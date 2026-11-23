“Siempre hemos soñado con esto, hemos peleado con esto desde que hemos aparecido”, dijo Mario Teruel sobre el crecimiento de los festivales folklóricos

Guardar

Mario Teruel, Rubén Ehizaguirre y Álvaro Teruel participaron el domingo 22 de noviembre de una conferencia de prensa en el marco de la primera edición de República Folklore, el festival realizado en el Parque de la Ciudad, en el barrio porteño de Villa Lugano, que convocó a más de 35 mil personas por jornada durante dos días. Los tres integrantes de Los Nocheros repasaron cuatro décadas de trayectoria, defendieron sus colaboraciones con artistas de géneros ajenos al folclore y hablaron sobre lo que significa seguir cantando después de tanto tiempo.

El festival, que se extendió el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre con más de 12 horas de música diaria y tres escenarios simultáneos, reunió a más de 50 artistas de distintas regiones y generaciones. La grilla estuvo encabezada por Abel Pintos, Soledad, el Chaqueño Palavecino y Los Nocheros, con la presencia también de Cazzu, Nahuel Pennisi, Jorge Rojas, Teresa Parodi, Peteco Carabajal y Cuti y Roberto Carabajal, entre otros. La propuesta incluyó además una pista de baile de más de 1.000 metros cuadrados, una pulpería con guitarreadas y un patio regional con gastronomía y artesanías de las provincias.

PUBLICIDAD

“Todos estos cuarenta años han sido intentar, probar, error y levantarse”, afirmó Rubén Ehizaguirre (Jaime Olivos)

Fue en ese contexto que Mario Teruel describió el festival como “un Lollapalooza de folclore”, en referencia a los grandes encuentros internacionales de música en vivo. “Siempre hemos soñado con esto, hemos peleado con esto desde que hemos aparecido”, afirmó, y recordó que cuando el grupo comenzó su carrera no existían en el folclore los camarines adecuados ni la infraestructura técnica que hoy se da por sentada.

¿Qué encontraron Los Nocheros para animarse a colaborar con MYA —el dúo integrado por Agustín Bernasconi y Maxi Espíndola—, con Rodrigo Tapari o con Eugenia Quevedo, artistas cuya música no tiene aparente relación con el folclore tradicional? Rubén fue el primero en responder, y lo hizo con una aclaración que encuadró toda la discusión: para Los Nocheros, salir de la zona de confort no es una novedad de los últimos años. “Nosotros comenzamos cantando con traje de gaucho y en menos de diez años ya dejamos el traje de gaucho”, dijo, en diálogo con Teleshow.

PUBLICIDAD

Los Nocheros en República Folklore: “Siempre nos ha gustado caminar por la cornisa” (Jaime Olivos)

Para fines de los años 80 y principios de los 90, el grupo ya combinaba bombachas con zapatillas y remeras, y dejaba atrás el repertorio clásico del género para construir una estética propia. “Siempre nos ha gustado caminar por la cornisa, siempre, toda la vida. Todos estos cuarenta años de Los Nocheros han sido intentar, probar, error y levantarse, sacudirte las rodillas y seguir para adelante”, afirmó.

En ese marco, las colaboraciones recientes con figuras de la escena urbana y el cuarteto son, en la lectura del propio grupo, la continuación de una actitud que nunca abandonaron. “Simplemente nos queremos apendejar ahora, haciéndolo con los que están ahora”, admitió Ehizaguirre. Sobre futuras colaboraciones, fue abierto: sin restricciones de género y sin drama con el idioma, aunque aclaró entre risas que el castellano les resulta más cómodo que el inglés. Teruel, en cambio, quitó importancia a esa barrera: si la música lo pide, el idioma no es obstáculo.

PUBLICIDAD

“Con esto nos están cargando las pilas para que lo carguemos más todavía”, dijo Ehizaguirre sobre los homenajes que recibe la banda

Otro de los temas que recorrió la conferencia fue la relación entre las distintas tradiciones regionales dentro de la música popular argentina. Mario Teruel recordó que Los Nocheros crecieron escuchando a grupos como los Cantores del Alba, los Fronterizos y Los de Salta, conjuntos que cantaban folclore de todo el país y de Latinoamérica. “En cualquier guitarreada de nosotros se podía escuchar desde ‘Merceditas’ hasta ‘Zamba de mi Esperanza’”, dijo. Para el grupo, la música nunca estuvo dividida por regiones: “Para nosotros la música es música, en el día de la música”, sintetizó.

Álvaro Teruel, hijo de Mario e integrante de la formación actual, tomó la palabra cuando se le preguntó qué herencia les dejarían a las nuevas generaciones del folclore. Su respuesta no apuntó a consejos generales sino a su propia experiencia dentro del grupo. Contó que desde que se incorporó a Los Nocheros, lo que más le llamó la atención fue la atención que la banda le presta al repertorio: “Cada verso está conectando de alguna manera, abre una puerta, puede ser sentencioso, poético, romántico, directo, desde la primera frase”, describió.

PUBLICIDAD

“Siempre nos ha gustado caminar por la cornisa”, dijo Rubén Ehizaguirre sobre las búsquedas artísticas de Los Nocheros

También habló de la convivencia. Los Nocheros pasan largas temporadas arriba de un colectivo de gira, y Álvaro señaló que en ese tiempo no recuerda discusiones, pese a que los puntos de vista de cada integrante difieren. “Eso a veces entra en un debate y está buenísimo, nos construye también como para ver cómo es la personalidad de cada uno”, dijo. Para él, esa dinámica es parte de lo que hace funcionar al grupo: el debate convive con el respeto, y ambos se sostienen porque el eje siempre es la música.

Sobre lo que implica pertenecer a Los Nocheros en términos personales, fue concreto: la banda lo obliga a estar mejor. “A mí particularmente Los Nocheros me hace estar en eso, en tratar de estar mejor para brindarme, y sé que mis compañeros lo hacen también con esa intensidad y con ese respeto y cariño”, afirmó.

PUBLICIDAD

“No hay vida si no hay canto”, sintetizó Mario Teruel durante la conferencia de prensa en República Folklore

Teruel sintetizó la postura del grupo con una frase breve: “No hay vida si no hay canto”. Ehizaguirre la completó con una idea que atravesó toda la conferencia: Los Nocheros nunca trabajaron pensando en premios ni en reconocimientos. Los discos de oro, los Gardel —incluyendo el Gardel a la trayectoria recibido este año—, las nominaciones al Grammy y los escenarios llegaron, según él, “por obra y gracia de la música”. El objetivo siempre fue el mismo: seguir cantando el fin de semana siguiente, donde sea que los contraten.

Esa lógica explica también cómo reciben los homenajes. Cuando les consultaron sobre el mural con sus figuras en Salta, Ehizaguirre dijo que ese tipo de reconocimiento funciona como combustible. “No crean que con esto nos van a correr, al contrario, con esto nos están cargando las pilas para que lo carguemos más todavía”, afirmó.

PUBLICIDAD

“Los Nocheros me hace estar en eso, en tratar de estar mejor para brindarme”, contó Álvaro Teruel sobre su lugar en la formación

Álvaro cerró con una reflexión sobre la constancia como forma de vida. Describió la rutina del grupo como un ciclo que se repite: bajar del escenario, enfrentar la soledad de la habitación de hotel, volver a casa donde uno es “uno más”, y al fin de semana siguiente volver a tocar en otro festival. “Esa constancia te hace estar así viviendo al día, y eso me parece supersano para nosotros”, dijo. Agregó que el grupo no trabaja proyectando un futuro lejano, porque ese futuro siempre está cerca: está en la próxima canción.

“El futuro siempre está cerca: está en la próxima canción”, reflexionó Álvaro Teruel sobre la constancia del grupo (Jaime Olivos)

La actuación de Los Nocheros en República Folklore formó parte de la gira de los cuarenta años, el mismo repertorio con el que el grupo recorrerá el país durante el verano.

PUBLICIDAD