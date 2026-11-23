Los jugadores recorrieron el camino hacia el predio entre cánticos, espuma, bailes y el saludo de los simpatizantes

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El plantel de Boca Juniors volvió al país tras ganar la Copa Sudamericana y recibió el afecto de cientos de hinchas en la autopista Ricchieri y en las inmediaciones de Boca Predio. La delegación aterrizó en Ezeiza a las 23:54 del domingo, luego de la victoria por 2-0 ante Atlético Mineiro en la final disputada en Barranquilla, Colombia.

Tras descender del avión, los futbolistas dejaron el Aeropuerto Internacional de Ezeiza en un micro descapotable, preparado especialmente para la ocasión. El vehículo, que ingresó al sector FBO de la terminal, estaba ploteado con la leyenda “campeones” y con 76 estrellas.

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Los jugadores subieron al colectivo después de la medianoche y comenzaron el recorrido hacia el predio. A lo largo de la autopista Ricchieri, grupos de hinchas aguardaron el paso de la caravana con camisetas, banderas y teléfonos encendidos para registrar el regreso del plantel que volvió a obtener un título internacional tras 18 años.

Boca festejó la Sudamericana durante el camino a su predio (Fuente: TN)

Los simpatizantes aplaudieron a los jugadores, bailaron y entonaron canciones como “Dale campeón” y “Boca ya salió campeón”, entre espuma, banderas y camisetas azul y oro. En el micro, Merentiel volvió a ponerse la máscara de Chucky, una imagen que ya había aparecido en los festejos por el superclásico y la Tabla Anual.

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Otro grupo de fanáticos esperaba a los jugadores en las inmediaciones de Boca Predio. Allí, el micro se detuvo durante algunos minutos para permitir el contacto entre los campeones y la gente que permaneció en el lugar hasta cerca de la 1 de la mañana de este lunes. Los hinchas acompañaron el festejo desde las vallas y las calles cercanas al predio, mientras los jugadores saludaban desde el colectivo con la Copa Sudamericana en el centro de la escena.

Miguel Merentiel volvió a usar su máscara de Chucky durante los festejos del plantel campeón

Leandro Paredes, capitán de Boca, viajó con el trofeo desde Colombia y subió al micro descapotable con la Copa en sus manos. Paredes sufrió una descompensación después de la final, mientras brindaba una entrevista, pero regresó junto al resto del equipo una vez que recibió atención médica y se confirmó su recuperación.

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Una vez finalizado el festejo con los hinchas, los futbolistas ingresaron al predio para descansar. La celebración había comenzado en Colombia, donde Boca Juniors se impuso ante Atlético Mineiro en la final disputada en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Ascacíbar abrió el marcador en el primer tiempo y Merentiel amplió la ventaja en el complemento para asegurar el título.

Los campeones recorrieron el camino entre el aeropuerto y el predio acompañados por cientos de simpatizantes

En Buenos Aires, los festejos se trasladaron al Obelisco apenas terminó el partido. Miles de simpatizantes se concentraron en la zona de la avenida 9 de Julio y Corrientes. La celebración se extendió durante la noche y reunió a hinchas que siguieron la definición desde la Argentina.

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Boca ganó su tercera Copa Sudamericana, después de las obtenidas en 2004 y 2005, y terminó con una racha de 18 años sin títulos internacionales. El miércoles, antes del partido ante Independiente Rivadavia, el club tiene previsto exhibir la Copa Sudamericana en la Bombonera. La ceremonia formará parte de la jornada de octavos de final del Torneo Clausura.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena tendrá poco margen para prolongar los festejos. Este lunes, retomará los entrenamientos en Ezeiza y comenzará a preparar el encuentro ante Independiente Rivadavia, previsto para el miércoles a las 21 en la Bombonera, por los octavos de final del Torneo Clausura.

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Además del Clausura, Boca tendrá otro objetivo inmediato: la final de la Copa Argentina ante Platense, programada para el 2 de diciembre. La consagración en la Sudamericana también le aseguró la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y el derecho a disputar la próxima Recopa Sudamericana.