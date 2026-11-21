La abogada de la mediática se refirió al último escándalo que la tiene como protagonista (Video: LAM-América TV)

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Desde la ceremonia de los premios Martín Fierro de Uruguay, Ana Rosenfeld habló al aire de LAM (América TV) y respaldó públicamente a Wanda Nara en la causa judicial que involucra a sus hijas menores de edad. La abogada y amiga de la empresaria evitó dar detalles del expediente, pero se mostró convencida de la veracidad del testimonio de la menor y subrayó que la declaración judicial de la niña será el momento decisivo del proceso.

Rosenfeld aclaró que no está al corriente de la fecha exacta en que la menor prestará declaración ante la Justicia, aunque subrayó que ese momento es el más importante del proceso. “Ese día la nena va a ser escuchada, que eso es lo más importante”, afirmó. También se pronunció sobre la cobertura mediática del caso: consideró un “horror” que se banalizara o sexualizara la situación de una menor. “Estamos hablando de una menor que está contando lo que vivió y lo que de alguna manera se animó a contar después de mucho tiempo”, sostuvo.

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La letrada también cuestionó la filtración de videos y audios que circularon en las últimas horas, entre ellos grabaciones que muestran a Icardi hablando con la Policía y a Eugenia “China” Suárez hablando con Martín Migueles, actual pareja de Nara y la policía. Sobre ese punto, dijo no saber “el grado o la magnitud” de si la vida de ambos está filmada en su totalidad, aunque advirtió que, de ser así, el material seguirá saliendo a la luz. Pidió, sin embargo, que las grabaciones no estén editadas ni manipuladas en función de los intereses de alguna de las partes.

La pelea de Wanda Nara, la China Suárez, Martín Migueles y Mauro Icardi

Rosenfeld fue tajante al señalar que Wanda no tuvo participación en la difusión de ese material. “La señora Wanda no se ha tomado el trabajo de filmar la vida de estas chicas”, afirmó, y lamentó que haya salido información que, según ella, hubiera sido preferible mantener en reserva, tanto para preservar la intimidad de las menores como para que “toda la violencia que se está denunciando sea escuchada por las autoridades competentes”.

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La abogada también coincidió con la lectura de que las filtraciones responden a una estrategia legal de la parte contraria para desviar la atención del eje principal de la causa. “Tratan de quitar del foco lo importante y desviar con un poco de cotillón situaciones que realmente en otra instancia no hubieran llegado a ningún lugar”, señaló. En esa línea, calificó de “absurdo” hablar de temores recíprocos entre las partes. “Pensar que Wanda le vaya a hacer algo a la China o Migueles a Mauro es literalmente absurdo”, sostuvo.

Antes de retirarse de la comunicación, Rosenfeld remarcó que hay aspectos del caso que presenció en forma directa. “Yo las viví, no me las van a contar. Yo las viví, sobre todo pasaportes y demás”, dijo, en referencia a episodios anteriores vinculados al conflicto. Cerró con un mensaje de expectativa sobre la declaración de la menor: “Espero que cuando a la nena le toque hablar, se anime a contar todo lo que realmente padeció”.

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Estas declaraciones llegan luego de que Mauro obtuviera una orden judicial que le prohíbe a Migueles acercarse a menos de 100 metros de su persona y a menos de 300 metros de su domicilio en el barrio La Isla de Nordelta, partido de Tigre. La medida, que tendrá vigencia por 45 días corridos desde la notificación, fue conseguida por el futbolista a través de su abogado penalista Francisco Oneto tras un rechazo inicial y una posterior apelación. El origen del conflicto se remonta al 6 de noviembre, cuando la hija mayor de la expareja —de 11 años— llamó a su madre para denunciar que su padre la había golpeado, lo que desencadenó un operativo policial en la propiedad y un tenso cruce entre Icardi y Migueles que quedó registrado en audio.