La banda conformada por Juan José Vasconcellos, Sebastián Giménez, Hernando Mónico y Federico Maldonado fue parte del segundo día del primer festival porteño de folclore argentino (Video: Dale Play)

Guardar

La banda salteña Ahyre se presentó este domingo en República Folklore, el primer festival de folclore de la Ciudad de Buenos Aires, y aprovechó la ocasión para hablar sobre Faro, su tercer álbum de estudio, lanzado en septiembre. En diálogo con Teleshow desde el predio del Parque de la Ciudad, los integrantes Juan José “Colo” Vasconcellos y Federico Maldonado explicaron el concepto que atraviesa el disco y su visión sobre el folclore como lenguaje universal.

Faro llega después de Ahyre (2020), que obtuvo el Premio Gardel como Mejor Álbum Grupo de Folklore, y de ECO, el trabajo que consolidó la identidad del cuarteto. A diferencia de sus producciones anteriores, registradas en estudios profesionales, el nuevo álbum fue grabado en la casa de uno de los integrantes, una decisión que la banda describió como parte de la búsqueda de desnudez y honestidad que atraviesa todo el proyecto.

PUBLICIDAD

Ahyre en República Folklore: “Cantarles a nuestros viejos, a nuestros seres queridos, a los referentes que han ido marcando el camino” (Dale Play, Lucismondi)

El cuarteto está integrado por Vasconcellos, Sebastián Giménez, Hernando “Pony” Mónico y Maldonado. Antes de llegar a República Folklore, la banda recorrió ocho ciudades en la Gira FARO 2026, que arrancó el 8 de octubre en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires con un teatro colmado y continuó por Rosario, Córdoba, Mendoza, San Juan, Tucumán, Salta y Jujuy.

Sebastián Giménez, integrante del grupo musical Ahyre, a pleno en República Folklore

El nombre del álbum condensa una idea que atraviesa todas sus canciones: las personas, afectos y experiencias que orientan en momentos de incertidumbre. “Todos tenemos un faro en casa, alguien que nos marca el camino, alguien que nos dice: ‘Che, es por acá’”, explicó la banda durante la presentación del disco. En la entrevista con Teleshow, Vasconcellos amplió esa idea: las canciones nacieron del deseo de homenajear tanto a los seres queridos del entorno íntimo como a los artistas que definieron la infancia y adolescencia del grupo.

PUBLICIDAD

En el Parque de la Ciudad, Ahyre reivindicó sus raíces y su identidad norteña: “Los colores nos definen, los sabores nos definen”

“Hoy pasaron Los Manseros, pasó Peteco, ayer El Chaqueño, Cuti y Roberto, que son aquellos artistas que han marcado nuestra infancia, nuestra adolescencia”, enumeró. A todos ellos, señaló, la banda los llama cariñosamente “faros”, y de ahí surge el nombre del disco: “Cantarles a nuestros viejos, a nuestros seres queridos, a los referentes que han ido marcando el camino”, definió.

Con un teatro y predio repletos de familias, Ahyre celebró la vigencia del género: “Muchísima gente trabaja: bailarines, músicos, bandas”

Maldonado describió el disco en términos sensoriales. Para él, escuchar las propias canciones grabadas lo lleva a los abuelos, a artistas como Mercedes Sosa, Los Chalchaleros y Cuchi Leguizamón, y a imágenes domésticas concretas. “Me ha pasado disfrutar mucho este disco desde ese lado, desde la casa, mis viejos, la comida, mi abuela preparando el anchi con el higo”, contó. Desde esa perspectiva, el disco habla de folclore no solo desde la música, sino desde los referentes culturales cotidianos del norte argentino: “Los colores nos definen, los sabores nos definen”, resumió.

PUBLICIDAD

Juan José “Colo” Vasconcellos: “Todos tenemos un faro en casa, alguien que nos marca el camino”

La canción que da nombre al álbum fue también la primera que eligieron para el repertorio. Vasconcellos la describió como “una brújula para todo el disco”: un tema construido con pocos elementos a propósito, para que el peso recayera sobre la letra. El videoclip, en blanco y negro, con pintura que interviene la imagen, responde al mismo lenguaje visual que, según la banda, respira todo el trabajo.

La propuesta estética de la banda no es nueva, pero en Faro se consolida. Vasconcellos argumentó que la música es “un universo muchísimo más grande que cualquiera de sus géneros” y que esa convicción les permitió construir un lenguaje propio sin abandonar las raíces. Para ilustrarlo, recurrió a una cita de León Tolstói: “Pinta tu aldea y describirás el mundo”. Desde ese punto de vista, el disco opera como el cristal particular con el que Ahyre mira el folclore: una mirada que, según Vasconcellos, pretende ser “lo más honesta y respetuosa posible”.

PUBLICIDAD

Federico Maldonado: “El folclore es sano, el folclore es cultura, el folclore es trabajo”

Sobre la celebración de República Folklore en Buenos Aires, Maldonado destacó el peso simbólico de que la ciudad tenga ahora su propio festival de género. Describió un público desbordado, con familias y niños con carteles disfrutando del evento. “El folclore es sano, el folclore es cultura, el folclore es trabajo”, subrayó, y pidió que la iniciativa continúe: “Ojalá esto sea la primera de miles y que sea para siempre, porque muchísima gente trabaja: bailarines, músicos, bandas”.

La primera edición del festival se inscribe en un ecosistema que suma una nueva voz a la tradición de más de 500 festivales folklóricos que se celebran cada año en todo el país. Para Ahyre, que lleva años construyendo un puente entre el folclore del norte y el público urbano, la cita porteña representó una confirmación de ese proceso.

PUBLICIDAD

Hernando Mónico, integrante de Ahyre

Al cierre de la charla, Vasconcellos reformuló la idea de “expectativa” para hablar de deseo: que cada persona que llegue a las canciones de Faro pueda encontrarse con ella misma y con quienes la rodean. “Poder mirarse, mirar para adentro, poder perdonarse, poder encontrarse con la persona con la que se vive”, enumeró. Así definió la intención del disco: que llegue “a ese mismo puerto”.

Fotos: Dale Play/ Lucismondi