Con el acuerdo de los congresales que responden a Kicillof, Máximo Kirchner quedará al frente del Congreso del PJ bonaerense

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El peronismo de la provincia de Buenos Aires votará este sábado la designación de Máximo Kirchner, diputado nacional y líder de La Cámpora, como nuevo presidente del Congreso del Partido Justicialista bonaerense. Lejos de los viejos actos y congresos, esta vez el encuentro será híbrido, tanto presencial como virtual. Se les pidió a los congresales que asistan a las sedes de sus PJ en los municipios, que desde allí participen de lo que será el acto y voten desde su celular a través de la aplicación del Partido Justicialista bonaerense.

Kirchner estará presente en el edificio del PJ en la capital bonaerense. Quien no participará del encuentro es el gobernador, Axel Kicillof. El mandatario es el presidente del Consejo partidario y ningún integrante del consejo formará parte de la actividad del congreso. No habrá foto entre el gobernador y el líder de La Cámpora. Sin embargo, referentes políticos de Kicillof sí estarán presentes en calle 54 entre 6 y 7 de la capital bonaerense. Se trata de quienes son congresales, como por ejemplo el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco.

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La realización del congreso partidario es una formalidad que debe hacer el partido al menos una vez al año. Cuando se acordó que Kicillof fuera el presidente del partido en el marco de la renovación de autoridades en lugar de Kirchner, también se definió que el diputado nacional quedase al mando del Congreso que hasta ese momento estaba bajo la tutela del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. Espinoza es otro dirigente que no estará en La Plata. En la última reunión del consejo partidario se definió la fecha para el encuentro de este sábado.

Kicillof y Máximo Kircher. No habrá foto esta vez

Además de la proclamación de Kirchner, el Congreso también debe renovar 64 cargos durante la reunión virtual convocada para este sábado a las 10. El principal nombramiento será el de Máximo como presidente del órgano partidario, un acuerdo que las distintas vertientes del peronismo provincial ya habían sellado en las conversaciones previas.

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La Mesa Directiva concentrará 22 de esas designaciones. Además de la presidencia, se elegirán cuatro vicepresidencias, ocho secretarías y prosecretarías —General, Administrativo, Actas y Acción Legislativa— y nueve vocalías.

También se definirá la integración de la Junta Electoral, que contará con 13 miembros titulares y seis suplentes. El entendimiento previo contempla la continuidad del intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, al frente de ese organismo.

El temario incluye además la designación de ocho integrantes titulares y cuatro suplentes para el Tribunal de Disciplina, y la misma cantidad para la Comisión Fiscalizadora. El Congreso es la máxima instancia de decisión del PJ bonaerense y tiene entre sus atribuciones habilitar alianzas electorales, además de aprobar la plataforma y el programa de acción política del partido en la provincia.

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Desde hace algunas semanas se buscó que el encuentro fuera de baja intensidad para no seguir propagando hacia afuera la discusión interna del peronismo. De eso se ocuparon hasta el viernes por la tarde-noche el Secretario General del Partido, Mariano Cascallares; la vicegobernadora, Verónica Magario —que es una de las vicepresidentas partidarias—; el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín —otro de los vicepresidentes del PJ—; y el jefe del bloque de Fuerza Patria en la Cámara de Diputados bonaerense, Facundo Tignanelli, entre otros. Este último en representación de Máximo Kirchner.

Lo que sí se fue definiendo en los últimos días fue quiénes integrarán tanto la Junta Electoral como el consejo directivo. Allí, tanto del espacio de Kicillof como del cristinismo fueron pidiendo “nombres” a intendentes y demás dirigentes para ocupar los lugares vacantes, además de asegurarse de que votarán las propuestas que surjan.

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La Junta Electoral cobra cierta relevancia ya que es el órgano de control de los procesos electorales internos del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires. Interviene tanto en las elecciones de autoridades partidarias como en la selección de candidatos a cargos públicos electivos. Su tarea comprende la dirección y el control de los comicios, la administración de los padrones, la organización de la votación, la resolución de protestas e impugnaciones, la fiscalización del escrutinio, la aprobación de las elecciones y la proclamación de candidatos.

Está integrada por 13 miembros titulares y seis suplentes, con mandatos de cuatro años. La Carta Orgánica dispone que su conformación debe respetar la paridad de género prevista en la Ley 27.412. Sus integrantes son designados por el Congreso Provincial, que es la máxima autoridad partidaria en el ámbito bonaerense.

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El encuentro de este sábado llega luego de una semana en la que el peronismo volvió a mostrar sus matices con los actos por el Día de la Militancia, el pasado 17 de noviembre. El llamado Peronismo Federal con el Frente Renovador, montó un acto en San Fernando del que participaron los intendentes de La Liga Peronista y distintas figuras de La Cámpora. En el evento tomó centralidad la figura el ex ministro de Economía y ex candidato presidencial, Sergio Massa, quien estuvo escoltado por la diputada nacional, Natalia De la Sota, y el senador nacional, Gerardo Zamora, entre otros. No hubo presencia de Kicillof ni de nadie de su esquema político. La ausencia de este sector generó varias lecturas. El ministro de Gobierno provincial trató de bajarle el dramatismo. Si bien reconoció que Kicillof no fue invitado, relató en declaraciones a Infobae en Vivo: “Hace poquito hicimos un acto con 40.000 personas y, bueno, obviamente no estaban invitadas todas las tribus porque era un acto de nuestra fuerza política”, dijo. Bianco estará este sábado en La Plata