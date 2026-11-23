El gobierno de Donald Trump busca asfixiar económicamente al régimen de Irán Majid (Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

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Después de la última ronda de sanciones contra empresas radicadas en Canadá, el Tesoro estadounidense profundizo sus investigaciones a través de los organismos que lo asisten enfocándose a América Latina (LATAM) y todas las transacciones con Irán o empresas relacionadas con el régimen, están estrictamente prohibidas, por lo que las acciones coercitivas relacionadas con Teherán siguen siendo una prioridad para la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés).

No obstante, también hay flexibilidad en lo concerniente a las personas y entidades sancionadas. El viernes pasado, la OFAC anunció que una persona de la cual no refirió su identidad, acordó pagar U$D 1.427.230 de multa para resolver su posible responsabilidad civil por proporcionar servicios de consultoría y asesoría de gestión a una de las principales empresas de software de Irán. Esta persona había recibió dividendos de origen iraní en sus cuentas bancarias estadounidenses y adquirió bienes inmuebles en Irán. El monto del acuerdo refleja la determinación de la OFAC de que las presuntas violaciones fueron graves y no fueron reveladas voluntariamente. La investigación y resolución de este asunto por parte de la OFAC se realizó en cooperación con la Oficina del FBI en Los Ángeles.

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Según anunciaron fuentes del Tesoro, la campaña de la OFAC responde a exigir responsabilidades a personas estadounidenses y extranjeras que violen las sanciones contra Irán, y continuará para evitar cualquier posibilidad de sostener o fortalecer las finanzas de Teherán.

La OFAC publicó días pasados una nueva declaración de Política de Licencias para Irán, dicha publicación hizo saber al público sobre la prioridad de la presunción de denegación (salvo que lo exija la ley o en determinadas circunstancias de seguridad, como en casos de riesgo para la vida y la integridad física). Además, la División de Licencias de la OFAC comenzó a denegar la gran mayoría de solicitudes de licencias específicas relacionadas con Irán.

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La OFAC mantendrá esta política de licencias de presunción y denegación hasta que Irán modifique su comportamiento de financiación de sus proxis en Irak, Líbano y Yemen, incluyendo el bloqueo y la obstrucción del Estrecho de Ormuz, los ataques contra personal militar estadounidense y sus socios sunitas del Golfo, además de desistir de su constante esfuerzo por desarrollar armas nucleares y sistemas misilísticos convencionales. Por ello, la agencia recomienda a entidades y personas no mantener actividades comerciales con el gobierno iraní y según informó el Tesoro, aquellos que no acaten la reglamentación deberán afrontar las consecuencias de sus acciones.

En consecuencia, todos los bienes e intereses patrimoniales de las personas designadas o bloqueadas que se encuentren en jurisdicción de los Estados Unidos o en posesión o bajo el control de personas estadounidenses quedarán bloqueados a partir de esta semana y serán sometidos a jurisdicción de la OFAC. Del mismo modo, cualquier entidad y propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto de una o más personas sancionadas también quedará bloqueada salvo autorización expresa de la OFAC.

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Las infracciones de las sanciones estadounidenses pueden dar lugar a la imposición de sanciones civiles o penales a ciudadanos estadounidenses y extranjeros. Por otra parte, la OFAC puede imponer sanciones civiles por infracciones de sanciones bajo el principio de responsabilidad objetiva. Además, las instituciones financieras y las personas pueden estar expuestas a sanciones por participar en determinadas transacciones o actividades que involucren a personas designadas o bloqueadas.

Las prohibiciones incluyen personas o entidades relacionadas a lo legislado para las agencias que se encuentren en otros lugares geográficos, es decir, no necesariamente en suelo estadounidense y de manera especial, en los países socios de Estados Unidos en Oriente Medio y Latinoamérica (LATAM), para personas que realicen cualquier contribución o favorezcan acciones que proporcionen fondos y bienes o servicios a favor de, o en beneficio de cualquier persona o entidad designada o bloqueada.

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Del mismo modo, las personas no estadounidenses tienen prohibido hacer o conspirar para hacer que personas estadounidenses infrinjan, consciente o inconscientemente sanciones emitidas por Estados Unidos, así como participar en conductas que evadan dichas sanciones. La OFAC puede prohibir o imponer condiciones estrictas para la apertura o el mantenimiento, en Estados Unidos, de una cuenta corresponsal o una cuenta de pago a través de una institución financiera extranjera que, a sabiendas, realice o facilite cualquier transacción significativa en nombre de una persona designada conforme a la autoridad competente.

En cuanto a la eficacia de las sanciones de la OFAC, no solo radican en su capacidad para designar e incluir personas en la Lista de Bloqueados, sino también en su disposición a eliminarlas de dicha lista conforme a la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino propiciar un cambio positivo en la conducta de los sancionados.

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Asimismo, y en línea con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro, emite leyes muy claras que aplica el Departamento de Justicia, incluyendo la Ley de Secreto Bancario (BSA por sus siglas en inglés) y las leyes de Seguridad Nacional que sirven de base para las sanciones de Estados Unidos. Esto incluye infracciones que puedan implicar el uso de intermediarios y facilitadores iraníes que operen fuera de Irán. El Departamento del Tesoro está preparado para emprender acciones coercitivas contra cualquier empresa extranjera que apoye el comercio ilícito iraní, y junto a las demás agencias podrá actuar contra instituciones financieras y empresas extranjeras que faciliten las actividades de Irán cuando dichas actividades infrinjan la Ley de Secreto Bancario (BSA) o las leyes de sanciones estadounidenses.

Asimismo, como parte de la ofensiva para debilitar el régimen de la Republica Islámica de Irán, Estados Unidos tomo acciones contra una organización fachada que resulto ser una de las tantas redes de contrabando vinculada a Hezbollah y que apoya las actividades del grupo terrorista. La organización bloqueada funcionaba como tapadera, y se hacía llamar “Asociación Wa Ta’awanu” afirmando dedicarse exclusivamente a la entrega de ayuda humanitaria de emergencia en el sur del Líbano, cuando en realidad, trasladaba operativos de Hezbollah, almacenaba armas del grupo y canalizaba fondos de donantes externos hacia las actividades terroristas de Hezbollah. Según las Agencias Federales, su fundador, Afif Abdel Rida Chouman, dirigía la organización bajo las órdenes de Hezbollah socavando la soberanía del Líbano y poniendo en peligro los esfuerzos de la comunidad internacional para brindar ayuda a la población del sur libanés.

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También fueron sancionados y bloqueados los hermanos Hassan e Ibrahim Khechen, quienes según oficinas de seguridad en Brasil ya estaban siendo monitoreados por su cercanía a elementos vinculados a la “Operación Hawala” y al escándalo que salió a la luz hace poco tiempo atrás en Brasil y por sus actividades en LATAM. Según Washington, los hermanos operaron y colaboraron con Hezbollah para mover importantes fondos. Su red utilizaba a Gold Global Company, con sede en Líbano, a Sankari Gold, con sede en Turquía, y además una docena de correos humanos para transportar efectivo y divisas a través de las fronteras desde Chipre e incluso desde África.

También Estados Unidos tomó medidas contra cuatro funcionarios del régimen iraní acusados de vender petróleo ilícitamente para financiar al ejército y su apoyo al terrorismo. Entre los sancionados se encuentran un ex oficial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y el hijo del director de Mahan Air, la aerolínea que el régimen utiliza para transportar armas y combatientes para la Fuerza Quds.

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La declaración de Washington sostiene que el pueblo del Líbano merece un país soberano y estable, donde el Estado libanés sea el único poseedor de las armas, de la autoridad y las decisiones institucionales. Las acciones de Hezbollah por sabotear ese futuro, explotando a las organizaciones humanitarias y al sector privado son rechazados mayoritariamente por la ciudadanía local y la importante diáspora libanesa en Washington. Por lo cual, las autoridades de los Estados Unidos seguirán bloqueando estos intentos, al tiempo que fomentan la ayuda y la inversión legítima que realmente beneficien al pueblo libanés y no a un grupo calificado como terrorista respaldado por Teherán.