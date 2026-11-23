Los futuros estadounidenses repuntan mientras Asia busca frenar la caída de las acciones vinculadas a la inteligencia artificial (REUTERS)

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Los futuros estadounidenses repuntaron mientras las autoridades de Asia adoptaron medidas para frenar la caída de las acciones vinculadas a la inteligencia artificial (IA), tras una semana de fuertes pérdidas en los mercados tecnológicos que reavivó las dudas sobre la rentabilidad de las millonarias inversiones en el sector. Los contratos del Nasdaq 100 y el S&P 500 avanzaron en las operaciones previas a la apertura de Wall Street, mientras las principales bolsas asiáticas cerraron con mayoría de bajas.

Los futuros del Nasdaq 100 subieron un 3% durante las operaciones en Asia, mientras que los contratos del S&P 500 avanzaron un 2%. Los futuros del Dow Jones, por su parte, ganaron un 1,6%. El repunte se produjo después de una semana marcada por fuertes retrocesos en los principales índices estadounidenses, con especial impacto sobre las compañías tecnológicas y de semiconductores.

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El Nasdaq perdió un 10% durante la semana pasada, su mayor caída semanal desde marzo de 2020, cuando el temor a la pandemia de coronavirus sacudió los mercados. El viernes, el índice tecnológico retrocedió un 5,3% y entró en terreno negativo en lo que va del año. El S&P 500 cayó un 3,7% en esa jornada y acumuló un descenso superior al 10% desde su máximo histórico del 6 de octubre, un retroceso que lo ubicó en territorio de corrección. El Dow Jones perdió un 1,9%.

En Asia, las principales bolsas registraron nuevas pérdidas. El Kospi de Corea del Sur cayó un 5,8%, hasta los 4.586,80 puntos. Las acciones de Samsung Electronics retrocedieron un 5,5%, mientras que las de SK Hynix perdieron un 4,9%.

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En Hong Kong, el Hang Seng bajó un 1,8%, hasta los 22.015,86 puntos, mientras que el índice compuesto de Shanghái cedió un 1,4%, hasta las 3.484,53 unidades. El Taiex de Taiwán perdió un 0,6% y el S&P/ASX 200 de Australia retrocedió un 0,1%. La Bolsa de Tokio permaneció cerrada por un feriado.

Sin embargo, las autoridades de la región anunciaron medidas para contener las pérdidas. El ministro de Finanzas de Corea del Sur reiteró los planes del Gobierno para estabilizar el mercado si resulta necesario. En Taiwán, el regulador financiero ordenó endurecer las normas para las ventas en corto de acciones, mientras que las bolsas chinas anunciaron medidas de respaldo, entre ellas una flexibilización de los requisitos para la financiación con margen.

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En Asia, las principales bolsas registraron nuevas pérdidas (EP)

Las intervenciones contribuyeron a moderar las pérdidas. El Kospi recuperó parte del terreno después de tocar su nivel más bajo en diez meses y redujo su caída a cerca del 2,5% durante las operaciones posteriores. En Taiwán, las acciones también registraron una recuperación del 2% en las operaciones asiáticas.

El desplome de los títulos tecnológicos responde a las dudas de los inversores sobre la capacidad de las empresas para obtener beneficios suficientes de las enormes inversiones destinadas a desarrollar infraestructura de inteligencia artificial. Los mercados cuestionan si los desembolsos, financiados en gran parte con deuda, para construir centros de datos permitirán generar ingresos con la rapidez necesaria para devolver los préstamos.

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Desde el lanzamiento de ChatGPT, hace aproximadamente cuatro años, las expectativas sobre el crecimiento de la IA impulsaron las cotizaciones de fabricantes de semiconductores, equipos de conexión, cables y empresas generadoras de electricidad, ante las previsiones de un fuerte aumento de la demanda informática.

El gasto en infraestructura del sector continúa firme. Morgan Stanley pronosticó que las inversiones de capital de los grandes proveedores de servicios en la nube aumentarán más de un 70% el próximo año y superarán los 1,6 billones de dólares.

No obstante, el ánimo del mercado cambió de forma drástica. Las dudas sobre la estrategia de Nvidia y el financiamiento que la compañía ofrece a algunos de sus clientes pusieron bajo la lupa el modelo de negocios de la empresa que era dirigida por Jensen Huang. A esto se sumó el desempeño de Anthropic, una de las principales compañías del sector, cuyas acciones cerraron el viernes con una caída del 8,5% en su primera jornada completa de cotización.

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En Hong Kong, un índice que reúne empresas chinas de semiconductores y compañías de inteligencia artificial acumula un retroceso cercano al 60% en lo que va del año.

Las dudas sobre la estrategia de Nvidia y el financiamiento que la compañía ofrece a algunos de sus clientes pusieron bajo la lupa el modelo de negocios de la empresa que era dirigida por Jensen Huang (REUTERS)

En los mercados cambiarios, el dólar superó brevemente los 159 yenes japoneses y se mantuvo cerca de ese nivel durante las operaciones del lunes. En las primeras transacciones, avanzó de 158,62 a 158,88 yenes. El euro pasó de 1,10973 a 1,10987 dólares.

En el mercado energético, el crudo Brent perdió un 0,5%, hasta los 92,10 dólares por barril, mientras que el petróleo de referencia estadounidense retrocedió un 0,3%, hasta los 83,13 dólares.

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Los próximos puntos de atención para los inversores serán los resultados y las perspectivas de Dell, que se conocerán el martes, y la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre las tasas de interés prevista para el próximo mes.

(Con información de REUTERS y AFP)