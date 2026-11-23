La Argentina conmemora el Día de la Soberanía Nacional con un feriado trasladado al lunes 23 de noviembre de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hoy, lunes 23 de noviembre de 2026, la Argentina tiene feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional. La conmemoración histórica corresponde al 20 de noviembre, pero como ese día cayó en viernes, la Ley 27.399 corrió el descanso al lunes siguiente y conformó un fin de semana largo de tres jornadas: sábado 21, domingo 22 y la fecha actual.

El día no laborable alcanza a los trabajadores del sector público y privado en todo el territorio nacional. Quienes deban cumplir tareas tienen derecho al pago adicional previsto para los feriados nacionales trabajados.

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Por qué es feriado hoy, 23 de noviembre, en Argentina

La Ley 27.399, sancionada en 2017, regula el sistema de feriados trasladables en Argentina. Su artículo 6 establece que, cuando una de estas fechas cae en martes o miércoles, el descanso se mueve al lunes anterior; si coincide con jueves o viernes, pasa al lunes siguiente.

En 2026, el Día de la Soberanía Nacional cayó viernes, por lo que la norma ubicó el feriado en el lunes 23 de noviembre. La conmemoración histórica, en cambio, mantiene su fecha original: el 20 de noviembre, que esta semana fue una jornada laboral habitual en la mayor parte del país.

Qué se conmemoró el 20 de noviembre

El 20 de noviembre recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, librada en 1845 en las costas del río Paraná, en la provincia de Buenos Aires. Ese día, las fuerzas argentinas al mando del general Lucio Norberto Mansilla resistieron el avance de una escuadra combinada de Francia y Gran Bretaña que intentaba forzar el paso hacia las provincias del interior.

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La fecha patria conmemora la Batalla de la Vuelta de Obligado librada en 1845 en las costas del río Paraná

El combate terminó con una derrota táctica de las tropas argentinas, pero con el tiempo fue reinterpretado como un símbolo de resistencia a la intervención extranjera. La fecha quedó fijada como conmemoración oficial mediante la Ley 20.770, sancionada en 1974, y fue incorporada al calendario de feriados nacionales en 2010.

Cuáles fueron los feriados trasladables del 2026

El año incluyó cuatro feriados trasladables, todos regidos por la Ley 27.399. Dos no sufrieron modificaciones porque cayeron directamente en lunes: el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, el 17 de agosto, y el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, el 12 de octubre.

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Los otros dos sí se corrieron de fecha. El Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, cuya fecha histórica es el 17 de junio, se adelantó al lunes 15 por caer en miércoles. El Día de la Soberanía Nacional siguió el mismo camino: del viernes 20 de noviembre al lunes 23, el feriado de hoy.

Cómo sigue el calendario de feriados 2026

Tras el fin de semana largo de noviembre, quedan tres fechas en el almanaque antes de que termine el año. El lunes 7 de diciembre es un día no laborable con fines turísticos, dispuesto para extender el descanso previo a la festividad del día siguiente. El martes 8 de diciembre es feriado inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

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El año cierra con Navidad, el viernes 25 de diciembre, también inamovible, que habilita un fin de semana largo de cuatro días junto al sábado 26, el domingo 27 y el lunes 28.