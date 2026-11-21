Estudiantes sostienen pancartas durante una manifestación, en el marco de la Huelga Juvenil contra la austeridad y la militarización, en Lausana, el 20 de noviembre de 2026 (Fabrice COFFRINI/AFP)

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Miles de jóvenes y estudiantes participaron el viernes en movilizaciones en distintas ciudades de Suiza contra el aumento del costo de vida, las medidas de austeridad y el incremento del gasto militar en Europa.

La rama juvenil del Partido Socialista Suizo, que convocó las protestas, estimó una asistencia de unas 40.000 personas. La organización planteó 13 demandas, entre ellas subsidios para las comidas escolares, más vacaciones para la comunidad educativa, formación continua gratuita y un ingreso mínimo para los jóvenes.

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Según el diario suizo 20 Minuten, los convocantes cuestionaron el encarecimiento de los gastos cotidianos, los recortes presupuestarios y el rearme en Europa. Durante la protesta, reclamaron que las prioridades políticas se orienten al apoyo a la población y a cambios sociales y ambientales.

Estudiantes sostienen una pancarta en la que se lee «Huelga juvenil» durante una manifestación, en el marco de la Huelga juvenil contra la austeridad y la militarización, en Lausana, el 20 de noviembre de 2026 (Fabrice Coffrini / AFP)

En Zúrich, en el norte del país, hubo enfrentamientos entre manifestantes y policías. De acuerdo con el medio, algunos jóvenes lanzaron petardos ante el avance de los agentes, que respondieron con gases lacrimógenos y balas de goma. La Policía verificó la identidad de varias decenas de personas. Un total de 29 manifestantes fueron detenidos de forma temporal y trasladados a una comisaría para ser interrogados.

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También se registraron incidentes en Lausana, en el suroeste de Suiza. Los participantes lanzaron fuegos artificiales contra los agentes, que utilizaron gases lacrimógenos y cañones de agua. En Basilea, cerca de las fronteras con Francia y Alemania, los jóvenes marcharon bajo el lema “lucharemos por nuestro futuro, no por sus guerras”. La protesta rechazó las políticas de austeridad y la militarización. Hubo altercados con la Policía, aunque no se informaron detenciones.

La movilización en Berna, capital de Suiza, transcurrió sin incidentes. Entre 7.000 y 10.000 jóvenes recorrieron la ciudad con una actuación orquestal y un concierto contra los recortes y el rearme. Los organizadores anunciaron una nueva convocatoria para el 4 de diciembre, bajo el lema “Acto Dos”.

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Estudiantes sostienen pancartas durante la manifestación en Suiza (Fabrice Coffrini / AFP)

Jóvenes protestaron en toda Europa

Las movilizaciones del viernes se realizaron principalmente, además de Suiza, en Italia, Alemania, Suiza, Reino Unido y España, entre otros países. Los participantes llevaron pancartas con la consigna “luchamos por nuestro futuro”, encendieron bengalas y quemaron tanques de cartón.

Una coalición de jóvenes integrada por 50 organizaciones coordinó las manifestaciones. Las demandas variaron según cada país, aunque los reclamos por los alquileres, el deterioro de colegios y universidades, el costo de vida y el aumento del gasto militar se repitieron en las distintas convocatorias.

Manifestantes participan en una protesta bajo el lema «Gen Z regelt» («La Generación Z toma el mando») contra la falta de financiación en las escuelas, los recortes en educación, servicios sociales, cultura y sanidad, el aumento del coste de la vida y el servicio militar obligatorio, en Hamburgo, Alemania, el 20 de noviembre de 2026 (REUTERS/Fabian Bimmer)

En el centro de Madrid, cientos de estudiantes marcharon en defensa de la educación pública y contra la privatización de las escuelas. También cuestionaron el incremento del presupuesto militar.

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Durante la movilización, los asistentes corearon consignas y exhibieron banderas sindicales rojas y blancas con la imagen de un puño cerrado que sostenía un lápiz y una llave inglesa. Entre las pancartas podían leerse las frases “Defiende la educación pública” y “Por una educación de calidad”.

La activista climática sueca Greta Thunberg se une a estudiantes durante una protesta en la que se exige detener los proyectos de desarrollo costero y la dimisión del gobierno, tras semanas de manifestaciones violentas, en Tirana, Albania, el 20 de noviembre de 2026 (REUTERS/Florion Goga)

Gabriela Gimeno Serrano, estudiante de secundaria de 16 años, denunció el estado de los centros educativos y el tamaño de las aulas. “Las aulas son muy pequeñas, las instalaciones están absolutamente degradadas, los baños se rompen todo el rato, hay institutos con plagas de cucarachas, de ratas y de un montón de cosas”, afirmó. La joven indicó que estudia en un curso con 33 alumnos y una sola docente.

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El economista y Premio Nobel Joseph Stiglitz calificó las reivindicaciones como “quejas legítimas”. En declaraciones a AFP, sostuvo que “gran parte de la población” no puede “alcanzar el nivel de vida de sus padres” debido al “lento crecimiento y la mayor desigualdad”.

(Con información de AFP y Europa Press)