Arkana microhíbrido en los cupos previos y gracias a ese antecedente podría tener un total de 1.812 autos entre los fijos y los variables que serían apenas poco más de 1.000 unidades.

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Detrás el orden pondría a General Motors, que tuvo un buen cupo pero baja producción local en su planta de Santa Fe. Chevrolet quedaría con un total de 1.610 autos entre fijos y variables. Por último, Mercedes-Benz y Nissan con unos 1.470 y 1.160, cerrarían la cuenta total de 19.000 autos asignados por defecto a cada marca de acuerdo a la tabla que diseñó el Gobierno.

Esa asignación, de todos modos, podría cambiar sustancialmente si Toyota no pide tantos autos como le podrían corresponder, teniendo en cuenta que la gran mayoría de sus unidades electrificadas son de fabricación brasileña y solo trae RAV4 y bZ4x desde Japón pagando el 35% de arancel, pero RAV4 no entraría por precio en los USD 18.000 FOB de híbridos, dejando solo el bZ4x como eléctrico puro que sí podría alcanzar el cupo.

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En caso de que Toyota no haya pedido tantos vehículos, se le asignarán los que solicite con seguridad, y el remanente se distribuiría a las otras marcas manteniendo el mismo orden de prioridades mencionado. Si Toyota pide cerca de 2.000 autos, dejaría 6.300 más al resto de las marcas, que ante un reparto tan distribuido como el que tendrá este cupo, sería un volumen más que interesante para todos.