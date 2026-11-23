Los investigadores contrastaron la efectividad del análisis sanguíneo con tomografías por emisión de positrones en tres grupos de pacientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un análisis de sangre para detectar la enfermedad de Alzheimer logró una precisión de al menos el 90%. Según un estudio de la Universidad de Lund, sus resultados fueron tan precisos como los de las pruebas de líquido cefalorraquídeo, “que durante mucho tiempo han sido el estándar en la atención médica”.

El trabajo se publicó en Nature Aging. La prueba ya está aprobada para uso clínico por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y cuenta con el marcado CE. También fue autorizada en Europa, Estados Unidos y Japón, entre otros lugares. El grupo de investigación espera que los médicos comiencen a usarla de manera más amplia y que disminuya la necesidad de extraer líquido cefalorraquídeo, una sustancia que circula alrededor y en el interior del cerebro y la médula espinal con la función de proteger ante lesiones.

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“Es la primera vez que esto se demuestra”, dijo Noëlle Warmenhoven, estudiante de doctorado de la Unidad de Investigación de la Memoria Clínica de la Universidad de Lund.

Las imágenes cerebrales sirvieron para comprobar el resultado

Para saber si las pruebas de sangre detectaban correctamente la enfermedad, los investigadores compararon sus resultados con los de una tomografía por emisión de positrones (PET). Esta técnica permite ver cambios en el cerebro relacionados con el Alzheimer y se utilizó como punto de comparación.

El análisis mide el biomarcador p-tau217, cuya efectividad diagnóstica no requiere la evaluación conjunta de la proteína beta amiloide 42. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio incluyó tres grupos de personas: uno de investigación en Estados Unidos, otro de una clínica de memoria de Suecia y un tercero de atención primaria sueca. En los tres grupos, los análisis de sangre y los análisis de líquido cefalorraquídeo dieron resultados parecidos.

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Una de cada cinco mujeres y uno de cada diez hombres desarrollan Alzheimer a lo largo de su vida, según los autores de este trabajo. Sin embargo, las opciones para diagnosticarlo dentro de los sistemas de salud son limitadas. De acuerdo con los científicos, las clínicas de memoria cuentan con herramientas como la PET y el análisis de líquido cefalorraquídeo, mientras que los centros de atención primaria necesitan pruebas más simples y rápidas.

La prueba usa valores ya autorizados para interpretar cada resultado

Una diferencia de este estudio frente a otros anteriores es que empleó valores de corte ya definidos y autorizados por organismos reguladores. Esos valores permiten clasificar el resultado del examen como positivo, negativo o no concluyente. Son los mismos que se usan en la atención médica.

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Otros estudios sobre análisis de sangre habían calculado un valor de corte propio para cada investigación. El problema es que ese número puede funcionar en un grupo de personas y dar resultados menos confiables en otro.

“Por ejemplo, se podría establecer un umbral que distinga perfectamente entre las personas con y sin la enfermedad de Alzheimer en el Estudio A. Pero, si luego se utiliza el mismo umbral en el Estudio B, donde la proporción de personas sin Alzheimer es significativamente mayor, esto podría dar lugar a muchos resultados falsos positivos”, explicó Warmenhoven.

El estudio empleó valores de corte autorizados por entidades sanitarias para categorizar los diagnósticos clínicos en positivo, negativo o no concluyente.

Los valores de corte predefinidos se diseñaron para usar la prueba en la práctica clínica, igual que lo hacen los médicos. Antes de las autorizaciones, estos análisis de sangre solo se utilizaban en investigación. Cada grupo tenía que calcular el valor más adecuado para su propia muestra, algo que podía cambiar el rendimiento de la prueba de un estudio a otro. Ahora los fabricantes pueden entregar la prueba junto con esos valores.

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La prueba busca una proteína relacionada con el Alzheimer

El análisis de sangre mide una proteína llamada p-tau217. Esta proteína funciona como un biomarcador, es decir, una señal que puede ayudar a identificar la enfermedad de Alzheimer.

La prueba autorizada en Estados Unidos revisa la p-tau217 y también la proteína Aβ42, conocida como beta amiloide 42. Esta última empieza a acumularse en el cerebro y forma placas en las personas con Alzheimer. Sin embargo, el equipo de Lund ya había señalado y volvió a comprobar en este trabajo que medir las dos proteínas no da necesariamente mejores resultados que medir solo la p-tau217.

El resultado puede ser positivo, negativo o no concluyente. Cuando no permite llegar a una respuesta clara, la persona puede necesitar estudios adicionales, como una PET o un análisis de líquido cefalorraquídeo (LCR), para obtener un diagnóstico más fiable. El examen está pensado para personas que tienen síntomas relacionados con la memoria u otras capacidades cognitivas.

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Un análisis de sangre para detectar la enfermedad de Alzheimer alcanzó una precisión de al menos 90% en una investigación de la Universidad de Lund. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La PET y el análisis de LCR permiten comprobar si hay cambios en el cerebro vinculados con el Alzheimer. Por eso se usan para evaluar qué tan bien funciona un análisis de sangre: el objetivo es que ambos métodos den el mismo resultado con la mayor precisión posible.

Por ahora, el uso se limita a clínicas de memoria y atención especializada

Actualmente, el análisis de sangre se recomienda solo en clínicas de memoria y otros servicios de atención médica especializada. Los investigadores estudian cómo podría utilizarse en la atención primaria.

“Más adelante, también podría ser relevante realizar pruebas de detección a personas sin ningún problema de memoria, en caso de que los tratamientos farmacológicos demuestren ser eficaces en esa etapa”, afirmó Sebastian Palmqvist, profesor asociado y catedrático de Neurología de la Universidad de Lund y consultor sénior de la Clínica de la Memoria del Hospital Universitario de Skåne.

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Palmqvist señaló que estudios anteriores, que usaron el líquido cefalorraquídeo como método de comparación, llevaron a muchos médicos a pensar que los nuevos análisis de sangre eran útiles, pero menos precisos que las pruebas disponibles. “Sin embargo, los resultados de este nuevo estudio contradicen esta opinión y sugieren que un análisis de sangre es igual de preciso que un análisis de líquido cefalorraquídeo”, afirmó.