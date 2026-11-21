El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla condenó a Mauricio Ernesto Martínez Herrera a siete años de prisión por tráfico ilegal de personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla condenó a Mauricio Ernesto Martínez Herrera a siete años de cárcel por tráfico ilegal de personas, luego de establecer su responsabilidad en el traslado irregular de una madre y su hijo menor de edad, a quienes dejó abandonados en Guatemala durante un viaje que tenía como destino final Estados Unidos.

La sentencia se dictó en perjuicio de Joselyn R. y de su hijo, quienes habían contratado al procesado para emprender la ruta migratoria. Según la información divulgada por la cuenta de Centros Judiciales, Martínez Herrera recibió USD 5,500 por organizar el traslado de ambos hacia territorio estadounidense.

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El caso se remonta al 17 de septiembre de 2023. Ese día, la mujer y el niño salieron de El Salvador con la expectativa de cruzar hacia Estados Unidos por una vía irregular. El trayecto quedó interrumpido en una vivienda en una vivienda de Guatemala.

El procesado recibió 5,500 dólares para organizar el viaje irregular de una madre y su hijo hacia Estados Unidos. Cortesía: Centros Judiciales)

La mujer esperó siete días en una vivienda

De acuerdo con la relación de los hechos presentada ante el tribunal, la madre y su hijo se quedaron en ese inmueble mientras aguardaban instrucciones para continuar el recorrido. Martínez Herrera no volvió al lugar ni respondió las llamadas de la víctima, según el testimonio incorporado al juicio.

La mujer permaneció siete días con su hijo menor de edad en la vivienda situada en Tecún Umán, una zona próxima a la frontera con México, sin obtener información sobre el siguiente tramo del viaje ni sobre la persona que había recibido el dinero por el traslado. Ante la falta de contacto, decidió regresar a El Salvador por sus propios medios.

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La madre regresó a El Salvador por sus propios medios tras comprobar el abandono en territorio guatemalteco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El expediente judicial estableció que el procesado había asumido el compromiso de facilitar el recorrido hacia territorio estadounidense. La interrupción del traslado y el abandono de las víctimas constituyeron parte de los elementos analizados durante la vista pública.

La víctima relató ante la justicia las condiciones en las que permaneció junto a su hijo tras perder comunicación con el acusado. Ese testimonio fue considerado junto con otros elementos de prueba para determinar la responsabilidad penal de Martínez Herrera.

Otro implicado ya recibió una condena por el mismo traslado

El proceso también permitió establecer que otra persona colaboró con el traslado ilícito de la madre y el niño. Ese involucrado ya fue condenado en otro tribunal por su participación en los hechos vinculados con el viaje que comenzó en septiembre de 2023.

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La existencia de más de un condenado refleja que el traslado no dependió únicamente de Martínez Herrera. Sin embargo, el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla examinó de forma individual la participación atribuida al acusado y dictó la pena de siete años de prisión.

Durante el proceso, Martínez Herrera se mantuvo en libertad. Esa situación cambió tras la decisión emitida al cierre de la vista pública, cuando los jueces ordenaron su captura inmediata.

La medida busca garantizar el cumplimiento de la pena impuesta por el tribunal. Martínez Herrera deberá cumplir siete años de prisión por el delito cometido en perjuicio de Joselyn R. y de su hijo menor de edad, de acuerdo con la información de Centros Judiciales.

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