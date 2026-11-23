La ficha aprobada por la FDA registró caída de cabello en el 3,3 % de los adultos tratados con semaglutida frente al 1 % del grupo placebo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En la información de seguridad de un tratamiento con semaglutida para el control del peso, la caída de cabello figura entre las reacciones adversas observadas durante los ensayos clínicos.

De acuerdo con la ficha de prescripción aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), el 3,3% de los participantes que recibieron 2,4 miligramos de semaglutida informó caída de cabello, frente al 1% del grupo placebo, en estudios agrupados sobre reducción de peso.

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El ensayo clínico pediátrico constató pérdida capilar en el 4 % de los pacientes que recibieron el tratamiento y ningún caso en el grupo de control (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el medicamento está indicado para el control crónico del peso, todavía no está demostrado que provoque directamente la pérdida capilar. La investigación busca determinar cuánto influye el tratamiento y qué papel desempeñan los cambios asociados al adelgazamiento.

La información oficial registró más casos que el placebo

La ficha aprobada por la FDA relaciona los episodios de caída de cabello registrados en los ensayos con la reducción de peso. No obstante, el documento no precisa un único mecanismo ni afirma que la semaglutida dañe directamente el folículo capilar.

Una revisión en Science Progress determinó que la semaglutida y la tirzepatida concentraron las señales más altas de caída capilar entre los fármacos GLP-1 analizados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia entre los grupos de los estudios agrupados fue de 2,3 puntos porcentuales. En un ensayo pediátrico, la ficha registró caída de cabello en el 4% de quienes recibieron el tratamiento y ningún caso en el grupo placebo. Estas cifras describen lo observado en los ensayos, pero no permiten anticipar qué ocurrirá en cada persona.

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Los resultados de esa ficha corresponden a la formulación y las dosis evaluadas en los ensayos. Por eso, no deben trasladarse de forma automática a otros tratamientos, incluso si utilizan el mismo principio activo.

El medicamento se indica junto con una alimentación con menos calorías y actividad física para reducir y mantener el peso en personas que cumplen criterios clínicos.

La literatura científica asocia el efluvio telógeno con el descenso rápido de peso y reporta una frecuencia mayor de casos en mujeres (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia científica detecta una asociación, pero todavía no explica todas las causas

Una revisión sistemática publicada en la revista Science Progress identificó 24 estudios sobre la relación entre los medicamentos GLP-1, que actúan sobre mecanismos vinculados con el apetito y la glucosa, y la caída de cabello.

Sus autores informaron que la semaglutida y la tirzepatida concentraron las tasas y las señales más altas de caída capilar entre los tratamientos evaluados.

Al mismo tiempo, la revisión señaló que los trabajos disponibles no permiten establecer una relación de causa y efecto definitiva. La bibliografía analizada describe principalmente dos tipos de caída de cabello, aunque los mecanismos que podrían explicarlos todavía no están claros.

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Uno de ellos es el efluvio telógeno, una pérdida generalizada de cabello que aparece cuando más pelos de lo habitual pasan antes de tiempo a una etapa de reposo. Los autores indicaron que una baja de peso rápida puede contribuir a este cuadro y que los casos informados fueron más frecuentes en mujeres.

Un análisis en Dermatology and Therapy advirtió que los sistemas de notificación de efectos adversos y los estudios retrospectivos no prueban causalidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un trabajo de análisis clínico publicado por Dermatology and Therapy, cuya publicación y tarifa editorial fueron financiadas por una empresa del sector dermocosmético, indicó que buena parte de la información disponible procede de sistemas de notificación de efectos adversos y de estudios retrospectivos.

Una investigación sobre 283 pacientes de una clínica dermatológica descartó asociaciones significativas entre medicamentos específicos y el efluvio telógeno (Imagen Ilustrativa Infobae)

La baja de peso debe evaluarse por separado del efecto del medicamento

La reducción de peso puede dificultar la interpretación de los resultados. La ficha vincula los casos de caída de cabello registrados en los ensayos con ese proceso, mientras que las revisiones científicas señalan el adelgazamiento rápido como una de las posibles causas del efluvio telógeno.

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Esa coincidencia no descarta otras explicaciones, pero impide atribuir el fenómeno a una acción directa y única del medicamento sobre el cabello. El trabajo de 2026 recoge un estudio retrospectivo de 283 pacientes atendidos en una clínica dermatológica.

El tratamiento con semaglutida se prescribe en combinación con una alimentación de bajas calorías y actividad física para el control crónico del peso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa investigación no encontró asociaciones significativas entre medicamentos específicos y el desarrollo de efluvio telógeno u otros tipos frecuentes de caída de cabello, aunque observó tendencias que justifican nuevas investigaciones.