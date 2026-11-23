La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares fijó un aumento del 1,6% para los salarios de diciembre a través de la Resolución 6/2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En diciembre, las niñeras y el personal de asistencia y cuidado de personas recibirán un incremento del 1,6% sobre los salarios mínimos de noviembre, según lo establecido por la Resolución 6/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). Se trata del último tramo de un esquema escalonado que arrancó en agosto y que coincide, además, con el vencimiento del aguinaldo del segundo semestre.

Cuánto cobrarán por hora las niñeras en diciembre 2026

El personal encuadrado en la categoría de asistencia y cuidado de personas, que agrupa a quienes se dedican al cuidado no terapéutico de niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad o enfermedades, tendrá dos valores distintos según la modalidad de trabajo.

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Quienes trabajen con retiro, es decir, que regresan a su casa al terminar la jornada, cobrarán $4.522,71 por hora y $571.842,92 por mes. Las que trabajan sin retiro, ya que sí duermen en la casa, percibirán $5.002,28 por hora y $630.347,58 mensuales.

Estos valores son pisos mínimos fijados por la CNTCP. Empleador y trabajadora pueden acordar libremente remuneraciones más altas, en cuyo caso ese acuerdo prevalece sobre los mínimos del convenio.

Cuánto cobrarán las empleadas de casas particulares en diciembre, según la categoría

La resolución organiza al personal en cuatro categorías principales, cada una con su propio escalón salarial. El sueldo anual complementario (SAC) de diciembre se calculará sobre estos valores.

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El personal para tareas generales, que se ocupa de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y cocina, cobrará $4.241,42 por hora con retiro y $4.522,71 sin retiro. En términos mensuales, los montos son $520.337,24 y $571.842,92, respectivamente.

Le sigue el personal de tareas específicas, que abarca a cocineros contratados en forma exclusiva y a quienes realizan labores que requieren capacitación especial: cobrarán $4.775,41 por hora con retiro y $5.180,42 sin retiro, con salarios mensuales de $584.600,84 y $643.922,59.

La categoría de supervisores corresponde a quienes coordinan y controlan el trabajo de dos o más personas. Con retiro, el valor hora es de $5.007,14 y el mensual de $624.627,93. Sin retiro, la hora llega a $5.429,84 y el mes a $688.884,98.

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El personal de tareas generales cobra un piso salarial de $4.241,42 por hora con retiro y de $520.337,24 mensuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los caseros, que cuidan y preservan una vivienda en la que habitan por contrato, solo tienen valores para la modalidad sin retiro: $4.522,71 por hora y $571.842,92 mensuales.

Quien realice tareas de más de una categoría queda encuadrado en la principal, es decir, la que desempeña habitualmente. En las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y en el partido bonaerense de Patagones, se aplica un adicional por zona desfavorable del 31% sobre estos mínimos.

Los nuevos valores de diciembre surgen de aplicar el 1,6% de aumento sobre los salarios de noviembre, el último escalón de un esquema que comenzó en agosto con una suba del 1,9%. En esa misma oportunidad, el acuerdo incluyó una suma no remunerativa de $20.000 para quienes trabajan 16 horas o más por semana, $11.500 para quienes cumplen entre 12 y menos de 16 horas, y $8.000 para quienes están por debajo de las 12 horas.

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Esa suma se fue incorporando a los salarios básicos en tres etapas: 25% en septiembre, 50% en octubre y el 25% restante en noviembre. Por eso, en diciembre ya forma parte del sueldo base de todos..

Quiénes cobran aguinaldo en diciembre y cómo se calcula

El aguinaldo, o Sueldo Anual Complementario (SAC), es un derecho laboral establecido por la Ley de Contrato de Trabajo. Se paga en dos cuotas: una en junio y otra en diciembre.

Lo cobran todos los trabajadores registrados en relación de dependencia, tanto del sector privado como del público. También corresponde al personal de casas particulares y a los trabajadores rurales.

No cobran aguinaldo los autónomos, monotributistas, trabajadores no registrados ni pasantes. Tampoco lo reciben quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE), las becas Progresar o la prestación por desempleo.

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El cálculo del sueldo anual complementario toma el 50% de la mayor remuneración del semestre y aplica una retención total del 17% (REUTERS/Agustin Marcarian)

La fórmula es el 50% de la mayor remuneración mensual del semestre. No se toma el promedio de los sueldos de julio a diciembre, sino el mejor mes. Esa remuneración abarca todos los conceptos de carácter remunerativo: sueldo básico, horas extras, comisiones, antigüedad, premios y adicionales de convenio. Quedan afuera los conceptos no remunerativos, como reintegros de gastos, viáticos con comprobantes, asignaciones familiares y sumas no remunerativas acordadas en paritarias.

Sobre el monto bruto del aguinaldo se aplican los mismos descuentos que en el sueldo mensual: 11% de aportes jubilatorios, 3% de obra social y 3% de PAMI, lo que da una retención total del 17%.

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Para quienes no trabajaron todo el semestre por haber ingresado durante el período o haberse desvinculado antes de fin de año, el SAC se liquida en forma proporcional. Se toma la mejor remuneración, se calcula su mitad, se divide por 180 y se multiplica por los días corridos efectivamente trabajados. Si el acuerdo prevé un salario superior al mínimo del convenio, el aguinaldo se calcula sobre lo que realmente se paga, no sobre el piso de la resolución.

En cuanto a los plazos, para el personal de casas particulares la ley es más estricta que para el resto: el pago debe realizarse en la última jornada laboral de diciembre, sin posibilidad de prórroga.

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