Patricia Bullrich, senadora por LLA

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Ayer fue el Día de la Soberanía Nacional, pero Santiago Caputo, en lugar de hablar de soberanía, habló de elecciones. Fue un día difícil para el Gobierno: el riesgo país superó los mil puntos, su nivel más alto en más de un año, y el dólar oficial subió por tercera rueda consecutiva hasta un récord nominal. Sin embargo, el sector de Karina Milei hizo varias alusiones al 20 de noviembre. Eso sí, sin mencionar las islas. La ley que lleva el sello de Caputo, la de Defensa de la Soberanía Nacional, atraviesa su peor semana: no logró quórum en Diputados y, además, empezó a recibir objeciones del sector de Patricia Bullrich, aún antes de llegar al Senado.

El proyecto tiene dictamen de mayoría desde hace casi un mes y, antes de la sesión, el oficialismo decía tener los votos para aprobarlo en general, aunque admitía que podía perder por completo el Título VII, que incorpora reformas electorales y nuevas figuras penales.

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La sesión especial del miércoles pasado donde el Gobierno esperaba tratarlo fracasó por tres bancas. A las 12.31, Martín Menem dio por caída la convocatoria con 126 diputados sentados, cuando hacían falta 129. Los diputados de Provincias Unidas estuvieron en el recinto, pero no ocuparon sus lugares. Menem llegó a intercambiar audios con la presidenta de ese bloque, Gisela Scaglia, sin éxito.

Tras el fracaso, Caputo culpó “a la política” y apuntó contra los Menem. En su entorno leyeron la caída como un festejo para Inglaterra, España, Brasil, Irán y Rusia, como tuiteó el “Gordo Dan”. Y Agustín Romo, uno de sus laderos, lanzó dardos en X contra los riojanos asesores de Karina Milei. Al día siguiente, Caputo planteó la teoría de un ataque de trolls con noticias falsas, que el Presidente refrendó.

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El desmarque de Patricia

En ese clima, desde el entorno de Bullrich anticiparon a este medio que tienen planeado introducir modificaciones. A su alrededor no esconden su opinión sobre el texto. “Es un mamarracho esa ley. Es de un país bananero”, dicen en el bloque. El Gobierno ya introdujo muchos cambios. Pero las modificaciones que le interesan a Bullrich, según su entorno, son las que tocan a la economía. “Si agarrás cualquier empresa grande argentina, tiene terminales en Reino Unido. Es un absurdo”, deslizó una fuente de ese espacio, en referencia a las sanciones por la explotación de recursos en Malvinas. Según esa lectura, hay compañías locales cuyos accionistas quedarían expuestos.

Las objeciones en ese sentido no son nuevas. Estados Unidos ya había planteado las suyas a fines de octubre, cuando el vicesecretario de Estado, Christopher Landau, reconoció -en su visita a Buenos Aires- algo que habían adelantado los medios: que Washington miraba el proyecto “con interés” y que atendía los intereses de sus empresas.

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El canciller Pablo Quirno y el el vicesecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau

El canciller Pablo Quirno respondió que la ley no apunta contra ninguna compañía en particular. Tras esas advertencias, el Gobierno debió ceder, y limitó el esquema de sanciones.

Alrededor de Bullrich agregan que ella “habla con todos los embajadores”.

El Gobierno ya introdujo una serie de cambios en los idas y vueltas del último tiempo. Esta semana, con vistas a que salga, La Libertad Avanza le entregó a los aliados un nuevo texto, que excluye al Ministerio de Seguridad como miembro permanente del Consejo de Seguridad Nacional y acota las conductas penables por injerencia extranjera en procesos electorales.

En el primer debate en comisión, Caputo había quedado muy enojado porque se había incluido, en contra de sus expectativas, a Seguridad en el Consejo. Él pretendía otro esquema, que siguiera el modelo de Estados Unidos. Al final, con el nuevo texto, logró dar marcha atrás con aquel revés: Seguridad quedaría afuera como miembro permanente, salvo en ciertos momentos.

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El PRO rechazó el capítulo de sanciones contra la prensa, un punto que ya había sido modificado para buscar consensos. Desde ese espacio sostienen que apoyaron el proyecto desde el primer momento y que durante semanas trabajaron para mejorar el texto. Aseguran haber logrado cuatro modificaciones al dictamen de mayoría: la creación de una Comisión Bicameral para que el Congreso controle y supervise las decisiones en materia de seguridad nacional; una mayor protección de las infraestructuras críticas, con respeto por las competencias de las provincias y de los organismos responsables; la incorporación del Ministerio de Seguridad al Consejo de Seguridad Nacional, para mejorar la coordinación entre los organismos del Estado, un punto que el nuevo borrador revierte; y una definición más precisa del delito de injerencia extranjera, para combatirlo sin poner en riesgo la libertad de prensa, de expresión y la actividad académica. El objetivo declarado, afirman, fue sumar mejoras concretas a un proyecto que consideran fundamental para dotar al país de herramientas de defensa de su soberanía y sus recursos naturales, con reglas claras y mayores controles institucionales.

Una interna que se traduce

En la Casa Rosada leen el movimiento de Bullrich en clave de interna: Patricia contra Santiago. En el entorno de Caputo, además, hay quienes ven demasiada sintonía entre Bullrich y los Menem, por el punto en común de apuntarle, supuestamente, a la ley. En el Senado lo niegan. “No todo se tiene que leer en clave de interna”, repiten. Una fuente cercana a la senadora la describe así: “Pasa que él encontró esa veta para mantenerse en el candelero”. Esa misma fuente se refiere con ironía a Caputo como “este chico que se cree James Bond”.

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Santiago Caputo, asesor presidencial

La senadora, aseguran, piensa lo mismo ante cualquier situación de este tipo: no se puede sancionar una ley por una interna, hay que ser responsable. Dicen que nunca lo avalaría y que es una estadista, aunque haga política: “Hay cosas que no se fuma”. Quienes la conocen aclaran que no quiere perjudicar a Caputo ni avalar medidas que, a su criterio, van contra los intereses del país. De hecho, observan que tiene afinidad con el asesor y buen diálogo con Diego Santilli, a quien sin embargo critica por ser demasiado sumiso con Karina Milei. Y advierten: “Conociendo a Patricia, las alianzas son circunstanciales a un momento”.

Mientras tanto, se abrió otra grieta por la PASO: Bullrich está convencida de que los Menem querían perjudicarla en la discusión por la PASO para que se cayera el dictamen y echarle la culpa. Por eso, aseguraron, acordaron con Santilli para trabajar en tándem. Y terminó siendo un triunfo de ellos dos que los Menem apenas mencionaron. En el bullrichismo deslizaron que los vieron “heridos”.

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Cerca de los Menem dijeron no saber nada de los dardos de Romo y explicaron la caída de la sesión de otra manera. Según su versión, Provincias Unidas no se sentó porque no se incluyó en el temario el proyecto de biocombustibles, porque falta de apoyos. Los votos de La Libertad Avanza están, pero los del PRO no, y el PRO no lo quiere.

A esto, admitieron por lo bajo, se sumaba la interna entre Provincias Unidas y el PRO por el Consejo de la Magistratura. “Obviamente, en ambos casos Martín se puso del lado del PRO, porque son nuestros aliados principales”, argumentaron cerca suyo. Eso fue lo que hizo que los diputados de Provincias Unidas, que estaban parados en el recinto, no se sentaran. “Es una idiotez lo que dicen, no hay que darles pelota. Martín trabajó para que salga y lo saben”, contrarrestaron los cuestionamientos en ese sector.

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Bullrich, además, publicó un tuit de sesiones de música para anticipar otra novedad que trae. Genera expectativa y está atenta a la comunicación: en su entorno dicen que es así “desde siempre” pero en el oficialismo quienes le desconfían ven en cada gesto una nueva señal de sus planes electorales para el año que viene.

El Gobierno necesita ahora reordenar el mapa antes de volver a convocar a Diputados, con el Presupuesto 2027 previsto para el recinto el 25. Cada semana sin sesión alarga el trámite del proyecto y hace menos probable que llegue al Senado con tiempo. En el bloque libertario lo resumen sin vueltas: “Patricia va a hacer los cambios que haya que hacer, y va a ser sin ruido… si la dejan”.

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