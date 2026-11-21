La bailarina volvió a dejar en claro que ella no piensa igual que su expareja (Video: Storytime-Bondi Live)

Guardar

Melody Luz se quebró frente a las cámaras de Storytime (Bondi Live), el programa del que forma parte, y expresó con palabras lo que ya había insinuado previamente en sus redes sociales. Los posteos de Alex Caniggia contra mujeres del espectáculo la afectan de manera directa y, pese a las conversaciones privadas que mantiene con su pareja, siente que sus reclamos no son escuchados.

La bailarina había subido a sus historias de Instagram un video en el que lloraba, con el objetivo de desligarse de los dichos del mediático. Se refería, en particular, a los ataques de Caniggia contra Wanda Nara y Eugenia “la China” Suárez. Durante el ciclo, amplió ese descargo en una charla junto a Nazarena Vélez y Barbie Vélez. “Por favor, no me envíen más las cosas que sube Alex. Yo por algo no lo sigo”, había dicho Luz en ese primer video, y luego agregó: “Me mandan a criarlo cuando yo no soy su mamá”.

PUBLICIDAD

Al aire, Luz avanzó un paso más y explicó qué la llevó a exponer públicamente el conflicto. Barbie Vélez le preguntó si Caniggia había reaccionado al ver el video, y la respuesta fue elocuente: “No, por eso yo subí el video. Porque bueno, si no me escuchás a mí, capaz sí lo hago público. Capaz no le gusta que lo haga público, pero recién ahí es cuando quizás un poco la ficha le baja”. Y completó: “Porque si no no me entiende. Y capaz yo debería entender más su personaje, no lo sé, pero como no lo comparto, me es difícil entender”.

La bailarina quedó en el medio de la polémcia luego de que su pareja hiciera polémicos comentarios contra Wanda Nara (Video: Storytime-Bondi Live)

La preocupación de Luz no se limita al plano emocional. La bailarina remarcó que los dichos públicos de su pareja también pueden perjudicar su carrera. “Yo nada más quiero que no me afecte lo que él diga de Pepita o de quien sea. No quiero que me afecte a mí laboralmente en un futuro”, planteó. Y fue más concreta: “Vos no sabés si esta persona en un futuro me quiere para su marca, para un programa. Porque digo, si yo fuese, no sé, oficinista o una persona equis. Pero yo al estar en el medio siento que también tendría que pensar un poco en que a mí no me mezclen con sus dichos”.

PUBLICIDAD

Luz también cuestionó la convivencia entre las publicaciones familiares de Caniggia y sus ataques a otras mujeres. “Yo en mis redes doy otros mensajes completamente distintos a los de él”, afirmó, y agregó: “No sé si me copa que subas un video tierno con nuestra hija y al toque bardees a otra persona, porque la gente no sabe diferenciar”. La referencia era directa a su hija Venezia, menor de edad que, según advirtió, termina expuesta a los efectos de esas polémicas. “Se come de vuelta los bardeos Venezia, que es una menor de edad que no tiene nada que ver. Entonces ahí digo para qué la mostramos. Capaz la hubiésemos dejado en el anonimato si vos seguías subiendo estas cosas”, sostuvo.

Sobre la distancia que percibe entre el Alex de las redes y el que convive con ella, Luz fue directa: “No reconozco la persona que es cada vez que abro su Instagram.” Sin embargo, también dejó lugar para la autocrítica: “Capaz yo debería entender más su personaje, no lo sé, pero como no lo comparto, me es difícil entender.”

PUBLICIDAD

La bailarina se mostró angustiada por las críticas que ella recibe tras los posteos de su pareja contra Wanda Nara y otras mujeres (Video: Instagram)

El tono del descargo incluyó además una reflexión sobre el tipo de blancos que elige su pareja para sus posteos. “No me gusta que siempre lo haga con mujeres y eso es algo que yo se lo digo. Digo, tenés un montón de hombres con quien meterte”, señaló Luz, aunque reconoció que las diferencias no llegaron a generar una ruptura: “No, no problema, pero bueno, sí, muchas charlas, muchas charlas.” Y sobre la decisión de hacer público el conflicto, fue clara: “No sé si me arrepiento de haber subido el video. Es como que necesité separarme un poco de esa cuestión”.

El descargo se produjo en un momento sensible de su carrera: esa semana Melody Luz debutaba en Sex, obra a la que se incorporó después de haberla buscado durante mucho tiempo. “Y si no quedó claro lo voy a seguir dejando claro porque yo quiero seguir laburando”, cerró. “Yo sí que valgo mucho, porque sé que vengo de abajo”.

PUBLICIDAD