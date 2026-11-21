El costo global por infecciones resistentes y pérdidas laborales alcanzará los 855.000 millones de dólares anuales hacia 2035 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una de cada seis infecciones bacterianas comunes confirmadas en laboratorio en 2023 fue resistente a los antibióticos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). El dato expone una amenaza que ya excede a los hospitales: compromete la salud humana y animal, la producción de alimentos y las cuentas de los países.

Además del impacto sobre los tratamientos y las internaciones, la resistencia antimicrobiana supone una carga para los sistemas de salud. La OMS estima que el tratamiento de infecciones bacterianas resistentes podría demandar USD 412.000 millones anuales hasta 2035, a los que se sumarían pérdidas de productividad.

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La advertencia coincide con la Semana Mundial de Concienciación sobre la Resistencia a los Antimicrobianos, que se desarrolla del 18 al 24 de noviembre bajo el lema “Una sola salud, una sola acción: prevengamos la RAM ahora”.

La resistencia creció en más del 40% de las combinaciones vigiladas

Una de cada seis infecciones bacterianas confirmadas en laboratorio en 2023 presentó resistencia a los antibióticos según la Organización Mundial de la Salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

La resistencia a los antimicrobianos (RAM) ocurre cuando bacterias, virus, hongos y parásitos dejan de responder a los medicamentos diseñados para combatirlos. Entre esos fármacos están los antibióticos, antivirales, antifúngicos y antiparasitarios.

El problema no implica que las personas se vuelvan resistentes a los antibióticos. Son los microorganismos los que desarrollan mecanismos para sobrevivir a los tratamientos.

Como resultado, infecciones que antes podían resolverse con terapias habituales requieren medicamentos más costosos, de mayor toxicidad o con menos disponibilidad.

Entre 2018 y 2023, la resistencia aumentó en más del 40% de las combinaciones de patógenos y antibióticos bajo monitoreo internacional. La OMS estima, además, que en 2021 hubo más de 4,7 millones de muertes asociadas a infecciones bacterianas resistentes, de las cuales 1,14 millones fueron atribuibles de manera directa a ese fenómeno.

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Los antibióticos no actúan contra las infecciones causadas por virus, como la gripe o el resfrío. Su uso debe responder a una indicación médica, con la dosis y la duración establecidas por el profesional tratante.

El uso inadecuado de antibióticos acelera el problema

La resistencia a los antimicrobianos provocó 1,14 millones de muertes directas en el mundo durante 2021 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso excesivo o incorrecto de antimicrobianos es uno de los factores que favorecen la aparición y propagación de microorganismos resistentes. La automedicación, el consumo de antibióticos para cuadros virales y el abandono temprano de los tratamientos reducen la eficacia de herramientas terapéuticas esenciales.

La prevención adquiere así un lugar central. La vacunación, la higiene de manos, el diagnóstico oportuno, el control de infecciones en establecimientos sanitarios y el cumplimiento de las indicaciones médicas pueden disminuir la necesidad de utilizar antimicrobianos. La OMS también recomienda evitar la automedicación y no suspender ni prolongar un tratamiento antibiótico sin indicación profesional.

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La respuesta que promueve el organismo se apoya en el enfoque de Una Sola Salud, que vincula la salud de las personas con la de los animales, las plantas y el ambiente. El organismo aprobó en 2026 un plan global para el período 2026-2036, con metas centradas en la prevención de infecciones, el fortalecimiento de la vigilancia y el uso responsable de estos medicamentos.

La producción animal también enfrenta un desafío sanitario

La Organización Mundial de la Salud aprobó un plan global para el período 2026-2036 bajo la estrategia de Una Sola Salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

La RAM tiene una dimensión productiva. La propagación de microorganismos resistentes puede afectar los sistemas ganaderos, la inocuidad alimentaria y el comercio, además de incrementar los costos de atención y tratamiento.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) advirtió que, si se mantiene la tendencia actual, el uso de antimicrobianos en la producción ganadera podría aumentar cerca de un 30 % hacia 2040. En 2025, 60 países aportaron datos sobre resistencia en animales al sistema InFARM de la entidad.

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En ese escenario, la vacunación, la bioseguridad, el diagnóstico y las buenas prácticas de manejo aparecen como herramientas para reducir la incidencia de enfermedades y, por lo tanto, la necesidad de administrar antibióticos.

“En este escenario, prevenir infecciones y fortalecer la vigilancia se vuelve prioridad. En salud animal, la vacunación, la bioseguridad, el diagnóstico y las buenas prácticas de manejo contribuyen a reducir la incidencia de enfermedades y la necesidad de tratamientos antimicrobianos”, afirmó el médico veterinario Joaquín Basombrio, líder de Línea Antibióticos, Antiinflamatorios y Salud Ambiental de Biogénesis Bagó.

El Ministerio de Salud de Argentina aprobó un plan de acción nacional hasta 2029 para reforzar la vigilancia de infecciones hospitalarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El foco más relevante está en el desarrollo de vacunas y soluciones biológicas para prevenir enfermedades en el ganado”, agregó Basombrio. Sostuvo que el enfoque de Una Sola Salud debe traducirse en una acción coordinada entre la salud humana, animal y ambiental.

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“La prevención sanitaria es parte de una estrategia de largo plazo: anticiparse a las enfermedades y trabajar con criterios de uso responsable contribuye a una producción más sostenible y a preservar herramientas esenciales para la salud”, concluyó.

Argentina aprobó un nuevo plan de acción hasta 2029

En Argentina, los registros oficiales también muestran un aumento de la resistencia en bacterias de relevancia hospitalaria. De acuerdo con el Boletín Epidemiológico Nacional publicado en mayo de 2025, la resistencia a los carbapenemes en Klebsiella pneumoniae pasó del 20 % en 2019 al 32 % en 2022.

Los carbapenemes se utilizan para tratar infecciones graves. Su pérdida de eficacia restringe las alternativas disponibles para los equipos médicos y puede prolongar las internaciones.

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Como publicó Infobae, en junio de 2026, el Ministerio de Salud aprobó el Plan Nacional de Acción para la Prevención y Control de la Resistencia a los Antimicrobianos y las Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud 2026-2029. La iniciativa prevé reforzar la vigilancia epidemiológica, el uso adecuado de medicamentos y la prevención de infecciones.

La estrategia internacional y los planes nacionales apuntan a preservar la eficacia de los tratamientos disponibles. En ese objetivo, la vigilancia de los microorganismos, la prevención y el uso responsable de antimicrobianos forman parte de una misma respuesta sanitaria y productiva.