El Colegio Estadounidense de Cardiología publicó una declaración que propone evaluar la exposición acumulada al colesterol para prevenir la aterosclerosis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La aterosclerosis puede avanzar durante años sin síntomas y manifestarse recién cuando las arterias ya presentan un estrechamiento importante. Por eso, una reciente declaración científica del Colegio Estadounidense de Cardiología (ACC) propone detectar antes la enfermedad arterial y evaluar la exposición acumulada al colesterol para definir medidas preventivas en personas con mayor riesgo cardiovascular.

El documento fue publicado en el Journal of the American College of Cardiology. Sus autores sostienen que la prevención no debería depender únicamente de una medición puntual de colesterol ni de los cálculos que estiman la posibilidad de sufrir un infarto en los siguientes 10 años. También plantean considerar antecedentes familiares, la duración de la exposición al colesterol LDL elevado y estudios por imágenes cuando estén indicados.

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La recomendación apunta especialmente a evitar que el análisis de riesgo se concentre solo en la edad actual. Una persona joven puede tener una probabilidad baja de padecer un evento cardiovascular en el corto plazo, pero haber estado expuesta desde temprano a factores que favorecen la formación de placas en las arterias. Esa diferencia puede modificar la conversación sobre controles, hábitos y tratamientos con el equipo de salud.

El colesterol alto desde joven se relaciona con placas años después

Las calculadoras tradicionales de riesgo cardiovascular a diez años pueden subestimar el peligro en los adultos jóvenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aterosclerosis se produce por la acumulación de grasa y colesterol en las paredes de las arterias. Con el tiempo, ese proceso puede reducir el paso de sangre y elevar el riesgo de infarto de miocardio o accidente cerebrovascular. El ACC señala que puede comenzar en etapas tempranas de la vida, aun cuando no existan molestias ni diagnósticos previos.

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El colesterol LDL suele denominarse colesterol “malo” porque sus niveles altos se vinculan con la formación de esas placas. La declaración pone el foco en la cantidad de años durante los cuales una persona mantiene valores elevados, además del resultado que aparece en un análisis aislado. La presión arterial, la glucosa, el peso corporal y el tabaquismo también forman parte de esa evaluación.

Una investigación citada en el documento encontró que el 8% de quienes mantuvieron un colesterol LDL inferior a 70 mg/dL presentó calcio coronario dos décadas después. La proporción ascendió al 44% entre quienes habían tenido valores de 160 mg/dL o superiores durante la juventud.

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El calcio coronario es un indicador de depósitos calcificados en las arterias que irrigan el corazón. Puede identificarse mediante una tomografía específica y aportar información sobre la presencia de enfermedad arterial antes de que aparezcan síntomas. Sin embargo, el estudio no reemplaza la valoración clínica ni se indica de manera automática para toda la población.

Los autores advirtieron que las calculadoras de riesgo pueden subestimar el peligro en adultos jóvenes. Estas herramientas suelen reflejar variables observadas en un momento determinado y proyectan el riesgo para una década, por lo que el impacto de una exposición prolongada puede quedar menos visible. La historia clínica y los antecedentes familiares permiten completar esa mirada.

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Las imágenes pueden orientar decisiones preventivas en pacientes seleccionados

La acumulación de grasa y colesterol en las paredes arteriales avanza durante años sin manifestar síntomas previos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tomografía de calcio coronario puede ayudar a definir estrategias de prevención en pacientes seleccionados. Un resultado igual a cero indica que no se detectaron depósitos calcificados, pero no excluye la presencia de placas no calcificadas. Por esa razón, el ACC señaló que este hallazgo no debería postergar el tratamiento cuando existen otros factores relevantes.

Entre esas situaciones figuran la hipercolesterolemia familiar, la diabetes, el tabaquismo y los antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular prematura. La hipercolesterolemia familiar es un trastorno hereditario que puede causar niveles muy altos de colesterol LDL desde edades tempranas. Identificarla permite evaluar a otros integrantes de la familia que podrían presentar el mismo problema.

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La declaración también repasó datos sobre el tratamiento temprano en este grupo. En pacientes con hipercolesterolemia familiar que recibieron estatinas desde la infancia, un seguimiento de 20 años registró eventos cardiovasculares en el 1% de los casos a los 39 años. Entre sus padres afectados, que no habían recibido tratamiento desde pequeños, la proporción fue del 26%.

Las estatinas son medicamentos que reducen el colesterol LDL y se indican según el perfil de riesgo de cada paciente. Los autores remarcaron que esos resultados no equivalen a recomendar fármacos para todos los adultos jóvenes con colesterol alto. La decisión requiere una evaluación individual, con revisión de beneficios, posibles efectos adversos, antecedentes y preferencias de cada persona.

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El 44 % de las personas con colesterol LDL superior a 160 mg/dL en su juventud presentó calcio coronario dos décadas después. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ACC pide más estudios sobre terapias preventivas a edades tempranas

El documento reconoce que todavía faltan ensayos clínicos que definan con precisión qué personas podrían beneficiarse de iniciar terapias preventivas a edades más tempranas. También se necesitan más datos para establecer cómo integrar los resultados de estudios por imágenes con los análisis de laboratorio y las herramientas habituales de cálculo de riesgo.

Mientras esa información se completa, el ACC plantea una prevención basada en la combinación de controles periódicos, cambios de hábitos y diálogo informado con el equipo médico. Medir el colesterol, controlar la presión arterial, evitar el tabaco y evaluar la glucosa son elementos que pueden contribuir a identificar factores modificables antes de que aparezcan complicaciones.

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La declaración no plantea reemplazar las recomendaciones vigentes, sino incorporar una perspectiva de largo plazo en la prevención cardiovascular. Para los autores, el objetivo es que el seguimiento considere cuánto tiempo estuvo una persona expuesta a niveles elevados de colesterol y qué otros factores pueden acelerar la enfermedad arterial.