El ingeniero renunció a su puesto en SpaceX en 2020 tras cuestionar sus metas de vida en la industria aeroespacial (instagram / @chenzofunari)

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Los Minnesota Vikings se convirtieron en uno de los equipos sensación de la presente temporada de la NFL. La franquicia edificó una de las defensas más sólidas de la liga, capaz de presionar a los quarterbacks rivales desde distintos sectores del campo, limitar las anotaciones y sostener al equipo en partidos cerrados. Ese funcionamiento la ubica como una candidata con argumentos para avanzar lejos en los playoffs.

Detrás de esa estructura hay jugadores de experiencia, talento joven y un cuerpo técnico que encontró fórmulas para llevar la preparación táctica a otro nivel. Entre sus integrantes figura Chenzo Funari, asistente de backs defensivos y exingeniero de SpaceX, quien trasladó parte de su formación científica al análisis de tendencias, coberturas y comportamientos ofensivos de los rivales.

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Su recorrido, desde el desarrollo de motores de cohetes hasta las reuniones defensivas de Minnesota, aporta una mirada distinta dentro del esquema que conduce Brian Flores. En los Vikings, sus estudios y reportes se integraron a una defensa que busca ventajas en cada detalle.

La formación de Chenzo Funari y su experiencia en SpaceX

Antes de incorporarse al staff de los Minnesota Vikings, Chenzo Funari desarrolló una carrera en la industria aeroespacial. El actual asistente de backs defensivos estudió ingeniería aeronáutica y astronáutica en la Universidad Estatal de Ohio, una elección que tomó a los 17 años, cuando entendió que su futuro como jugador de fútbol americano estaba limitado por sucesivas lesiones de rodilla.

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El entrenador Kevin O’Connell definió a Funari como el genio del equipo por su capacidad para descifrar las tendencias de los rivales (instagram / @chenzofunari)

Su formación lo llevó en 2015 al desierto de Mojave, en California, donde realizó una pasantía en Masten Space Systems. Allí participó en pruebas de motores pequeños y sistemas de propulsión. “Salimos a probar pequeños motores de cohete. Hicimos explotar cosas”, recordó Funari en una entrevista con The Athletic.

Dos años después trabajó en Blue Origin, donde colaboró en el desarrollo de un inyector para un cohete destinado al transporte espacial tripulado. Más tarde cursó una maestría en la Universidad Purdue y profundizó su preparación en los Laboratorios Zucrow, un centro académico especializado en propulsión. Durante esa etapa integró un proyecto financiado por SpaceX y la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

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SpaceX lo contrató en 2019 para trabajar en el motor Raptor y en el sistema Starship, concebido para misiones de largo alcance, incluida la posibilidad de transportar personas a Marte. Según NBC News, Funari formó parte del grupo de dispositivos de combustión de la compañía y aplicó conocimientos de diseño, fabricación y pruebas de componentes.

El ingeniero explicó que aquella experiencia definió parte de su forma de analizar el fútbol americano. “Todo empieza con una idea, un concepto. Luego se diseña en la computadora, se fabrica, se construye y se prueba”, afirmó a NBC News. Y agregó: “Hay un largo proceso desde la idea hasta el producto final que se ve en el cohete”.

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Minnesota Vikings lidera la NFL en promedio de puntos recibidos y capturas de quarterback en la presente temporada (instagram / @chenzofunari)

Pese a haber llegado a SpaceX antes de cumplir los 30 años, Funari comenzó a cuestionarse si ese trabajo respondía a lo que esperaba para su vida. “Estaba en la cima de la montaña que había querido escalar desde la escuela secundaria. Y ahora que estoy aquí, ¿es esto realmente lo que quiero que sea mi vida?”, contó. En 2020 dejó la empresa, una decisión que sorprendió a familiares y colegas.

La experiencia técnica no quedó atrás con ese cambio de rumbo. Funari trasladó a la NFL una metodología basada en el estudio de datos, la detección de patrones y la búsqueda de soluciones aplicables. En Minnesota, esa perspectiva le permitió aportar reportes sobre quarterbacks, coberturas y tendencias ofensivas, hasta consolidarse dentro de la coordinación defensiva del equipo.

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El presente de Chenzo Funari, responsable de la mejor defensa de la liga

El salto desde el análisis cuantitativo al campo coincidió con la consolidación de Minnesota Vikings como una de las defensas más difíciles de atacar en la NFL. El exingeniero de SpaceX inició su vínculo con la organización en 2024 como asociado de métodos cuantitativos, pasó a ser entrenador de control de calidad defensiva en 2025 y, desde febrero de 2026, ocupa el cargo de asistente de backs defensivos.

Su aporte se concentra en transformar información compleja en herramientas aplicables durante la preparación semanal. Según NBC News, Funari estudia tendencias de los quarterbacks rivales, formaciones, coberturas y comportamientos ofensivos para que el staff pueda detectar patrones antes de cada partido. Esos informes se integran al sistema del coordinador defensivo Brian Flores, conocido por las presiones desde distintas zonas del campo y los cambios constantes de cobertura.

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Funari asumió el cargo de asistente de backs defensivos en los Minnesota Vikings en febrero de 2026 tras desempeñarse en control de calidad defensiva (instagram / @chenzofunari)

Funari explicó que la lógica de su trabajo conserva elementos de la ingeniería aeroespacial. “Todos lo llaman caos, y desde un punto de vista táctico, la pregunta es: ‘¿Cómo tomamos esas ideas y las comunicamos de manera que podamos llevarlas a buen término?’”, señaló a NBC News. Su tarea consiste en ordenar datos y conceptos para que los jugadores puedan ejecutarlos con rapidez en un deporte donde las decisiones se toman en segundos.

Flores advirtió el valor de ese enfoque tras recibir un reporte de Funari sobre un mariscal de campo rival. “Creo que parte de la información puede resultar abrumadora y difícil de comprender en profundidad, pero cuando Chenzo me dio esta información, todo cobró mucho sentido. Él también tiene experiencia en fútbol americano y es capaz de conectar todos los elementos”, contó el coordinador defensivo al medio estadounidense.

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A partir de entonces, el entrenador incorporó a Funari de forma permanente en las reuniones de planificación. “Siempre buscamos una ventaja. Siempre buscamos algo que nos diferencie”, afirmó Flores. El coordinador explicó que, cuando debe revisar números vinculados con estructuras defensivas o coberturas, el equipo recurre al “Filtro Chenzo”, como denominan internamente a sus análisis.

Los resultados aparecen en la producción de la unidad. De acuerdo con la información difundida por los Vikings, la defensa terminó la temporada 2025 en el tercer puesto de la NFL, con 282,6 yardas permitidas por encuentro. También cedió 158,5 yardas aéreas por partido, la segunda cifra más baja de la liga, y limitó a los rivales a touchdowns en el 42,9% de sus posesiones dentro de la zona roja.

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En la presente campaña, según NBC News, Minnesota lidera la NFL en touchdowns totales permitidos, con apenas 12 anotaciones concedidas, promedio de puntos recibidos, con 14 por partido, y capturas de quarterback, con 37. Ese rendimiento responde al trabajo de los jugadores y al diseño del staff, donde Funari aporta una lectura numérica que busca anticipar las decisiones ofensivas del rival.

El entrenador Kevin O’Connell definió a Funari como “nuestro genio” y destacó su capacidad para descifrar tendencias.