El regolito lunar podría convertirse en material de construcción, la impresión 3D evita trasladar aglutinantes desde la Tierra en misiones lunares

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La idea de construir una base lunar con materiales disponibles en el propio terreno sumó una prueba de laboratorio. Investigadores de la Universidad de Arkansas transformaron polvo lunar simulado en bloques impresos en 3D que encastran entre sí.

El resultado todavía no ofrece la resistencia necesaria para levantar instalaciones habitables, pero aporta un método para fabricar componentes en la superficie de la Luna y coincide con la estrategia de la NASA para desplegar infraestructura robótica antes de la llegada de astronautas.

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El principio resulta simple, aunque su aplicación presenta exigencias técnicas. La Luna está cubierta por regolito, una capa de fragmentos minerales y polvo creada durante miles de millones de años por impactos de asteroides, micrometeoritos y restos espaciales.

Una infografía de Infobae detalla el método de impresión 3D de bloques con regolito lunar y el plan de misiones robóticas previas al asentamiento humano en la Luna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia del suelo terrestre, ese material no contiene materia orgánica ni conserva una composición uniforme. Sus granos irregulares plantean dificultades para cualquier proceso industrial, pero también representan un recurso abundante en un lugar donde cada kilogramo enviado desde la Tierra implica costos, volumen y límites de carga.

La novedad del trabajo reside en que las piezas no requieren un ingrediente adicional para mantener su forma. Otros ensayos de manufactura aditiva mezclaron regolito con agentes aglutinantes, una solución que mejora el desempeño mecánico, aunque obliga a transportar esos insumos fuera del planeta. La propuesta de Arkansas apunta a disminuir esa dependencia mediante el uso directo del material disponible en la superficie lunar.

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El estudio apareció en la revista NPJ Advanced Manufacturing y tuvo como primer autor a Cole McCallum, entonces estudiante de grado. Wan Shou, profesor asistente de ingeniería mecánica, lideró la investigación.

Una estructura con forma de domo y bloques translúcidos alberga un espacio habitable iluminado sobre una superficie lunar con cráteres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el experimento, el grupo empleó el Simulante de Regolito de las Tierras Altas Lunares, o LHS-1, un producto comercial diseñado a partir de las características de las muestras que las misiones Apolo llevaron a la Tierra entre las décadas de 1960 y 1970.

La investigación no plantea que una futura tripulación pueda armar de inmediato viviendas completas con ladrillos de polvo lunar. Su aporte consiste en probar una ruta de fabricación con recursos locales, conocida en el sector espacial como utilización de recursos in situ.

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Esa posibilidad podría servir para producir soportes, protecciones, piezas de recambio o elementos de infraestructura sin depender de envíos constantes desde la Tierra.

El láser unió las partículas de regolito sin materiales transportados desde la Tierra

Infografía que detalla el ambicioso proyecto de la NASA para construir una base lunar permanente en el polo sur, incluyendo fases, infraestructura, vehículos y hábitats habitables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo utilizó fusión de lecho de polvo láser, una modalidad de impresión 3D que construye objetos capa por capa. Primero, una máquina distribuye una película delgada de polvo sobre una plataforma. Después, una fuente de luz concentrada calienta zonas seleccionadas según un diseño digital.

El incremento de temperatura hace que las partículas se unan por sinterización, un proceso que consolida el material sin necesidad de fundirlo por completo.

Cuando una capa queda definida, la plataforma baja y recibe una nueva extensión de polvo. La repetición del ciclo permite obtener un objeto tridimensional. En este caso, la potencia de la luz fue relativamente baja, un punto relevante para un uso futuro fuera de la Tierra, donde la energía, el transporte de equipos y la fiabilidad de cada sistema condicionan la actividad científica e industrial.

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Una infografía ilustra el funcionamiento de la torre solar de 20 metros desarrollada por Blue Origin para abastecer de electricidad a una futura base en el polo sur de la Luna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los prototipos midieron unos pocos centímetros de diámetro. El grupo fabricó unidades con forma de cruz y de letra H, dos configuraciones que permiten conectar una pieza con otra. Así, los bloques pueden formar conjuntos mayores sin tornillos, cemento ni adhesivos. La lógica de ensamblaje ofrece una ventaja práctica: una estructura modular permite reemplazar segmentos, reorganizar componentes y adaptar una instalación a distintas necesidades operativas.

La impresión directa de LHS-1 en bloques reconfigurables sin aglutinante marcó el punto central del experimento. El hallazgo no depende de que el simulante sea idéntico al regolito lunar en cada detalle. Los científicos deberán comprobar cómo responde el material auténtico y cómo cambia el proceso bajo las condiciones físicas de la Luna. Sin embargo, el ensayo permite medir límites, ajustar parámetros y definir preguntas para etapas posteriores.

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Las condiciones lunares presentan obstáculos que no aparecen en un laboratorio terrestre. La gravedad es menor, el vacío altera la transferencia de calor y las variaciones térmicas extremas afectan tanto al equipo de impresión como a las piezas terminadas. También falta por evaluar el comportamiento del polvo bajo radiación, su interacción con maquinaria y el efecto de la exposición prolongada sobre las uniones entre bloques.

El regolito lunar podría convertirse en material de construcción, la impresión 3D evita trasladar aglutinantes desde la Tierra en misiones lunares (NASA)

La resistencia representa el límite más importante de la técnica. Los objetos hechos solo con regolito simulado resultaron más porosos y menos robustos que los fabricados con aditivos. Esa diferencia restringe, por ahora, el tipo de uso posible. Los bloques pueden sostenerse por sí mismos, pero no existe todavía una demostración de que soporten cargas propias de un edificio, un techo presurizado o sistemas pesados de generación eléctrica.

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“Estas estructuras que estamos fabricando pueden ser autoportantes”, dijo McCallum. “Pero dudaría en afirmar que nuestro proceso podría utilizarse para soportar otras cargas en este momento”.

Shou sostuvo que harán falta más pruebas para mejorar las propiedades mecánicas del material y determinar su respuesta en microgravedad y vacío. La meta no se limita a obtener una forma reconocible o una pieza ensamblable. Una base lunar exigiría elementos que resistan ciclos térmicos, polvo abrasivo, impactos menores y el uso repetido de equipos y vehículos.

La NASA prepara más de 20 aterrizajes robóticos hasta 2029, las misiones probarán energía comunicaciones y sistemas autónomos - REUTERS/Jonathan Ernst

El proyecto también ilustra el papel de la investigación universitaria en el desarrollo de tecnologías espaciales. McCallum se incorporó al laboratorio de Shou al inicio de sus estudios de grado. “Él creía firmemente que los estudiantes de pregrado debían involucrarse más en la investigación”, dijo el autor sobre su profesor.

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Tras graduarse con títulos en ingeniería mecánica y física, McCallum recibió la beca Lafayette, que seleccionó a 30 estudiantes entre más de 3.400 postulantes para cursar maestrías en Francia. Ahora estudia ingeniería aeroespacial en Toulouse, en el Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace.

Sobre el aprendizaje en el laboratorio, afirmó: “Te ayuda a perfeccionar y superar todos los problemas que tienes como investigador. Cometí muchos errores la primera vez”. Y agregó: “Fue muy útil tener ventaja sobre los demás y cometer esos errores pronto”.

Más de 20 aterrizajes robóticos preparan la infraestructura cerca del polo sur lunar

El plan lunar prioriza una base cerca del polo sur, los módulos comerciales llevarán ciencia y tecnología para futuras tripulaciones (NASA)

El experimento de los bloques llega mientras la NASA ajusta una arquitectura de misiones comerciales y robóticas para sostener operaciones en la superficie. La agencia busca instalar una base cerca del polo sur de la Luna, una región de interés por sus recursos potenciales y por el valor científico de sus zonas de sombra. La primera fase del plan se extiende hasta 2029 e incluye más de 20 aterrizajes robóticos.

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Esas misiones transportarán instrumentos científicos, ensayarán sistemas técnicos y aportarán capacidades de infraestructura antes de cualquier estancia humana prolongada. El programa de Servicios Comerciales de Carga Lunar, conocido como CLPS, organiza entregas recurrentes a través de compañías privadas. La agencia espera que esa red forme una cadena de suministro fiable para robots, instrumentos y futuros equipos de exploración tripulada.

La fabricación con regolito encaja en ese esquema porque propone sustituir parte de la carga enviada desde la Tierra por producción local. Antes de que esa opción resulte viable, los aterrizadores deberán probar energía, comunicaciones, navegación autónoma y supervivencia frente a la noche lunar, un período que impone temperaturas y condiciones adversas durante varios días.

Fotografía de archivo cedida por la agencia espacial estadounidense NASA que muestra una luna llena brillando detrás del cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y la nave espacial Orion instalados sobre el lanzador móvil en la Plataforma de Lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy de la NASA, en Florida (EE.UU.). EFE/ Sam Lott

Entre los vehículos en preparación figura Blue Moon MK1 de Blue Origin, destinado a la misión Endurance. El módulo completó pruebas ambientales de vacío térmico en el Centro Espacial Johnson, en Houston. Su estructura, propulsión y aviónica ya quedaron ensambladas. Las próximas verificaciones abarcarán el cableado para la carga útil y la carga de propelentes criogénicos antes de la integración de lanzamiento.

Endurance deberá demostrar aterrizaje de precisión, estudiar el entorno local y probar sistemas autónomos. Por su parte, Firefly Aerospace prepara Blue Ghost 2, un sistema que combina el módulo de aterrizaje Blue Ghost con la nave orbital Elytra. La configuración mide 6,7 metros de altura, casi tres veces más que Blue Ghost 1, que logró un alunizaje en 2025.

Blue Ghost 2 apunta a la cara oculta de la Luna. Si cumple ese objetivo, protagonizará el primer alunizaje estadounidense en esa región. La ausencia de interferencias de radio permitirá investigaciones sobre la geología local y sobre la Edad Oscura cósmica, la etapa en la que las primeras estrellas comenzaron a hacerse visibles. La misión llevará tres instrumentos de la NASA para ampliar los estudios científicos y validar tecnologías vinculadas con habitabilidad e infraestructura.

La NASA ensayará redes de energía compartida en superficie, los sistemas deberán sobrevivir a la noche lunar y a zonas de sombra - NASA

La agencia también trabaja con Northrop Grumman en tres cargas tecnológicas para la superficie. Esos equipos reutilizan hardware de energía y aviónica desarrollado para HALO, un módulo del programa Gateway. El cambio de enfoque prioriza ahora la actividad sobre el terreno lunar por encima de la infraestructura orbital.

Las primeras demostraciones deberán comprobar sistemas capaces de atravesar la noche lunar y funcionar en áreas con sombra de varios días. Además, la NASA probará una red de energía compartida para alimentar instrumentos críticos y activos de una futura base.

En esa cadena de ensayos, los bloques de regolito impresos en 3D aparecen como una tecnología incipiente: todavía no construyen un refugio, pero sí muestran cómo el polvo bajo los pies de una tripulación podría convertirse en parte de la infraestructura lunar.