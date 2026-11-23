La nicotina estimula la liberación de dopamina en el núcleo accumbens y genera un aumento breve de la motivación (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La nicotina activa circuitos cerebrales asociados con la recompensa, atención y el estado de alerta. Esa combinación ayuda a explicar por qué millones de personas sostienen su consumo aun cuando desean abandonar el cigarrillo, los vapeadores u otras formas de administración.

En una edición de Huberman Lab Essentials, el neurocientífico y profesor de la Escuela de Medicina de Stanford, Andrew Huberman, separó los efectos de esta sustancia de los daños que atribuyó a los dispositivos y productos que la contienen.

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Su exposición abordó la acción de la nicotina en el cerebro, los riesgos del tabaquismo y el vapeo, y algunos recursos clínicos y conductuales para interrumpir la dependencia.

La nicotina activa dopamina, acetilcolina y noradrenalina

Huberman explicó que la nicotina se une a receptores nicotínicos de acetilcolina presentes en el cerebro y el resto del organismo. Entre ellos, mencionó el receptor alfa-4 beta-2 como uno de los principales mediadores de sus efectos neurológicos.

El incremento transitorio de acetilcolina en el cerebro favorece el foco mental durante un lapso de 30 a 45 minutos (Captura de video: YouTube/@hubermanlab)

Una revisión señaló que los receptores nicotínicos que contienen la subunidad β2, entre ellos, los α4β2, son centrales en el refuerzo de la nicotina y en la liberación de dopamina en el núcleo accumbens.

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Tras el consumo, la sustancia favorece la liberación de dopamina en el núcleo accumbens, una zona vinculada con el circuito mesolímbico de recompensa.

Según el neurocientífico, ese mecanismo provoca un aumento breve de la motivación, el bienestar y la disposición para realizar actividades.

El compuesto también eleva la disponibilidad de acetilcolina, un neuromodulador relacionado con la concentración. Huberman señaló que este efecto puede mejorar de forma transitoria el foco mental, con una duración estimada de entre 30 y 45 minutos.

La activación de neuronas hipotalámicas reduce el apetito y eleva de manera temporal el metabolismo entre un 2% y un 5% (Imagen Ilustrativa Infobae)

A ello se suma la activación de la noradrenalina en el locus cerúleo, un grupo de neuronas situado en la parte posterior del cerebro. Esa respuesta incrementa la alerta y la activación fisiológica. “Está haciendo que las personas se sientan motivadas y bien, que se sientan concentradas y que estén alertas”, afirmó Huberman.

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Aumento de la frecuencia cardíaca y menor apetito

La exposición incluyó efectos sobre el resto del cuerpo. Huberman sostuvo que, entre dos y 15 minutos después de la ingesta, según la vía de administración, la nicotina puede elevar la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la contractilidad del corazón.

También detalló que la molécula activa neuronas POMC del hipotálamo, asociadas con la regulación del apetito. De acuerdo con su explicación, ese proceso reduce el deseo de comer. El neurocientífico estimó el aumento del metabolismo entre 2% y 5%, aunque remarcó que se trata de un efecto temporal.

El humo del cigarrillo contiene entre 4.000 y 7.000 sustancias tóxicas que dañan las células endoteliales de los vasos sanguíneos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista diferenció esos mecanismos de los efectos de fumar, vapear o mascar tabaco. Afirmó que esas prácticas afectan las células endoteliales, que recubren los vasos sanguíneos y participan en el transporte de sangre y nutrientes hacia órganos y tejidos.

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Huberman sostuvo que los cigarrillos contienen entre 4.000 y 7.000 sustancias tóxicas. Mencionó el alquitrán, el amoníaco, el formaldehído y los compuestos generados por la combustión como elementos asociados con daños para la salud.

El vapeo acelera la llegada de nicotina al cerebro

Uno de los puntos centrales de la explicación se enfocó en la velocidad con la que la nicotina llega al torrente sanguíneo. Según Huberman, el vapeo produce un ascenso más rápido de las concentraciones de la sustancia que el cigarrillo convencional.

Ese ritmo acelera el aumento de dopamina dentro del circuito de recompensa. Para el neurocientífico, la rapidez de esa respuesta eleva el potencial de formación de hábitos y dependencia. “Con la vía mesolímbica de recompensa, no se trata solo del pico, sino del curso temporal”, señaló.

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Los cigarrillos electrónicos trasladan la nicotina al cerebro con mayor rapidez que el tabaco tradicional e incrementan el riesgo de adicción (Imagen Ilustrativa Infobae)

También advirtió que el consumo de nicotina durante la adolescencia y en etapas tempranas de la adultez puede resultar especialmente problemático. Huberman recomendó evitarla durante la pubertad y en los años posteriores, salvo indicación médica ante una situación clínica concreta.

Abstinencia, recaídas y tratamientos disponibles

La interrupción del consumo puede provocar irritabilidad, ansiedad, malestar estomacal, náuseas y deseos intensos de volver a usar nicotina. El especialista relacionó esos síntomas con una caída de la dopamina por debajo de los niveles habituales.

Según expuso, la primera semana sin cigarrillos o vapeadores concentra un período de dificultad. Citó una tasa de éxito de 5% para quienes intentan dejar de fumar sin asistencia y afirmó que el 65% de ese grupo recae dentro del primer año.

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El 65% de las personas que intentan dejar el tabaco sin asistencia profesional sufre recaídas durante el primer año (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nombró el bupropión, un medicamento bajo prescripción médica utilizado en casos de depresión y cesación tabáquica. Alertó sobre su riesgo de convulsiones y señaló que su uso requiere evaluación profesional.

La terapia de reemplazo con nicotina, mediante parches, chicles o aerosoles nasales, figura entre las opciones expuestas. Huberman indicó que la combinación y rotación de esas vías puede ayudar a controlar la abstinencia, mientras que el consumo de alcohol eleva la probabilidad de recaída en personas que dejaron de fumar o vapear.