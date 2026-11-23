Las canciones de una playlist de Navidad regresan cada temporada a las radios y plataformas digitales (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La llegada de las fiestas reactiva un repertorio que atraviesa generaciones, películas y reuniones familiares. Existen clásicos que no pueden faltar en una playlist de Navidad. Estos reúnen melodías asociadas a las celebraciones y a escenas que se incorporaron a la memoria popular. Entre composiciones históricas y éxitos más recientes, estas canciones regresan cada temporada a las radios, las plataformas digitales y los encuentros de fin de año.

La selección publicada por Vogue reúne títulos que permanecen ligados a la preparación del árbol, las cenas familiares y las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Aunque varias de estas obras fueron publicadas hace décadas, su circulación en películas, especiales televisivos y redes sociales permitió que alcanzaran a públicos de distintas edades.

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La música navideña combina tradición, cine y éxitos del pop

El cancionero de diciembre no responde a un único estilo. Incluye baladas, pop, rock and roll y arreglos orquestales que fueron incorporados a las costumbres de fin de año. Las canciones de Navidad suelen recuperar imágenes reconocibles, como las reuniones familiares, los regalos, las decoraciones y los preparativos previos a las fiestas.

El cine tuvo un papel relevante en la consolidación de este repertorio. Algunas composiciones quedaron asociadas a secuencias de películas familiares y comedias juveniles, lo que amplió su circulación fuera de la radio. En esos casos, la cultura audiovisual convirtió determinadas melodías en referencias recurrentes cada vez que comienza diciembre.

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La vigencia de estos títulos también responde a las nuevas versiones y a la difusión digital. Artistas de distintas generaciones reinterpretaron estándares del repertorio estadounidense, mientras que las plataformas facilitaron que las listas temáticas se renueven año tras año.

Las canciones que no pueden faltar en la playlist de Navidad

Una playlist de Navidad suele construirse a partir de temas que activan referencias compartidas: películas vistas en familia, videoclips reconocibles y estribillos que regresan en cada temporada.

En ese repertorio conviven intérpretes de épocas y géneros diferentes. Algunas obras apelan a un sonido cercano a los arreglos clásicos, mientras que otras incorporan recursos del pop contemporáneo.

Mariah Carey – All I Want for Christmas Is You

Mariah Carey lanzó All I Want for Christmas Is You en 1994 y anuncia el inicio de las fiestas con la frase It’s time! (YouTube)

Publicada en 1994, “All I Want for Christmas Is You” se convirtió en el mayor clásico navideño del repertorio de Mariah Carey. El tema se distingue por una producción pop con arreglos que remiten a grupos vocales de décadas anteriores y por un estribillo que reaparece cada temporada.

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La artista suele anunciar el comienzo simbólico de las fiestas con un video en redes sociales que incluye la frase “It’s time!”.

Wham! – Last Christmas

El videoclip de Last Christmas del grupo Wham! fue filmado en los Alpes suizos y muestra a George Michael con sus amigos (YouTube)

Fue lanzada en 1984 y narra una decepción amorosa. Pese a que su letra se aleja de las imágenes tradicionales de Navidad, la canción se instaló como una presencia habitual en las celebraciones de diciembre.

El videoclip fue filmado durante unas vacaciones de esquí en los Alpes suizos y muestra a George Michael junto a un grupo de amigos, lo que reforzó la identidad visual del tema.

Michael Bublé – It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas

Michael Bublé reintrodujo It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas con arreglos orquestales del cancionero estadounidense (YouTube)

La versión de Michael Bublé de “It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas” reintrodujo un clásico en las listas contemporáneas de diciembre. Su interpretación se apoya en una orquestación que remite a los grandes arreglos vocales del cancionero estadounidense.

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La letra describe señales reconocibles de la temporada, como las decoraciones y los escaparates. Por ese motivo, el tema suele acompañar los preparativos de las fiestas y las compilaciones dedicadas al cierre del año.

Andy Williams – It’s the Most Wonderful Time of the Year

La interpretación de Andy Williams en It’s the Most Wonderful Time of the Year mantiene presencia en anuncios y programas especiales (YouTube)

Interpretada por Andy Williams, presenta una sucesión de escenas ligadas a las fiestas: visitas, regalos, reuniones y actividades familiares. Su estructura la convirtió en una elección frecuente para programas especiales y listas temáticas.

Con el paso de los años, la canción se sostuvo en el repertorio de diciembre gracias a su uso recurrente en producciones audiovisuales y anuncios. Mientras que la imagen de Williams se convirtió en una postal tradicional de la época navideña.

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Bobby Helms – Jingle Bell Rock

El tema Jingle Bell Rock de Bobby Helms sumó una nueva referencia popular tras su inclusión en la película Mean Girls (YouTube)

“Jingle Bell Rock” fue publicada en 1957 y combina elementos del rock and roll con referencias a una de las melodías navideñas más conocidas. Su ritmo permitió que se mantuviera entre las canciones habituales de las celebraciones de diciembre.

Casi cinco décadas después, el tema adquirió una nueva identificación popular por su aparición en Mean Girls. La escena de la presentación escolar de Navidad protagonizada por Regina George y sus amigas se convirtió en una referencia audiovisual que sigue circulando en redes sociales y contenidos de fin de año.