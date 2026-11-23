El río Paraná alcanzó una altura de 4,91 metros frente a Rosario y registró su marca más alta para noviembre desde 1998 (Rosario3)

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Continúa la preocupación por la crecida del río Paraná. Este domingo, quedó a nueve centímetros del nivel de alerta frente a Rosario, provincia de Santa Fe, al registrar una altura de 4,91 metros, cifra que lo ubica muy cerca de los 5 metros establecidos como referencia para el seguimiento preventivo de la creciente.

El ascenso sostenido, que ganó intensidad durante las últimas semanas, ya sitúa al curso de agua en su marca más elevada para noviembre desde 1998. La evolución mantiene la atención sobre las áreas costeras más bajas, la navegación y los sistemas que dependen de la toma de agua del río.

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Las proyecciones del Instituto Nacional del Agua (INA) indican que el nivel podría llegar a los 5 metros mañana. Esa estimación está sujeta a la dinámica de la cuenca y a las condiciones meteorológicas, dos factores que pueden modificar el comportamiento previsto para los próximos días.

De acuerdo con la información del medio local La Capital, la marca de evacuación está fijada en 5,30 metros. Por esto mismo, con la medición de este domingo, el río se encuentra a 39 centímetros de ese segundo parámetro.

El pronóstico del INA contempla una suba paulatina hasta mañana. Uno de los efectos más visibles del aumento del caudal es la llegada de grandes extensiones de vegetación flotante, conocidas de manera habitual como camalotales. Esos conjuntos comenzaron a cubrir distintos puntos del río frente a la ciudad y tienden a quedar retenidos cerca de muelles y sectores de la costa.

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También pueden reunirse en las desembocaduras de los arroyos Ludueña y Saladillo. Allí, la circulación del agua favorece que las plantas, sedimentos y materiales transportados por la corriente permanezcan concentrados.

Estas formaciones no están compuestas por una sola especie. Entre sus integrantes aparece la Pontederia crassipes, una planta acuática flotante frecuente en la región, junto con otras especies, restos vegetales, semillas y sedimentos que llegan desde distintos puntos de la Cuenca del Plata.

El Instituto Nacional del Agua estimó que el nivel del curso fluvial alcanzará el umbral de alerta de cinco metros. (Rosario3)

La creciente facilita el desprendimiento y el traslado de esos materiales desde aguas arriba. Al elevarse el volumen de agua y aumentar la fuerza de la corriente, las masas vegetales pueden recorrer largas distancias hasta alcanzar las costas santafesinas.

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La presencia de camalotales plantea dificultades operativas, pero también forma parte de los procesos ecológicos del sistema fluvial. Durante su desplazamiento, estas masas transportan nutrientes, materia orgánica, semillas y sedimentos entre el río y los humedales asociados.

La vegetación flotante, además, puede servir de resguardo para animales silvestres. Reptiles y otras especies pueden ser arrastrados junto con los camalotales y aparecer en lugares alejados de sus hábitats habituales.

Ante la presencia de fauna en la costa de Rosario, la recomendación es no acercarse ni intentar tocar o trasladar a los animales. La intervención de personas sin capacitación puede poner en riesgo tanto a la fauna como a quienes intenten manipularla.

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El incremento del caudal también exige tareas adicionales en la planta potabilizadora de Aguas Santafesinas (Assa), situada en barrio Arroyito. La instalación procesa alrededor de 650 millones de litros de agua por día que luego se distribuyen en el departamento Rosario.

El funcionamiento de la planta depende de la captación de agua cruda del Paraná, una etapa que puede complicarse tanto durante las bajantes como en períodos de creciente. En este caso, los principales inconvenientes están vinculados con la llegada de camalotes, ramas y otros residuos vegetales que pueden obstruir las estructuras de ingreso.

Desde el inicio de la creciente, en abril, la prestadora interrumpió en varias ocasiones la captación para retirar el material acumulado en las entradas de agua. Esas intervenciones buscan evitar bloqueos en un punto esencial para el abastecimiento de la ciudad y localidades cercanas.

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