Un estudio en Nature Communications determinó que la presión mecánica orienta la unión de mioblastos en la formación del tejido muscular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Cuando un músculo crece o se recupera, sus células deben unirse en puntos precisos para crear fibras largas. Un equipo internacional descubrió que la presión orienta las uniones durante la formación del tejido muscular.

Las fibras musculares se forman a partir de la unión de mioblastos, que son células precursoras. Durante mucho tiempo, las investigaciones se concentraron en las señales moleculares que permiten esa unión. Sin embargo, faltaba saber por qué ocurre con mayor frecuencia en algunas zonas del tejido. Un estudio publicado en Nature Communications atribuye parte de la respuesta a fuerzas generadas por las células.

PUBLICIDAD

El hallazgo surgió de cultivos de células musculares obtenidas de embriones de pollo. Por eso, no describe la reparación de músculos lesionados en personas ni demuestra una aplicación médica. Sí aporta una explicación sobre la formación del tejido muscular: hubo más uniones en zonas comprimidas.

Las células se ordenan antes de fusionarse

Científicos del Max-Planck-Zentrum für Physik und Medizin observaron que las células generan defectos topológicos donde se acumula la compresión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigadores del Centro Max Planck de Física y Medicina, en Erlangen, observaron durante 72 horas la evolución de los mioblastos. Con el tiempo, esas células se alinearon y formaron grupos orientados en una misma dirección. Esa disposición colectiva también generó fuerzas dentro del cultivo.

En los límites entre los grupos surgieron puntos donde esa dirección ordenada se interrumpía. En física reciben el nombre de defectos topológicos, aunque pueden entenderse como zonas donde cambia el orden de las células. Algunos adoptaron una forma parecida a un cometa y acumularon presión en su frente. Allí hubo más fusiones que cerca de otros puntos o en áreas elegidas al azar.

PUBLICIDAD

“Con un modelo de laboratorio de mioblastos de pollo y técnicas para medir fuerzas y observar células vivas, comprobamos que los mioblastos no se fusionan de manera uniforme en todo el tejido, sino que se agrupan en zonas de presión”, afirmó Sushil Dubey, investigador posdoctoral del Centro Max Planck de Física y Medicina y autor del trabajo, según el comunicado de prensa institucional.

El investigador Sushil Dubey afirmó que los mioblastos se agrupan en sectores con alta presión en lugar de unirse de forma uniforme. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis de los primeros episodios de fusión no encontró más células en esas áreas. En cambio, los puntos de unión coincidieron con sectores sometidos a compresión, una fuerza que empuja las células unas contra otras.

PUBLICIDAD

La red que rodea a las células conserva el patrón

El trabajo también examinó la matriz extracelular, una red de proteínas que rodea las células, les da sostén y transmite fuerzas. Los mioblastos modificaron esa red hasta que siguió su misma orientación. A su vez, la matriz estabilizó los patrones de presión que aparecían en el cultivo.

Para comprobarlo, el equipo retiró las células y conservó la matriz que habían dejado. Después colocó nuevos mioblastos sobre esa superficie. Las células recién incorporadas recuperaron patrones de alineación similares y los puntos de desorden reaparecieron en los mismos lugares. La matriz conservó una huella de la organización previa e influyó sobre las células que llegaron después.

PUBLICIDAD

La matriz extracelular retiene una huella de la organización previa e influye en la alineación de las células que llegan después. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así se produjo un intercambio constante entre las células y su entorno. Los mioblastos ordenaron la matriz, la cual sostuvo los patrones de fuerza, que terminaron favoreciendo nuevas fusiones en zonas concretas. Las señales moleculares siguieron siendo necesarias para que las células pudieran unirse.

El crecimiento de las fibras refuerza las zonas de presión

Después de fusionarse, los mioblastos forman miotubos, estructuras alargadas con varios núcleos que luego dan lugar a fibras musculares maduras. En los cultivos, el crecimiento de los miotubos aumentó el orden general de las células y reforzó la presión local alrededor de los puntos más estables.

El equipo realizó pruebas separadas para distinguir ambos procesos. Al reducir la actividad de la miosina II, una proteína que participa en la generación de fuerza, disminuyeron la organización de las células y la intensidad de las tensiones.

PUBLICIDAD

La unión celular da origen a miotubos alargados con varios núcleos que refuerzan la presión local en el tejido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En otra prueba, los investigadores bloquearon la fusión sin detener por completo la actividad de las células. La presión se conservó en parte, aunque los miotubos crecieron menos. Ese contraste permitió separar el aporte de la contracción del efecto asociado al crecimiento de esas estructuras.

Para medir ese efecto, los investigadores registraron los desplazamientos del material sobre el que crecían las células y calcularon las tensiones dentro del cultivo. Luego compararon los lugares de fusión con zonas de alta y baja compresión. El patrón se repitió en tres registros independientes.

Cuando bloquearon la fusión, los miotubos quedaron más cortos y las tensiones conservaron cerca del 65 % de la intensidad observada en las células de control. La reducción de la actividad de la miosina II afectó con más fuerza esas tensiones, porque limitó la capacidad de las células para contraerse. El equipo cultivó células de embriones de pollo de 11 días y las observó hasta 72 horas.

PUBLICIDAD