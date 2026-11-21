Juana Repetto reveló los riesgos que atravesó durante el embarazo de su hijo Timoteo

Guardar

Juana Repetto recordó el embarazo de riesgo que atravesó antes del nacimiento de Timoteo, su hijo menor, al celebrar que el niño cumplió nueve meses. La actriz publicó un video en redes sociales y relató el temor que sintió durante la gestación ante la posibilidad de un parto prematuro y sus consecuencias.

“El bebito que pensé que no existiría en mi vida cumple nueve meses”, escribió Repetto al inicio de su mensaje. Según explicó, el embarazo requirió controles frecuentes por antecedentes médicos vinculados a una cirugía que le habían realizado en el cuello del útero.

PUBLICIDAD

“Por una cirugía que tuve en el cuello del útero por un HPV, tuve un embarazo con riesgo de parto prematuro”, detalló. A las 24 semanas de gestación, una consulta le planteó por primera vez la posibilidad de que el proceso no llegara al plazo esperado.

“Cuando fui, estaba de 24 semanas y me dijeron que el primer objetivo era llegar a la semana 28. Y yo como: ‘¿Tengo posibilidad de no llegar a la semana 28 de embarazo? ¿Este chico puede nacer y no sobrevivir?’“, relató.

Juana Repetto recordó las complicaciones que atravesó durante la gestación de Timoteo al cumplirse nueve meses de su nacimiento (Maximiliano Luna)

La actriz señaló que el riesgo incluía la supervivencia del bebé y posibles secuelas si el nacimiento se producía antes de esa semana. “Si no llegaba a la semana 28 había chance de que no sobreviviera o de que quedara con secuelas”, explicó.

PUBLICIDAD

Tras cumplir ese primer objetivo, apareció otra complicación: al cuello uterino corto se sumó una placenta previa. “Yo tenía mucho miedo, tenía muchas chances de que la placenta se desprendiera y eso era un riesgo para el bebé y para mí”, contó.

Durante el reposo y hasta el nacimiento, Repetto convirtió cada jueves en una fecha de celebración porque ese día completaba una nueva semana de embarazo. “Yo cumplía semanas los jueves y hemos festejado todos los jueves desde el reposo hasta el nacimiento, y me han mandado mensajitos a lo largo de todo el proceso, me avisaban cuando era jueves”, recordó sobre el acompañamiento de sus seguidores.

PUBLICIDAD

Una cirugía en el cuello del útero por HPV derivó en una amenaza de parto prematuro hacia la semana 24 de embarazo

Timoteo nació un jueves mediante una cesárea programada, cuando Repetto cumplía 37 semanas de gestación. La coincidencia volvió a repetirse cuando el niño alcanzó los nueve meses. “El gordito nació un jueves porque decidieron hacerme una cesárea el mismo día que cumplía 37 semanas. Y hoy cumple nueve meses y cae jueves, no lo puedo creer”, expresó.

La actriz también se refirió a los cambios que observa en esta etapa. “Estuvieron nueve meses adentro de la panza y cuando cumplen nueve meses afuera empiezan a tener cierta autonomía, se trasladan solos, comen, interactúan mucho más”, explicó.

“Es la etapa en la que dejan de ser bebés recién nacidos y terminan de gestarse afuera. Con Chimi tengo la certeza de que es el último y me tiene muy movilizada, que haya caído jueves y en noveno mes confirma que se cierra un ciclo. Los jueves serán mis días favoritos para siempre”, concluyó.

PUBLICIDAD

El nacimiento de su hijo menor ocurrió en la semana 37 de gestación a través de una cesárea programada

Una semana después de compartir el recuerdo de su embarazo, Juana Repetto recibió en el teatro a su padre, Nicolás Repetto, y a la pareja del conductor, Florencia Raggi. Los tres se reunieron tras una función de 8 mujeres, la obra que la actriz integra en el Multiteatro, y posaron juntos para una foto.

La imagen los mostró dentro de la sala, junto a una escalera y una puerta verde oscura. Nicolás Repetto vistió saco azul y camisa blanca; su hija llevó remera blanca, chaleco negro y pantalón del mismo color. Raggi le dedicó un mensaje en redes: “Qué bien, Juanola. Estás tan tan bien en 8 mujeres. Verte brillar en escena es una alegría total”. La actriz respondió: “Aw, gracias”, acompañado por un emoji emocionado.

PUBLICIDAD

El encuentro coincidió con el regreso de Repetto a los escenarios. En la comedia policial de Robert Thomas, adaptada y dirigida por José María Muscari, interpreta a la hermana menor. La artista ya había encarnado ese personaje en una puesta anterior, con una mirada más adolescente.

El diagnóstico de placenta previa sumó peligro de desprendimiento y obligó a la actriz a mantener reposo

Ahora, a los 38 años y madre de tres hijos, asumió el papel desde una perspectiva distinta, a partir de una propuesta del director. Para sostener la rutina de funciones, coordina el cuidado de sus hijos con Sebastián Graviotto y cuenta con el apoyo de Talía, la niñera que la acompaña con el bebé. La preparación de mamaderas con leche materna y los traslados al teatro forman parte de la organización diaria.

PUBLICIDAD

Repetto también explicó que su actividad en redes sociales y los proyectos comerciales que desarrolla en ese espacio constituyen su principal fuente de ingresos. Junto a un equipo de trabajo, realiza acuerdos con marcas y ofrece talleres dictados por distintos profesionales a través de una plataforma propia, tareas que combina con su trabajo en el escenario.