Preparar una comida puede convertirse en una instancia de aprendizaje, autonomía y encuentro con otras personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cocinar en casa puede aportar una rutina, una tarea concreta y, en algunos casos, un espacio de contacto social. La investigación disponible vincula los programas de cocina con mejoras autoinformadas en bienestar y confianza, aunque sus resultados todavía no permiten presentar la cocina como un tratamiento de salud mental.

Cocinar para otras personas se asoció con bienestar momentáneo

Un estudio publicado en 2026 en la revista científica Applied Psychology: Health and Well-Being examinó la relación entre cocinar para otras personas y el bienestar cotidiano. El trabajo reunió cuatro estudios, incluidos dos que registraron las experiencias de los participantes en tiempo real durante varios días.

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Estudios recientes analizan la relación entre las prácticas culinarias cotidianas y el bienestar psicológico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación, encabezada por Bryant P. H. Hui y Linting Zhang, encontró que los participantes reportaban más afecto positivo y mayor felicidad subjetiva en los momentos en que cocinaban para alguien. En la muestra comunitaria más amplia, esa actividad también se asoció con más autoestima y vitalidad, y con menor afecto negativo durante esos episodios.

Los resultados se refieren, en particular, a la preparación de alimentos destinada a otras personas y no permiten atribuir el efecto a cocinar en general. Los autores distinguieron además entre las asociaciones observadas en el día a día y las diferencias estables entre individuos.

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La evidencia disponible sugiere beneficios emocionales asociados a la preparación de comidas, aunque se requieren más estudios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El efecto inmediato no equivale a un cambio permanente en la salud mental

El estudio registró asociaciones consistentes en el plano momentáneo, pero los vínculos con el bienestar como rasgo general fueron modestos y variables. El afecto positivo fue el indicador que mostró mayor consistencia entre quienes cocinaban habitualmente para otros.

Ese diseño permite observar cómo cambiaban las respuestas de una misma persona según sus actividades, pero no prueba que la cocina fuera la causa de esas variaciones. Factores como el motivo de la comida, la relación con quienes la reciben o el contexto social también pueden intervenir.

La investigación plantea que preparar comida para otros puede funcionar como una conducta de cuidado y conexión social. Sin embargo, no evaluó una intervención clínica ni establece que cocinar, por sí solo, prevenga, diagnostique o trate un trastorno de salud mental.

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Las clases comunitarias de cocina combinan el aprendizaje de habilidades prácticas con espacios de socialización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una revisión encontró señales positivas, pero pidió estudios más robustos

Una revisión sistemática publicada en Health Education & Behavior examinó 377 trabajos sobre intervenciones culinarias y resultados psicosociales; solo 11 cumplieron sus criterios de inclusión. En conjunto, esos estudios registraron posibles efectos favorables sobre socialización, autoestima, calidad de vida y estado de ánimo.

Sin embargo, los revisores Nicole Farmer, Keri Touchton-Leonard y Ann Ross advirtieron que la calidad de la prueba era limitada. Entre los problemas identificados figuraban muestras pequeñas, falta de asignación aleatoria y herramientas de evaluación no validadas en parte de las investigaciones.

Cocinar para familiares, amistades u otras personas fue el foco de una investigación publicada en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su conclusión fue que se necesitan estudios cuantitativos y cualitativos más rigurosos para identificar los mecanismos de esos posibles beneficios. Esa cautela también sirve para distinguir tres planos diferentes:

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La cocina puede ser una habilidad cotidiana que facilita planificar y preparar comidas.

Los talleres pueden sumar una instancia de aprendizaje compartido y de interacción social.

Ninguno de esos factores permite diagnosticar, prevenir o tratar por cuenta propia un trastorno de salud mental.

Las actividades grupales en torno a los alimentos pueden fortalecer la confianza y los vínculos sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cocina no sustituye la atención profesional en salud mental

La Organización Mundial de la Salud sostiene que los problemas de salud mental requieren respuestas que combinen promoción, prevención, atención y recuperación, con servicios adecuados a las necesidades de cada persona.

En ese marco, una actividad doméstica o comunitaria puede integrarse a una rutina de bienestar, pero no desplaza la consulta con profesionales cuando existe malestar persistente o un diagnóstico.

El estudio australiano aporta datos sobre adultos sanos que participaron voluntariamente en clases comunitarias. Sus resultados no equivalen a una recomendación clínica para todas las personas ni permiten medir el efecto de cocinar en quienes atraviesan depresión, ansiedad u otras condiciones. La evidencia disponible invita a estudiar el tema con mayor precisión y a valorar los contextos en que aprender a cocinar incluye apoyo, continuidad y vínculos con otras personas.

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