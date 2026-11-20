Un estudio publicado en Nature Medicine vinculó a las generaciones nacidas a fines del siglo XX con una reducción del riesgo de demencia del 13 % por década. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Las generaciones nacidas a finales del siglo XX llegan a la vejez con mejor memoria y un deterioro cognitivo más lento, según un nuevo estudio publicado en Nature Medicine. Este hallazgo se relaciona con la reducción estimada del 13% por década en el riesgo de demencia en Europa y Estados Unidos.

La investigación analizó a unas 219.000 personas de 50 años o más, nacidas entre 1910 y 1964, durante períodos de hasta casi 30 años. Esa observación prolongada permitió separar las diferencias entre el rendimiento cognitivo de cada cohorte y la velocidad con que sus capacidades disminuyeron con la edad.

PUBLICIDAD

Anders Fjell, profesor de Psicología de la Universidad de Oslo y autor principal del trabajo, afirmó: “Desde hace tiempo sabemos que las generaciones más recientes obtienen mejores resultados en las pruebas cognitivas. Lo novedoso es que el proceso de envejecimiento parece haberse retrasado aún más. También demostramos que estas diferencias son lo suficientemente significativas como para explicar la disminución del riesgo de demencia registrada en Europa y Estados Unidos, estimada en torno al 13 % por década”.

Los hallazgos confirman otros estudios sobre el tema, que señalaban que el ritmo de deterioro de la memoria se está enlenteciendo, aunque sin alcanzar significación estadística, afirmó Carol Brayne, epidemióloga especializada en demencia de la Universidad de Cambridge (Reino Unido). “Es una pieza más del rompecabezas”, afirmó.

PUBLICIDAD

La educación y las condiciones de vida desde la infancia

La investigación analizó los datos de 219.000 personas durante casi tres décadas para evaluar su ritmo de pérdida de memoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio, titulado “Las generaciones nacidas más tarde tienen mejor memoria y la pierden más lentamente”, sostiene que la prevención de la demencia no depende únicamente de los hábitos y la salud durante la mediana edad o la vejez. Parte de las ventajas cognitivas se construyen desde los primeros años de vida mediante la salud materna durante el embarazo, la alimentación, la educación, las condiciones de la infancia y una menor desigualdad.

La salud durante la adultez también puede contribuir a desacelerar el deterioro cognitivo, especialmente mediante el cuidado de los factores cardiovasculares y metabólicos. Fjell dirige el Centro de Investigación de Cambios en el Cerebro y la Cognición a lo Largo de la Vida, conocido como LCBC.

PUBLICIDAD

El investigador indicó que el trabajo no permite establecer con certeza una causa principal para la mejora entre generaciones. Entre las explicaciones posibles mencionó la ampliación de la escolaridad infantil, una nutrición más adecuada, mejores condiciones de vida durante la niñez y la adolescencia, y el avance de la atención sanitaria a lo largo del siglo XX.

La disponibilidad de tratamientos más eficaces para las enfermedades cardiovasculares y la reducción de la contaminación también podrían haber influido. “Probablemente no haya una sola causa”, señaló Fjell.

El seguimiento individual durante décadas

El seguimiento de los mismos sujetos a lo largo de décadas permitió distinguir el envejecimiento biológico del nivel cognitivo de origen de cada cohorte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comparación entre generaciones exigió evaluar repetidamente a las mismas personas durante un período extenso. Fjell explicó que observar únicamente a grupos de distintas edades en un momento determinado no permite saber si las diferencias responden al envejecimiento o a que cada generación comenzó desde niveles cognitivos distintos.

PUBLICIDAD

“Solo al evaluar repetidamente a las mismas personas durante un largo período podemos distinguir entre el nivel de desempeño de una generación y la rapidez con que disminuye”, sostuvo el profesor. El patrón de cambio cognitivo a lo largo del tiempo constituye el aspecto central de los resultados.

Los hallazgos no ofrecen recomendaciones para individuos porque examinan contrastes entre cohortes y no los efectos de conductas personales. Sin embargo, el investigador planteó que mejorar las condiciones sociales para toda la población, en especial durante las primeras etapas de la vida, puede reducir la carga de la demencia en la sociedad.

PUBLICIDAD

La nutrición en la infancia, la salud materna y la educación formal consolidan ventajas cognitivas previas a la adultez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fjell señaló: “Es importante recalcar que no tenemos garantía de que la evolución positiva continúe. Los avances que observamos se deben a las mejoras en las condiciones de vida, la educación y la salud a lo largo del siglo XX, y no surgieron por sí solos. Las generaciones jóvenes de hoy crecen en condiciones diferentes, y las tendencias en, por ejemplo, la actividad física, el sobrepeso y la desigualdad no necesariamente apuntan en la dirección correcta. Si los jóvenes de hoy han de obtener los mismos beneficios que sus padres y abuelos, es necesario sentar las bases ahora”, concluyó.

Anders Fjell destacó que una buena salud cerebral en la vejez se construye a lo largo de toda la vida, y que es una tarea social, no solo una responsabilidad individual.

PUBLICIDAD

El grupo de investigación examinará ahora cómo se distribuyeron esos beneficios dentro de cada generación. También busca determinar si las personas que partieron de condiciones más desfavorables obtuvieron mayores ventajas y si una mejor educación y un entorno más favorable protegen por igual a quienes tienen distinta vulnerabilidad genética frente a la demencia.