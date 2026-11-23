Las llamas se propagaron en el comercio ubicado cerca de Centenario y Bogotá, durante los festejos por el aniversario de la localidad (X: @miradadequilmes)

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Una explosión seguida de un incendio en un local de comidas dejó siete personas heridas y obligó a interrumpir un evento público que se realizaba en Quilmes. El episodio ocurrió el domingo por la noche y requirió la intervención de bomberos, ambulancias y personal de emergencia.

El hecho se registró durante los festejos por el 154° aniversario de Ezpeleta. La detonación afectó un comercio situado cerca de las calles Centenario y Bogotá, a pocos metros del escenario donde se presentaba el grupo Los Leales, cuyo show fue suspendido.

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El herido con lesiones de mayor gravedad fue un hombre de 32 años, quien presentó quemaduras en el torso, los brazos y parte del rostro. Las lesiones alcanzaron alrededor del 50% de su cuerpo, por lo que una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) lo trasladó al Hospital de Quilmes.

Además, una joven de 19 años fue derivada al mismo hospital con quemaduras en el rostro y heridas cortantes en un brazo. Su hermano también resultó lesionado y recibió atención médica. Otra joven, de 22 años, sufrió cortes en el cuero cabelludo y lesiones en la zona ocular por astillas de vidrio que se desprendieron durante la explosión.

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(X: @miradadequilmes)

Entre las víctimas hubo también una niña de 11 años, que padeció una herida cortante en la cabeza y fue llevada a un centro de salud por sus familiares. Otras dos mujeres fueron asistidas; una de ellas recibió atención en el lugar y no necesitó traslado.

El operativo incluyó el control del incendio y la asistencia sanitaria a las víctimas en un sector que concentraba vecinos y familias por los festejos. La suspensión del espectáculo permitió despejar el área para facilitar el ingreso de los vehículos de emergencia y el trabajo de los equipos que combatieron las llamas.

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Un video difundido tras el hecho registró el aviso del locutor del evento sobre la presencia de fuego en el comercio. “Tenemos un incendio allá al fondo. Por favor vamos evacuando de a poquito”, se escucha en la grabación.

El jefe del cuartel de Bomberos de Quilmes explicó que se trató de una explosión seguida de un incendio y que la mayoría de las lesiones fueron provocadas por la detonación. Las causas del episodio permanecen bajo investigación.

Una ambulancia del SAME trasladó a los heridos tras la explosión

Días antes del episodio en Ezpeleta, una explosión en el centro comercial de Remedios de Escalada, partido de Lanús, dejó cuatro personas muertas, decenas de heridos y daños en distintos comercios. El estallido ocurrió en la intersección de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, un sector de alta circulación de personas.

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La Justicia investiga si una máquina tuneladora utilizada durante trabajos de renovación de la red de gas dañó una cañería de distribución. La fuga se mantuvo activa durante horas y, tras la explosión, se produjeron incendios en varios locales de la zona.

Entre las víctimas fatales se encuentran los operarios Matías Leguizamón, de 31 años, y Juan José Servín, de 33, quienes trabajaban para la empresa Exgadet S.A. También murieron Marcelo García, de 47 años, y Néstor Julián D’Alesandro, de 44, ambos vinculados a Metrogas.

La causa quedó a cargo de la fiscal Yanina Estévez, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°6 descentralizada de Lanús. La Fiscalía secuestró la maquinaria que habría dañado el caño, además de documentación y teléfonos de trabajadores, para avanzar con las pericias. Hasta el momento, no hay personas imputadas.

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El impacto del episodio incluyó pérdidas de mercadería y dificultades para que los negocios de la zona retomaran su actividad. Luego de la tragedia, una nueva pérdida de gas de baja presión motivó un operativo preventivo cerca de la estación de Lanús, sobre Olegario Andrade al 200, entre Doctor Melo y Ministro Brin.