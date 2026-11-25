La actividad entró en recesión técnica tras conocerse el dato de septiembre por parte del Indec.

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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó el dato de actividad de septiembre: aunque la economía registró un repunte intermensual del 1,1%, no logró evitar el ingreso en “recesión técnica”. En el Gobierno relativizaron el resultado y lo atribuyeron a factores puntuales, pero la atención se trasladó a la evolución de noviembre y al escenario con el que el oficialismo llegará a las elecciones de 2027, cuando buscará la reelección.

El dato de septiembre fue positivo, pero no alcanzó para compensar las caídas acumuladas en los meses anteriores. Esa secuencia dejó al nivel de actividad en situación de recesión técnica: la economía registró dos trimestres consecutivos de contracción en términos desestacionalizados. Ahora, la atención se concentra en el último trimestre del año, para el que el Ejecutivo espera una recuperación y el mercado proyecta una mejora del Producto Interno Bruto (PIB).

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Las proyecciones

El Relevamiento de Expectativas de Mercado de octubre del Banco Central de la República Argentina (BCRA) proyectó una suba trimestral desestacionalizada del 2% para el PIB durante el cuarto trimestre de 2026. La estimación comprendió octubre, noviembre y diciembre.

La proyección surgió de la mediana de las previsiones relevadas por el BCRA. El número marcó una mejora de 0,2 puntos porcentuales frente a la encuesta anterior y se ubicó después de una estimación de caída para el trimestre julio-septiembre.

Con este dato, para el conjunto de 2026, la mediana del REM calculó un crecimiento promedio anual de 0,7 por ciento. Esa estimación quedó 0,8 puntos por debajo de la proyección del relevamiento previo y casi tres unidades por debajo de lo que anticipaban a comienzos del año.

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Recuperación despareja por sector

Si se toma el caso puntual de octubre, el próximo dato que publicará el Indec, en la consultora Outlier anticipan que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) viene positivo aunque con menos fuerza que en septiembre. “Es una recuperación despareja: la energía tracciona, pero la industria pesada, la construcción y los autos siguen claramente abajo del año pasado”, afirmó Juan Manuel Truffa, cofundador y director de la firma.

Una proyección menos optimista tienen en LCG, en donde marcaron que los primeros datos de octubre muestran más rojos que verdes. “Caen los préstamos, el consumo de bienes durables, la construcción y varios sectores importantes de la industria. Aun así, los verdes aparecen en variables de peso, como el consumo masivo (Scentia)”, afirmaron.

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Sin embargo, remarcaron que más allá de esto, no esperan un cambio rotundo en la dinámica en el corto plazo, pero sí algunos meses de crecimiento que permitan cerrar el último trimestre positivo y una economía que crezca hasta 0,7% en 2026.

Quien se muestra más optimista al respecto es Adrián Yarde Buller, Chief Economist & Head of Strategy de Facimex Valores, porque el rebote en septiembre vino acompañado por los sectores que más emplean. “Comercio, Industria y Construcción, que en 2023 explicaban el 41% de los puestos de trabajo, crecieron 0,6% m/m s.e. en septiembre, con una suba de 5,6% en Construcción. Por lo tanto, lo esperable es un mejor desempeño de la actividad en el cuarto trimestre de 2026, que saque formalmente a la economía de una recesión técnica de poca relevancia”, subrayó.

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Por rubros

Según Outlier, la industria automotriz mostró una mejora mensual en octubre. La producción de unidades creció 4,26% frente a septiembre, según datos de Outlier, aunque la comparación interanual exhibió una caída de 14,36 por ciento.

Algo similar sucedió con las ventas de unidades, que también subieron en la medición mensual: el indicador avanzó 1,86% respecto de septiembre, aunque quedó 12,21% por debajo del nivel de octubre de 2025.

Las exportaciones automotrices siguieron otro recorrido. En octubre bajaron 5,68% mensual y 6,17% interanual. Los patentamientos de vehículos cero kilómetro aumentaron 0,98% mensual, aunque retrocedieron 11,74% interanual. Las transferencias de autos usados disminuyeron 0,31% frente a septiembre y 1,90% frente a octubre de 2025.

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Acero, cemento y energía eléctrica, con caídas

La producción de acero crudo registró una de las bajas más marcadas del panel de octubre: cayó 7,92% intermensual y 11,74% interanual. La construcción también mostró un retroceso. Los despachos de cemento bajaron 6,66% frente a septiembre y 9,34% en comparación con octubre de 2025, después de la mejora que registró el indicador durante septiembre.

Por su parte, la demanda eléctrica no residencial, asociada con actividades comerciales e industriales, cayó 1,15% mensual. En la comparación interanual, el indicador subió 0,68 por ciento.

La venta de unidades cayó más de un 12% en octubre según datos de la consultora Outlier. (Foto: Ilustrativa Infobae)

Ganadería, lácteos e hidrocarburos, con avances

La ganadería vacuna subió 2,18% mensual en octubre, según el relevamiento de Outlier, aunque la comparación con igual mes del año anterior arrojó una caída de 6,10 por ciento.

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La producción de lácteos mostró una variación mensual de 0,03%, un resultado prácticamente estable frente a septiembre. En la comparación interanual, el sector registró un crecimiento de 1,03%. El mes no incorporó datos de aves de corral ni de crushing oleaginoso, por lo que la lectura de la actividad agroindustrial de octubre se concentró en los registros disponibles para la ganadería vacuna y los lácteos.

La producción de petróleo aumentó 0,66% mensual durante octubre y quedó 13,53% por encima del nivel interanual. La producción de gas subió 3,59% frente a septiembre y 8,70% frente al mismo mes de 2025. Los aumentos interanuales ubicaron a los hidrocarburos entre los rubros con mejores resultados del panel, en contraste con las caídas que registraron el acero crudo y los despachos de cemento durante el mismo período.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que la actividad comenzó a recuperarse a partir de agosto y que espera que continue el resto del año.

Lo que espera Caputo

Caputo reconoció en una entrevista con Radio Mitre que los “mejores 18 meses” de lo que había hablado en abril no llegaron. El ministro sostuvo que, al comienzo de 2026, el Gobierno esperaba un crecimiento mayor y atribuyó la desaceleración a la guerra en Oriente Medio y a la suba de tasas. Según su explicación, esos shocks externos duraron más tiempo y tuvieron una magnitud mayor a la prevista por el Gobierno y por otros países.

“Al principio de año pensábamos que íbamos a crecer más”, afirmó. Caputo dijo que los factores externos afectaron el nivel de inflación y, en numerosos casos, la actividad económica.

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El ministro también mencionó la incertidumbre electoral. Sostuvo que el temor por un posible regreso del kirchnerismo en las elecciones de 2027 influyó sobre las expectativas económicas.

El titular del Palacio de Hacienda afirmó que la actividad mostró una recuperación desde agosto y que septiembre presentó una mejora de mayor intensidad. “En agosto ya se empezó a ver una pequeñita recuperación y septiembre ya hay una recuperación un poco más marcada”, dijo durante la entrevista. El ministro agregó que el Gobierno espera que la tendencia continúe hacia el cierre de 2026, expectativa que coincidió con la proyección de crecimiento trimestral del 2% que el REM incluyó para octubre, noviembre y diciembre.