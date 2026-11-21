Cómo se paran las editoriales frente a la IA: “Nos obliga a repensar absolutamente todo” (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un libro escrito con inteligencia artificial sigue siendo un libro. Pero, ¿qué clase de literatura es esa? Muchas editoriales despliegan las pericias como quien pasa al sospechoso por un detector de mentiras. Cada vez con más recurrencia aparece en las noticias cómo premios valiosos, de ganancias cuantiosas, se descubrieron el truco: autores que presentaron textos hechos enteramente con una IA. ¿Cuánto preocupa esto en el mundo editorial argentino? ¿Qué pautas toman? ¿Qué preguntas se hacen?

La reescritura infinita

“El universo IA es uno de los desafíos más complejos que estamos atravesando porque nos obliga a repensar absolutamente todo”. La que habla es Leonora Djament, editora de Eterna Cadencia. En realidad, no habla, escribe. Esta conversación fue un intercambio de mails. Lo que hay que reprensar tiene que ver con “qué es la literatura y el arte hoy, o en todo caso recordar una vez más que la literatura no es un objeto dado de una vez y para siempre, atemporal, producto solo de la agencia humana”.

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Djament cita a Piglia para subrayar que la tecnología siempre modifica la escritura. “La literatura nunca se llevó bien con las ideas de originalidad o individualidad: escribimos a partir de otros textos, a partir de la reescritura infinita”, agrega. Si bien “todas las afirmaciones aquí enunciadas tienen fecha de vencimiento muy corto”, cuenta que a Eterna Cadencia le ”sigue interesando estar cerca de los procesos de producción escriturarios, recordando también que la literatura es más proceso que producto".

Leonora Djament cita a Piglia para subrayar que la tecnología siempre modifica la escritura, y agrega: “La literatura nunca se llevó bien con las ideas de originalidad o individualidad: escribimos a partir de otros textos, a partir de la reescritura infinita” (Foto: Télam)

Inteligencia artesanal

En unos meses Tomás Linch va a cumplir diez años editando libros para Planeta. Su área es la no ficción (especialmente en libros de cocina y música) y el sello Planeta Cómic. ¿Es algo recurrente el texto hecho con IA? “La verdad es que a mí como editor no me pasó y no me enteré de ningún caso. Si se que algunos autores lo usan como herramienta de consulta, como antes Google y antes la enciclopedia”, comenta y barre el prejuicio. “Estamos muy atentos a lo que está ocurriendo con la IA”, asegura.

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El tema lo interpela “como editor, por supuesto, pero también como lector y como parte de una industria cultural”: “La IA nos trajo preguntas nuevas a las que todavía estamos buscando respuesta. ¿Qué parte de nuestro trabajo podríamos confiar a un robot? ¿Podemos mejorar alguno de nuestros procesos? Por ahora esto no es una realidad, usamos la IA para tareas más específicas que tienen que ver con el armado de referencias visuales o análisis de grandes volúmenes de datos", explica.

“La edición es un trabajo artesanal —continúa—, vinculado con la sensibilidad y el conocimiento de su nicho: cada libro es un universo con reglas propias que requiere un abordaje único, algo muy difícil de automatizar. Lo mismo sucede con el criterio editorial: descubrir algo interesante donde otros no lo ven, anticipar lectores, comprender un contexto cultural y apostar por un libro que todavía no existe: un editor no solo reconoce lo que funciona, a veces tiene que apostar por lo que aún no funciona comercialmente”.

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Un robot antropomorfo con múltiples brazos lee varios libros abiertos de manera simultánea en el interior de una biblioteca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mat Guillan bromea que hace otro tipo de IA: “inteligencia artesanal”, y se ríe. “En UOiEA! leo todo yo solo y muy lentamente. No me interesan para nada los textos escritos con IA. Entiendo que quien escribe pueda buscar info ahí, hacer consultas… Después de todo hay una parte de su alcance que se parece mucho a un Google con anabólicos, pero otra cosa es darle comandos para que sea la IA la que escriba. Básicamente, es perderse la magia de la escritura. La razón por la que escribimos", cuenta este editor y escritor.

“En la editorial busco voces muy particulares que tocan temas poco transitados. Y a su vez, es imposible determinar con certeza si quien escribe usó o no IA. Los detectores tampoco son infalibles: pueden identificar como artificiales textos escritos por personas. Yo hago una lectura atenta de esa voz y del abordaje de esos temas”, dice y asegura que “incluso una corrección con IA puede acercar un texto demasiado a lo correcto y hacerle perder justamente su alma, es decir, su voz”. Y cita a Charly: “El defecto te nombra”.

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Un alma nueva

“Es un problema serio”, dice Graciela Scarlatto, flamante ganadora, hace apenas unos días, del Premio Clarín Novela 2026, con Los pozos. Además de escritora es editora: dirige la Diotima, sello que publica permanentemente textos nuevos. “Tengo un comité de lectores que revisa ese aspecto con programas que también son IA. Es decir, por una cosa o por otra, no podemos prescindir de ella en el presente”, le cuenta a Infobae Cultura la autora mendocina. “No queremos arriesgarnos ni un poquito”.

“Hace poco, un autor nos propuso un libro de género Inkwood: una aplicación de escritorio diseñada para escribir novelas en conexión con internet, que incluye editor de manuscritos, organización de mundos (worldbuilding) y asistencia con inteligencia artificial. Pero, a ver... Es cierto que interviene y molesta. Pero no creo que se lleve puesta a la literatura. Para nada”, dice y confiesa que rebotó varios textos por estar hechos con IA: “Rechazamos sin decir nada. Sería entrar en polémicas indemostrables”.

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El problema de la IA, dice Linch, es que “aprende de patrones existentes y tiende al promedio” (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Quizás peque de ingenua”, se anticipa Francisca Mauas de Azul Francia, en otra vereda, “pero todavía me cuesta pensar que, al leer un texto, pueda estar frente a algo generado por inteligencia artificial. Cuando recibo un original, no me sale pensar que fue escrito con IA; naturalmente, no es algo que haya incorporado a mi mirada como editora. Una de las cosas que más valoro de leer un libro es justamente la posibilidad de imaginar quién está detrás, descubrir una voz, una sensibilidad, en definitiva, un alma nueva”.

Y continúa: “Creo que parte de la experiencia de la lectura pasa por ese encuentro con otro. Sé que el futuro ya llegó y que la inteligencia artificial plantea desafíos que el mundo editorial no puede ignorar, pero, por ahora, todavía no la incorporé a mis preocupaciones. Quizás sea un error, o quizás simplemente todavía necesito tiempo para entender el alcance de este cambio. No tenemos pautas específicas al respecto, aunque seguramente sea una conversación que tarde o temprano tendremos que dar”.

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La paradoja es humana

El problema de la IA, dice Linch, es que “aprende de patrones existentes y tiende al promedio”. “¿Quién es el autor de un libro escrito con IA, quien promptea o la empresa detrás de la programación?“, se pregunta. ”Si escribir es algo más que combinar palabras predictivamente, ¿qué hace a la escritura propiamente humana? Como lector, ¿cuánto me afecta saber que un autor usó IA para desarrollar su libro? ¿Buscamos en la literatura solo una buena historia o también el encuentro con otra conciencia humana?"

Ahora Tomás Linch piensa en La biblioteca de Babel, el cuento de 1941 donde “Borges imagina una biblioteca que contiene todas las combinaciones posibles de letras y símbolos”: “En algún lugar de esa biblioteca están todas las obras maestras, todas las historias posibles, las respuestas a los grandes misterios del universo, del amor, de la amistad y, también, una cantidad inconcebible de textos sin sentido. A veces tendemos a imaginar la inteligencia artificial como una aproximación a ese universo borgiano”.

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¿La IA puede funcionar como "La biblioteca de Babel", el cuento de 1941 de Borges?

¿Es la IA “una máquina capaz de producir cualquier texto imaginable”? “La paradoja de Borges”, dice Linch, “es que tener todos los libros no significa poder encontrar los que importan”. “Quizá el desafío que nos plantea la inteligencia artificial no sea qué podemos producir con ella, sino cómo vamos a distinguir, entre todo lo que somos capaces de producir, aquello que realmente vale la pena leer. Si la IA aprende de lo que ya hemos escrito, ¿cómo reconocerá aquello que todavía no sabemos que queremos leer?”

“Habrá que revisar cuestiones contractuales —continúa Leonora Djament—, implicancias ambientales, delegación de criterios y cómo se reconfiguran los lugares de los que somos parte del ecosistema del libro. En todo caso, nos interesa seguir pensando qué es la literatura y qué puede hacer en y con este mundo y defender los usos críticos, no ingenuos, respecto de las nuevas tecnologías. Se trata de tecnologías que como señaló Flavia Costa, son tanto aparatos epistemológicos como sistemas de vigilancia”.

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“Pero insisto”, concluye la editora de Eterna Cadencia, “en el fondo creo que la gran pregunta es por la definición de la literatura y por aquello que llamamos lo humano”.