En Polonia, Mi pobre angelito se convirtió en una tradición televisiva de cada Navidad (Crédito: Disney Plus)

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En Polonia, Mi pobre angelito se convirtió en una tradición masiva de Navidad. Cada diciembre, millones de familias se sientan frente al televisor para seguir a Kevin McCallister, el niño que queda solo en su casa y enfrenta a dos ladrones. La película, conocida en el país como Kevin sam w domu (“Kevin solo en casa”), forma parte de las celebraciones desde hace más de tres décadas.

Según datos reunidos por Culture, alrededor de 4 millones de televidentes seguían habitualmente la película durante las fiestas en un país de unos 38 millones de habitantes. La publicación indicó además que uno de cada tres espectadores de entre 16 y 49 años la veía en el período navideño, una proporción que explica el lugar que conserva en la televisión polaca.

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Del estreno en el cine a ser un ritual de Navidad

La comedia dirigida por Chris Columbus llegó a los cines de Estados Unidos el 16 de noviembre de 1990. Varias críticas iniciales cuestionaron el argumento y la violencia caricaturesca de las trampas de Kevin, pero el público respondió de inmediato. La película, protagonizada por Macaulay Culkin, superó las expectativas comerciales y se impuso frente a estrenos de mayor peso en la cartelera de ese año.

En Polonia, el desembarco ocurrió dos años más tarde. La película se estrenó en salas el 22 de mayo de 1992, lejos de las celebraciones de fin de año. Meses después, la televisión pública TVP la emitió el 25 de diciembre y, durante el resto de la década de 1990, el film empezó a consolidarse como parte de la programación estacional.

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El salto decisivo llegó en 2000, cuando Polsat -uno de los canales de mayor audiencia en Polonia- adquirió los derechos de emisión. Ese año, 8,9 millones de personas siguieron la historia de Kevin y los ladrones Harry y Marv. Tres años después, la cadena trasladó la película a la Nochebuena, en una franja que coincidía con el final de la cena tradicional.

TVP World atribuye parte del fenómeno al contexto histórico. La llegada de Mi pobre angelito coincidió con los primeros años de transformación económica y social tras el fin del régimen comunista. La casa familiar de Chicago, los viajes, los regalos y la vida cotidiana de los McCallister ofrecían una imagen de prosperidad estadounidense novedosa para buena parte del público local.

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El periodista Wojciech Orliński sostuvo que la película expresó el optimismo de ese período y la aspiración a un modelo de vida occidental. En declaraciones citadas por TVP World, afirmó que el clima positivo del film acompañó las expectativas del inicio de la transformación. La autosuficiencia del protagonista también fue interpretada como una figura próxima al individualismo que ganaba espacio en la sociedad polaca.

La protesta de los espectadores obligó a una televisora polaca a reincorporar la película a su programación navideña en 2010 (Captura/YouTube)

La protesta que obligó a devolver la película a la programación

La fuerza de esa costumbre quedó expuesta en 2010. Polsat decidió excluir Mi pobre angelito de su programación navideña, una medida que provocó una rápida reacción en redes sociales y medios locales. En Facebook aparecieron grupos para exigir el regreso de la película y circularon peticiones que, según distintos recuentos, reunieron entre 50.000 y 90.000 adhesiones.

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La frase “Polsat mató la Navidad” resumió el malestar de los espectadores. La presión llevó a la emisora a modificar su decisión y programar el film el 25 de diciembre. De acuerdo con Culture, aquella emisión se convirtió en el mayor éxito televisivo de la temporada de fiestas de 2010, con Kevin otra vez en el centro de las reuniones familiares.

La relación con el film incluso se extendió fuera de diciembre. Durante los confinamientos por la pandemia de COVID-19, la señal emitió la película en primavera y promovió la consigna “Sé como Kevin, quedate en casa”. La frase buscaba fomentar el aislamiento, aunque el personaje pasa buena parte de la historia fuera de su hogar.

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Por qué la película conserva su lugar en la cultura navideña polaca

La popularidad polaca de Home Alone comparte rasgos con la de otros países de Europa central y oriental, donde suele liderar las preferencias entre las películas navideñas.

También hay detalles que alimentan la identificación. La trama transcurre en Chicago, una ciudad con una amplia comunidad de origen polaco, y John Candy interpreta a Gus Polinski, líder de una banda de polaca que ayuda a la madre de Kevin a regresar junto a su hijo. Son referencias secundarias dentro de la historia, aunque funcionan como guiños para una parte del público.