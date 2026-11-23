Una revisión sistemática publicada en Nutrition Journal descarta que los suplementos de magnesio reduzcan el colesterol LDL y los triglicéridos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cuando el colesterol aparece elevado en un análisis de sangre, la búsqueda de alternativas suele llevar hasta los suplementos. El magnesio, un mineral asociado con distintas funciones del organismo, suele figurar entre esas opciones.

Sin embargo, una revisión sistemática publicada en 2025 moderó las expectativas sobre el uso de suplementos de magnesio para bajar el colesterol. Al comparar a quienes tomaron el suplemento con los grupos de control, el análisis de los ensayos clínicos no halló descensos claros en el LDL, el colesterol total ni los triglicéridos.

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Según esa revisión publicada en Nutrition Journal, esos resultados obligan a diferenciar entre una ingesta adecuada de magnesio y el uso de suplementos con la expectativa de modificar el colesterol.

El trabajo de Mitra Hariri, Masoudreza Sohrabi y Ali Gholami reunió ensayos clínicos aleatorizados. En este tipo de investigaciones, los participantes se reparten al azar en grupos para comparar los efectos de una intervención. El metaanálisis, que combina los resultados de varios estudios, incluyó 21 investigaciones sobre colesterol total, 23 sobre triglicéridos, 20 sobre colesterol LDL y 25 sobre colesterol HDL.

El estudio de los investigadores Hariri, Sohrabi y Gholami reunió datos de decenas de ensayos clínicos aleatorizados sobre el perfil lipídico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La única diferencia que los autores consideraron significativa fue un aumento promedio de 1,21 miligramos por decilitro en el colesterol HDL, que suele llamarse colesterol bueno porque ayuda a transportar colesterol hacia el hígado.

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Los investigadores no concluyeron que ese cambio justifique recomendar suplementos de magnesio para tratar alteraciones del colesterol en sangre.

El análisis detectó un aumento promedio de 1,21 miligramos por decilitro en el colesterol HDL que no justifica recetar suplementos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados de los estudios fueron muy distintos entre sí

Los autores registraron una heterogeneidad muy alta entre los estudios. El indicador estadístico utilizado fue de 99,1% para colesterol total y triglicéridos, 99,4% para LDL y 99,5% para HDL.

En términos sencillos, los ensayos no llegaron a resultados parecidos. Las variaciones pueden estar relacionadas con las características de los participantes, las dosis utilizadas, la duración de los tratamientos o sus condiciones de salud.

Los ensayos clínicos presentaron una heterogeneidad superior al 99 por ciento y no vincularon dosis mayores con mejores resultados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ese motivo, incluso el aumento del HDL debe leerse con cautela. Los investigadores señalaron que hacen falta más ensayos antes de formular recomendaciones firmes sobre el uso clínico de los suplementos de magnesio.

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El análisis tampoco halló una relación clara entre tomar dosis más altas y obtener mejores resultados en colesterol total, triglicéridos, LDL o HDL.

Algunos estudios mostraron una mayor suba de HDL cuando el suplemento se usó durante al menos 84 días y en cantidades de 300 miligramos diarios o más. Esos resultados corresponden a grupos concretos de la revisión y no modifican la conclusión principal.

La cantidad necesaria en la dieta no equivale a la dosis de un suplemento

Según la ficha para profesionales de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, la cantidad recomendada para adultos va de 310 a 420 miligramos diarios, según la edad, el sexo y otras etapas de la vida. Esa cifra contempla el magnesio de alimentos, bebidas, suplementos y medicamentos.

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El mismo organismo establece un máximo de 350 miligramos diarios para el magnesio que proviene de suplementos y medicamentos en adultos. Ese límite no contempla el mineral que está presente de forma natural en los alimentos y las bebidas.

Por eso, la cantidad recomendada en la dieta no equivale a una dosis que pueda tomarse en cápsulas. Los Institutos Nacionales de Salud advierten que las dosis altas de suplementos o medicamentos pueden causar diarrea, náuseas y cólicos abdominales.

El consumo excesivo de magnesio en suplementos genera efectos adversos como diarrea, náuseas, hipotensión y alteraciones cardíacas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese sentido, las cantidades muy elevadas pueden provocar toxicidad, presión arterial baja, dificultad para respirar y alteraciones del ritmo cardíaco.

El riesgo aumenta cuando los riñones no funcionan bien, porque tienen más dificultad para eliminar el exceso de magnesio. Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos también advierten que este mineral puede interferir con algunos medicamentos, entre ellos ciertos antibióticos.

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Por esa razón, su uso con el objetivo de modificar el colesterol requiere una evaluación profesional cuando hay enfermedades previas, tratamientos en curso o problemas renales.