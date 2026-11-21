Dolores Redondo presenta Todas las noches, todas las ciudades, el cierre del tramo central de su saga Los Valles Tranquilos - (Cortesía de Editorial Planeta)

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“Pensé: yo pasaba por aquí cuando era pequeña, iba al colegio. Solamente que no era yo la que pasaba por ahí.” Así describió Dolores Redondo el episodio que dio origen a Todas las noches, todas las ciudades, la nueva novela con la que la autora vasca cierra el tramo central de su saga Los Valles Tranquilos.

En diálogo con Infobae Cultura, la escritora española relató cómo un pensamiento ajeno, que reconoció de inmediato como propio de uno de sus personajes, terminó convertido en el eje de una trama sobre la identidad, la escritura y los límites entre la ficción y quien la crea.

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Redondo se consolidó como una de las autoras de novela negra en español con mayor proyección internacional. Antes de dedicarse por completo a la literatura estudió restauración y fue propietaria de un restaurante, oficio que combinó durante años con la escritura nocturna.

La autora donostiarra exploró los límites entre la identidad real y la ficción en su nueva novela (Cortesía de Editorial Planeta)

Su salto al reconocimiento masivo llegó en 2013 con El guardián invisible, primer título de la Trilogía del Baztán, que continuó con Legado en los huesos y Ofrenda a la tormenta. En 2016 obtuvo el Premio Planeta por Todo esto te daré. “Eso llevó a que se vendieran cuatro millones de libros en todo el mundo, a que se publicara en treinta y ocho lenguas”, señaló sobre el fenómeno editorial que generó la saga protagonizada por la inspectora Amaia Salazar.

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El punto de partida de la nueva novela, sin embargo, no nació de una investigación deliberada sino de una experiencia que la propia autora calificó de perturbadora. “Me percaté inmediatamente de que estaba teniendo un recuerdo en mi personaje”, contó, y precisó que el episodio ocurrió mientras hacía su vida cotidiana, lejos de cualquier momento de escritura.

La inquietud la llevó a indagar si otros autores habían atravesado algo similar. Consultó a su editor, quien le mencionó el caso de Miguel Delibes, Premio Cervantes, que dedicó parte de su discurso de aceptación a explicar cómo sus personajes a veces no terminaban de abandonarlo y a plantear qué memoria prevalecería si su mente llegaba a fallar.

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Redondo construyó una trama donde un escritor acusado de asesinato comienza a comportarse como el detective protagonista de sus propios libros (Cortesía de Editorial Planeta)

Ese hallazgo se transformó en la columna vertebral de la trama. La novela sigue a Benedict Newman, el escritor más célebre de su generación, que tras un colapso mental comienza a comportarse como Colt Star, el detective protagonista de sus propios libros, justo cuando la policía lo investiga por una serie de crímenes idénticos a los que describió en su última publicación.

Quien debe hacerse cargo de él es Nash Elizondo, su hija, psicóloga forense que nunca tuvo vínculo con su padre y que ahora enfrenta a un hombre cuyo cuerpo reconoce, pero cuya mente ya no le pertenece. “Tiene delante a un cascarón, tiene delante una cáscara que sí que es el cuerpo físico de su padre, pero dentro hay una mente que no lo es”, explicó Redondo sobre el vínculo central de la historia.

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La construcción de ese trastorno de identidad disociativo exigió, según detalló, un trabajo narrativo equivalente al de una investigación clínica real, con un psiquiatra a cargo del caso dentro de la ficción.

“Me ha abierto un abanico de personajes extraordinarios, con unos matices muy diferenciados, que es lo que ocurre precisamente dentro de ese trastorno”, afirmó. Buena parte de la tensión de la trama surge de una duda que nunca se resuelve del todo: si Newman realmente padece esa fractura mental o si la finge para eludir una acusación de asesinato.

La escritora vasca lleva seis años desarrollando la saga Los Valles Tranquilos, que está planteada como una tetralogía (Cortesía de Editorial Planeta)

El costo emocional de sostener esa construcción durante años atraviesa buena parte del relato de la autora sobre su propio oficio. “Mientras escribo me emociono con las emociones de mis personajes y lloro físicamente y les presto mis lágrimas para que ellos lloren”, describió, y agregó una imagen que resume el modo en que convive con sus criaturas de ficción: “Es como un inquilino que empieza a redecorar la casa por dentro sin permiso”. Para Redondo, ese vínculo no es excepcional entre quienes escriben, sino una condición casi inevitable del oficio, que exige prestar memoria, cuerpo y afecto a alguien que no existe fuera del papel.

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De esa convivencia prolongada surge además la pregunta que, según planteó, recorre toda la novela: no cuánto hay del autor en el personaje, sino cuánto queda del personaje una vez terminada la obra. “¿Qué sedimento ha dejado ese personaje? ¿Qué te ha cambiado? ¿Qué ha cambiado dentro de tu mente?”, se preguntó la escritora, que trasladó esa inquietud a su propia experiencia personal.

Imagen de archivo de la escritora española Dolores Redondo durante la presentación de su novela "Todo esto te daré", Premio Planeta 2016. EFE/Jesús Diges

“Yo también he llegado a preguntarme quién creeré que soy cuando sea una anciana. ¿Recordaré que he sido una escritora? ¿Recordaré a mi familia o recordaré la familia de uno de mis personajes?”, confesó, en el tramo en que la frontera entre su biografía y la de sus creaciones se vuelve explícita.

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Esa identificación encontró su canal más directo en Benedict Newman, el único personaje de la novela que comparte oficio con su autora. “Es más fácil que yo me sienta identificada con Benedict Newman, que es un escritor, que con cualquier otro personaje”, reconoció, y explicó que a través de él pudo hablar en primera persona sobre los límites de la documentación periodística y literaria, sobre hasta dónde llegaría un autor por acceder a un testimonio o una fuente, y sobre las diferencias de sensibilidad que, según dijo, provienen de su propia condición de mujer y madre frente a determinados tipos de violencia.

Con Todas las noches, todas las ciudades la autora da por cerrado el cruce entre las dos líneas narrativas que inició seis años atrás con Esperando al diluvio y continuó con Las que no duermen, primer título protagonizado por Nash Elizondo. “Esa primera novela y esa segunda novela son la misma novela y se encuentran en esta”, definió, y comparó el recorrido con dos ríos que nacen en montañas distintas y confluyen en un mismo cauce. Sobre el género, fue tajante: “Los géneros literarios son solamente habitaciones dentro de una casa más grande que es la literatura. Y yo con esta novela he usado la bola de demolición.”

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Dolores Redondo confirmó una gira por América Latina prevista para 2027, con parada en Buenos Aires entre el 6 y el 8 de mayo de ese año (Cortesía de Editorial Planeta)

Consultada sobre sus próximos proyectos, Redondo confirmó que Los Valles Tranquilos está planteado como una tetralogía y que ya tiene definido el cuarto título, aunque prefirió no adelantar detalles. “Tengo un proyecto que vais a entender cuando lo veáis, que era el lugar natural al que tenía que ir”, adelantó, sin precisar fecha de publicación.

La autora sí confirmó una gira por América Latina prevista para 2027, con paradas en Ciudad de México, Bogotá, Santiago de Chile y Buenos Aires, ciudad a la que llegará entre el 6 y el 8 de mayo de ese año.

El cierre de la conversación volvió sobre la pregunta que atraviesa toda la novela, la del lugar que ocupan los afectos reales frente a las identidades que un escritor habita durante años. Redondo remarcó que, a diferencia de sus personajes, ella encuentra en un vínculo concreto el ancla que impide cualquier disolución de la propia identidad: “Mi familia de la infancia y mi familia ahora siguen siendo para mí la fuente de todo lo bueno, lo que me hace estar bien y lo que me hace salir, a veces, de la oscuridad de lo que estoy escribiendo.”

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