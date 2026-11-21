La zona del estrecho de Ormuz donde fue alcanzado el petrolero (Créditos: UKMTO)

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Un buque cisterna se incendió el viernes tras recibir el impacto de un proyectil de origen desconocido mientras cruzaba el estrecho de Ormuz, informó la agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO).

El hecho ocurrió a ocho millas náuticas al norte de Khasab, ciudad de Omán ubicada en la península de Musandam, en la entrada del paso marítimo. La UKMTO, vinculada a la Marina británica, indicó que no hubo víctimas ni daños ambientales.

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Poco después del reporte británico, la Guardia Revolucionaria de Irán sostuvo que el petrolero se incendió luego de chocar contra una mina durante su intento de atravesar el estrecho, según medios estatales iraníes. Las dos versiones difieren sobre la causa del siniestro. La UKMTO atribuyó el episodio al impacto de un proyectil no identificado, mientras que las autoridades iraníes señalaron una mina.

Cabe recordar que el estrecho de Ormuz conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y constituye una ruta clave para el comercio energético. Antes del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, por esa vía transitaba cerca de una quinta parte del suministro mundial de crudo.

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Además del episodio en Ormuz, la Guardia Revolucionaria Islámica afirmó que derribó un dron estadounidense MQ-9, El cuerpo militar aseguró que sus sistemas de defensa aérea interceptaron la aeronave no tripulada antes de destruirla en esa zona marítima estratégica. El MQ-9 es un dron utilizado por Estados Unidos para tareas de vigilancia y operaciones militares.

El tránsito marítimo por Ormuz se mantuvo cerca de un 65% por debajo de los niveles previos a la guerra durante la semana que concluyó el 18 de noviembre, período en el que se registraron seis ataques contra buques cisterna, según informó este sábado la UKMTO.

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Embarcaciones en el estrecho de Ormuz, cerca de la costa de Bandar Abbas, Irán, 16 de noviembre de 2026 (Razieh Poudat/ISNA/vía WANA vía REUTERS)

La UKMTO contabilizó 263 tránsitos de embarcaciones a través de esa vía estratégica, frente a los 308 de la semana anterior. El registro incluyó 115 salidas y 148 entradas, mientras que en el período previo se habían anotado 139 salidas y 169 ingresos.

Cerca de la mitad de los barcos que cruzaron el estrecho transportaban energía, de acuerdo con el organismo británico. La mayoría de los buques que transmitían su posición mantuvo el recorrido por aguas iraníes, aunque aumentó el tránsito por la ruta meridional.

La UKMTO documentó seis ataques a petroleros durante los siete días analizados. Cuatro ocurrieron en el estrecho de Ormuz y otros dos en el golfo Pérsico. Dos de las embarcaciones afectadas requirieron asistencia. En los otros cuatro casos, las consecuencias aún no se conocen.

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El organismo indicó que desde el inicio del conflicto, el 28 de febrero, recibió 106 reportes de incidentes en el estrecho de Ormuz. El Centro Conjunto de Información Marítima calificó como grave el nivel de amenaza en ese paso marítimo, una categoría que implica una alta probabilidad de ataque.

El petróleo acumula tres semanas de pérdidas

Tras el cierre del viernes con leves alzas, el petróleo acumuló su tercera semana consecutiva de pérdidas ante la tensión en Medio Oriente y las previsiones de un excedente de oferta para los próximos meses.

El barril de Brent del mar del Norte, con entrega en enero, subió 0,64% y finalizó en USD 92,57 en el Intercontinental Exchange (ICE) de Londres. En la sesión anterior, había cotizado a USD 91,98. El West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense con entrega en diciembre, avanzó 0,93% hasta USD 83,98 por barril.

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El crudo europeo abrió con una baja que lo dejó cerca de los USD 90, pero recuperó terreno durante la jornada y terminó más de dos dólares por encima de ese mínimo.

Una bomba de extracción de petróleo (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/Archivo)

Los precios encadenaron tres semanas de retrocesos porque el mercado prevé un aumento de las exportaciones en Medio Oriente y un posible superávit de oferta durante el último trimestre de 2026.

Esa expectativa convive con las tensiones geopolíticas que persisten en la región y mantiene a las cotizaciones sin una dirección definida.

John Kilduff, analista de Again Capital, advirtió ante AFP que la situación todavía presenta riesgos. “Aún es demasiado pronto para considerar que la crisis ha terminado” en Oriente Medio, afirmó. “Seguimos en una montaña rusa entre la guerra y la paz”, agregó.

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(Con información de Reuters y AFP)