La investigación demostró que cada segmento del sistema vascular envejece con un perfil molecular específico e independiente (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los vasos sanguíneos no son simples tubos por donde circula la sangre. Su pared interior está tapizada por una capa de células especializadas, llamadas células endoteliales, que regulan el flujo sanguíneo, controlan qué sustancias pasan hacia los tejidos y coordinan la respuesta ante lesiones. También contribuyen a las funciones específicas de cada órgano: en el cerebro forman una barrera protectora; en los riñones, participan en la filtración.

Con los años, este sistema puede fallar, y ese deterioro aumenta la susceptibilidad a enfermedades cardiovasculares y otras condiciones crónicas. Hasta ahora, nadie había mapeado cómo envejece este sistema célula por célula, en doce tejidos distintos y a lo largo de toda la vida adulta.

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A pesar de su importancia, las células endoteliales han sido históricamente ignoradas en los estudios sobre el envejecimiento. Qué ocurre dentro de ellas a medida que el organismo envejece, y por qué su función puede verse comprometida con el tiempo, era una pregunta sin respuesta clara. Para abordarla, un equipo internacional liderado por Laura de Rooij, investigadora del Centro de Medicina Molecular CeMM de la Academia de Ciencias de Austria, construyó el primer atlas integral del envejecimiento vascular humano. Los resultados se publicaron en la revista Nature Aging.

Las células venosas de personas de mayor edad registraron una menor actividad en los genes dedicados a la formación de nuevos vasos sanguíneos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Atlas de Envejecimiento Endotelial Humano integra datos de actividad génica de más de 375.000 células endoteliales, obtenidos de 290 muestras de 12 tejidos distintos y compilados a partir de 34 estudios previos. El hallazgo central: el envejecimiento no afecta igual a todos los vasos. Cada segmento del sistema vascular envejece con un perfil molecular propio, aunque algunos cambios se repiten de forma consistente en casi todos los tejidos analizados.

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Las células venosas pierden su capacidad de generar nuevos vasos

Uno de los descubrimientos más llamativos tiene que ver con las venas. Las células que las recubren son el punto de partida para la angiogénesis, esto es, la formación de nuevos vasos sanguíneos, un mecanismo esencial para la renovación del sistema vascular. En personas de mayor edad, esas células mostraron menor actividad de genes vinculados a ese proceso, según se detalla en el estudio.

El análisis constató un incremento general en la actividad de genes relacionados con la inflamación y la senescencia celular en diversos tejidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El envejecimiento endotelial no tiene el mismo aspecto en todo el sistema vascular. Al reunir datos de distintos tejidos, pudimos identificar patrones que habrían pasado inadvertidos si se hubieran estudiado órganos o tipos celulares de forma aislada”, explicó Sarah Dobner, primera autora del trabajo y estudiante doctoral en el grupo de De Rooij, según el comunicado de prensa del CeMM.

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Junto a esa pérdida regenerativa en las venas, el atlas detectó en distintos tejidos una mayor actividad de genes asociados con la inflamación y la senescencia celular, un estado en el que las células dejan de dividirse y pueden alterar el funcionamiento de los tejidos cercanos. El patrón se repitió en los principales tipos de vasos analizados.

Las fuerzas mecánicas del entorno también cambian con la edad

La proteína YAP, que actúa como sensor de fuerzas mecánicas, apareció con mayor frecuencia dentro del núcleo celular en donantes mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las células endoteliales detectan de manera permanente la presión y el flujo sanguíneo, así como las propiedades mecánicas del tejido que las rodea, y traducen esas señales físicas en respuestas biológicas. El atlas reveló cambios vinculados a la edad en los genes implicados en ese proceso, en múltiples tejidos.

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Para validar estos resultados, el equipo analizó secciones de piel humana y estudió la localización de una proteína llamada YAP, que actúa como sensor de fuerzas mecánicas: cuando migra al núcleo de la célula, indica que ese sistema de detección está activo. En donantes mayores, YAP aparecía con mayor frecuencia dentro de los núcleos de las células endoteliales. El estudio plantea si esa mayor activación representa una adaptación o contribuye al deterioro funcional de los vasos.

Un mapa génico de la senescencia vascular

La activación artificial del gen MAFF en el laboratorio provocó rasgos propios del envejecimiento en células endoteliales jóvenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tercer eje del trabajo apuntó a identificar con mayor precisión las marcas moleculares de la senescencia endotelial. Los investigadores identificaron un grupo de genes asociados a p21, una proteína capaz de frenar o detener la división celular, y combinaron los datos del atlas con experimentos en células cultivadas en laboratorio e inducidas a envejecer.

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De esa comparación emergió un conjunto de genes consistentemente presentes en células senescentes de distintos tejidos. El que mostró mayor relevancia funcional fue MAFF. Al aumentar artificialmente su actividad en células endoteliales jóvenes, los investigadores observaron rasgos propios de la senescencia en experimentos de laboratorio, según se detalla en el estudio. El estudio advierte, sin embargo, que estos genes también participan en respuestas al estrés y en el crecimiento vascular, por lo que aún no permiten distinguir de forma fiable células permanentemente senescentes de células que responden a otros desafíos propios del envejecimiento.

El atlas funciona como una herramienta de referencia para comparar el envejecimiento sano con las alteraciones celulares causadas por enfermedades (Imagen Ilustrativa Infobae)

El atlas está diseñado también como una herramienta comparativa que permite contrastar el envejecimiento sano con la disfunción endotelial asociada a enfermedades, algo que hasta ahora no era posible a esta escala ni con este nivel de resolución por tejido. “Nos da la posibilidad de investigar cuáles cambios acompañan al envejecimiento endotelial, cuáles podrían contribuir al deterioro vascular y cuáles podrían reflejar cómo las células se adaptan a su entorno cambiante”, afirmó De Rooij, según el comunicado de prensa del CeMM.

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Los autores reconocen que el estudio comparó personas de distintas edades en lugar de seguir a los mismos individuos a lo largo del tiempo, y que la información clínica de los donantes era incompleta. El atlas está disponible a través de un portal interactivo para que otros equipos puedan explorar sus datos.