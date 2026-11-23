El AMBA tendrá una semana con temperaturas elevadas, nubosidad variable y máximas cercanas a los 30°C (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) comenzará la semana con temperaturas de hasta 31°C, cielo con nubosidad variable y viento del oeste, mientras que el martes se prevé un cambio de circulación que traerá ráfagas del sudoeste. En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alertas amarillas por tormentas y viento en distintas provincias.

Este lunes, feriado nacional, la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano tendrán una mínima cercana a los 17°C y una máxima de 31°C. La jornada empezará con nubosidad y tendrá intervalos de sol hacia la tarde. El viento soplará del oeste, en general entre 10 y 20 km/h, con algunas ráfagas que podrían superar los 30 km/h.

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Durante la tarde, la baja humedad hará que el calor se sienta más seco. El pronóstico anticipa, además, una baja probabilidad de lluvias para el AMBA durante el inicio de la semana.

El martes será la jornada con mayor nubosidad y ráfagas del sudoeste en el AMBA

Para el martes se espera una mínima de 19°C y una máxima cercana a 30°C. Será el día más inestable de la semana: habrá períodos de abundante nubosidad y no se descartan precipitaciones débiles, aisladas y de corta duración durante la mañana.

La probabilidad de lluvias se concentra especialmente entre el sur y el oeste del Gran Buenos Aires, aunque el escenario puede modificarse con las próximas actualizaciones. Lo más relevante será el fortalecimiento del viento del sudoeste, con velocidades de entre 20 y 30 km/h.

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Además, habrá alerta amarilla por viento en la costa de la provincia de Buenos Aires. El SMN prevé viento del sector sur de entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.

Se prevé que este miércoles, el cielo esté mayormente despejado. La mañana será más fresca, con temperaturas de entre 12°C y 14°C, mientras que por la tarde los registros volverán a ubicarse entre 26°C y 29°C. El viento del sur y sudeste moderará el calor durante las siguientes jornadas.

El jueves se perfila como una jornada estable, con poca nubosidad y aire marítimo. Las mínimas rondarán los 11°C y 14°C, y las máximas estarán entre 24°C y 27°C, con marcas algo menores en las zonas cercanas al Río de la Plata. También se espera un índice UV extremo, por lo que será importante reforzar la protección solar aun con temperaturas moderadas.

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Mientras el AMBA transitará días mayormente estables, el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para sectores de Formosa, Salta, Córdoba, La Rioja, San Luis y Mendoza durante este lunes.

El SMN emitió alertas amarillas por tormentas y viento para distintas provincias durante el lunes y el martes

El organismo advirtió que las zonas alcanzadas podrían registrar tormentas aisladas, algunas fuertes o localmente severas. Los fenómenos pueden incluir precipitaciones abundantes en períodos cortos, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas intensas.

“Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual”, indicó el SMN. Ante este tipo de eventos, se recomienda evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y no circular por calles anegadas.

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También rige una alerta amarilla por viento en el sur de Chubut y en Santa Cruz. En esa región, el área será afectada por vientos del oeste o sudoeste de entre 40 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

Para el martes, la alerta por tormentas continuará en las mismas regiones pero se extenderá a Catamarca, Chaco, el norte de Santiago del Estero, Misiones y Corrientes. El foco de la inestabilidad se concentrará así en el norte y centro del país, donde se esperan lluvias y tormentas de intensidad variable.

Las ráfagas podrían superar los 90 km/h en sectores de Chubut y Santa Cruz

Las proyecciones semanales indican que Formosa y Misiones podrían concentrar los acumulados más altos. En el este formoseño podrían rondar los 100 mm, mientras que en Misiones se estiman registros cercanos a 80 mm.

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La advertencia por viento seguirá vigente en Chubut y Santa Cruz y se expandirá hacia Tierra del Fuego, por lo que las autoridades recomiendan consultar el sistema de alertas antes de emprender viajes o realizar actividades expuestas en la costa y zonas abiertas.