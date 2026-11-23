Santiago Ladino, ex jugador campeón con Vélez y Banfield, trabaja en el cultivo de vegetales sin tierra (Instagram @santi_ladino)

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Fue bicampeón del fútbol argentino de la mano de dos históricos entrenadores como Miguel Ángel Russo y Julio César Falcioni. Tuvo un breve paso por ligas extranjeras y regresó a la Argentina para culminar su carrera en el ascenso, tras 260 partidos como profesional. Además de ser el dueño de algunos llamativos récords, estudió periodismo deportivo, escribió un cuento dedicado a Diego Maradona, forma parte de una fundación que fomenta el deporte sin violencia y encontró su nueva pasión en la hidroponía, el cultivo de vegetales con agua.

Santiago Ladino se define a los 46 años como una persona que ama el fútbol, pero que su curiosidad lo llevó a redescubrirse y a volcar su entusiasmo en proyectos vinculados con el bienestar y la naturaleza. “Soy parte de una empresa hidropónica, donde cultivamos alimentos sin tierra, que no contienen pesticidas ni agroquímicos. Tiene que ver con la alimentación saludable, elevar un poco el nivel de conciencia en lo que comemos. Todo eso me encanta y realmente lo disfruto muchísimo”, introduce el ex lateral derecho.

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Su fama estuvo ligada al fútbol. Debutó en el 2000 en el Vélez de Falcioni, tuvo grandes entrenadores como el Maestro Tabárez, el Patón Bauza y Carlos Ischia, hasta que con Russo pudo dar su primera vuelta olímpica en 2005. “Hicieron un aporte tremendo a lo largo de mi carrera. Siempre destaco el proceso formativo, las herramientas y enseñanzas que me aportaron para llegar a la mejor versión”, recuerda en diálogo con Infobae.

Santiago Ladino en su etapa como jugador de Vélez en un duelo con Guillermo Barros Schelotto, de Boca Juniors. El defensor fue campeón en 2005 con el Fortín (Instagram @santi_ladino)

El título en Liniers lo llevó a dar el salto a Europa, donde jugó en el Lorca de España y el Bari de Italia. La experiencia fue breve y su retorno al país le tenía preparado otro hito en Banfield, que logró salir campeón de la máxima categoría por primera vez en 2009 de la mano del técnico que lo hizo debutar. Sufrió también el descenso con el Taladro y su carrera se fue consumiendo; antes de su retiro en All Boys, a los 33 años, defendió las camisetas de Gimnasia de Jujuy y Atlético Tucumán, con el que logró el ascenso en 2013.

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A diferencia de lo que puede ocurrirle a otros futbolistas que cuelgan los botines, para Ladino decirle adiós al fútbol profesional no fue tan traumático. “Tenía el entusiasmo de querer vivir lo que era entrenar del cuello para arriba, porque toda la vida entrenar del cuello para abajo y cuidar mi físico ya lo había hecho. De repente, había como una parte mía que también se debía esto de poder estudiar, de poder experimentar otras versiones mías que estaban aflorando y que no tenía el tiempo para dedicarme. Entonces, de alguna manera el retiro fue amable, fue algo esperado y lo necesitaba”, remarcó.

El vestuario y el día a día con sus compañeros fue lo que más extrañó, pero sintió que el fútbol ya no le debía nada. Así fue como siguió ligado al deporte a su manera y comenzó la carrera de periodismo deportivo. “No lo tenía muy claro, pero sí tenía la incertidumbre de ver qué había detrás. Con la experiencia que tengo en lo futbolístico, sumado un poco a la carga intelectual que me podían llegar a dar los maestros, creía que en esa combinación iba a poder expresar muchísimo mejor todo lo que viví. Entonces, me fui acercando al periodismo deportivo desde un lugar mucho más íntimo que desde un lugar de querer terminar trabajando en un medio”, reconoció el egresado de Deportea que tuvo pasos como analista por la TV Pública y participaciones en el Canal de la Ciudad.

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Santiago Ladino, con la camiseta de Banfield, marca a Juan Román Riquelme. Con el Taladro de Falcioni fue campeón en 2009 (Instagram @santi_ladino)

Su conexión con las herramientas literarias en la escuela de periodismo le destapó otra faceta desconocida. “Me empecé a soltar y fui parte de Pelota de Papel, el tercer libro más comprado del país de cuentos deportivos. Realmente fue un éxito en el que participaron otros futbolistas contando cada uno sus experiencias o lo que deseaban. De hecho, también escribí un cuento sobre Maradona para el libro que está en proceso. Me fui conectando con la escritura también. Esto de haberme recibido de periodista me abrió esa parte mía de plasmar las cosas más por escrito que tal vez estando frente a una cámara”, sumó.

“Ahora estoy a full con mis emprendimientos, lo hidropónico y con deseos de seguir desarrollando otro tipo de trabajos siempre relacionadas con mejorar la calidad de vida de las personas. Todo lo que uno pueda desarrollar y hacerle un aporte a la sociedad desde un lugar muy noble, me encanta. Recién acabo de ser padre y también es otro proyecto que quiero vivenciar a pleno y quiero estar disponible. Como cualquier otra empresa o como cualquier otro emprendimiento, en esto de ser padre también se necesita estar involucrado”, agregó Ladino, quien dejó a un segundo plano el periodismo.

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De todo lo mencionado, su enfoque principal es la producción de alimentos hidropónicos, que se cultivan sin utilizar tierra y son más sanos. Todo comenzó hace siete años, con un curso que tomó en la empresa Aquagarden y ahora forma parte de ella. “Siempre me gustaron las plantas y la alimentación saludable. Entonces, lo hidropónico conjugaba estas dos cosas. De alguna manera, cuando uno se alimenta de este tipo de vegetales, a la larga también estamos hablando de salud. Me encanta ver el proceso, de cómo van creciendo los vegetales, de cómo uno puede estimular y favorecer que cada vez den un mejor producto, siempre respetando el sistema. Eso me genera mucha alegría y entusiasmo seguir ligado a esto”, contó.

Santiago Ladino tiene 46 años y proyecta irse a vivir a Pinamar. En la nota con Infobae, se definió como un amante de la naturaleza y la vida saludable (@santi_ladino)

El interés por la naturaleza no es nuevo para Santiago, ya que incluso antes de dedicarse al fútbol tenía su propia huerta: “En el jardín de mi casa cultivaba frutillas, rúcula, albahaca, espinaca. Compraba las semillas, las ponía en la tierra y de alguna manera estaba atento al proceso. Eso a mí siempre me gustó. Todo lo que tiene que ver con agua y con plantas es como mi debilidad. Por eso es que de alguna manera todo el método que hoy implemento para cultivar justamente involucra los vegetales con agua. A mí siempre me gustó el agua y las plantas. De hecho, me voy a ir a vivir a Pinamar ahora en dos años”.

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Entre otros proyectos, Ladino forma parte de la fundación Juntos Vamos Por Más, que está fusionada con la de Carlos Tevez. Ambas organizaciones realizan actividades permanentemente, con el lema de pregonar un deporte sin violencia y tratar de darles a los chicos herramientas a través del juego para que puedan disfrutar sanamente.

El ex futbolista también está ligado a Vélez como jugador en el equipo de fútbol senior y con la pata social del club, colaborando con el departamento de género y con actividades inclusivas. La “frutilla del postre”, como describe, es poder desarrollar saunas y tinas con hielo para baños de contraste y potenciar el método Wim Hof, una práctica que combina técnicas de respiración, exposición al frío y entrenamiento mental para mejorar el sistema nervioso y la respuesta inmunitaria.

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Santiago Ladino también participa activamente en eventos inclusivos en Vélez Sarsfield (@santi_ladino)

“No estoy ni cerca de considerarme un empresario. Todo lo contrario. Soy una persona con mucha curiosidad, que lo lleva a un nivel mayor, que es involucrarse. Y ese involucramiento generalmente hace que quieras transformar las cosas que te pasan por el costado. Entonces, la salud, una mejor alimentación y otras cuestiones más hacen que en los lugares donde yo tengo entusiasmo siempre esté como un poco atravesado esto de elevar el nivel de conciencia, de cómo vivimos, cómo comemos, cómo hablamos, cómo respiramos y cómo nos manejamos. Sí, me considero una persona muy entusiasmada por seguir empujando para que podamos vivir con cada vez más calidad de vida”, sintetizó sobre su rol en la sociedad.

Por último, Ladino se refirió a uno de sus registros más curiosos en sus 260 partidos como profesional: nunca metió un gol, pero tampoco lo expulsaron ni fue suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. “De hecho, un gerente de Vélez me dijo que le había llegado el comentario de que en el Guinness estaban tratando mi tema con otro inglés que tenía como 300 partidos y tampoco había hecho un gol. El tema estaba en carpeta”, expresó y dejó una reflexión final: “Más allá de lo anecdótico y de lo pintoresco, tal vez tiene que ver mucho con la conducta, cómo en definitiva concibe el juego. Tal vez hasta lo vivía desde un lugar donde no me permitía hacerlo de otra manera que ser honesto. El profesionalismo te pide otra personalidad y temperamento, pero aun así siento que nunca renuncié a la manera en la que yo siento el juego”.

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Santiago Ladino es una de las figuras en el fútbol senior de Vélez, que lidera el campeonato de Primera División (@santi_ladino)