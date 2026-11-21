El presidente Javier Milei en la Casa Rosada (Jaime Olivos)

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“Voy a ser reelecto. No tengan duda de que vamos a ganar en primera vuelta”, prometió Javier Milei el martes en el Palacio Libertad ante un auditorio colmado de jóvenes. La muestra de seguridad no se condice con la dinámica de su Gobierno, que trabaja a contrarreloj para sancionar la reforma electoral, en particular para suspender las PASO de cara a la próxima elección presidencial. Si sobran las garantías para un triunfo libertario en 2027, ¿por qué tanto apremio por cambiar las reglas del juego electoral sobre el cierre del año?

“¿Y si lo dice porque sabe que se suspenden?”, se preguntó ante Infobae una importante fuente con acceso al despacho presidencial. La duda es válida, pero pierde fuerza frente a los movimientos que desplegó el oficialismo en las últimas horas. El libertario vaticinó su reelección el martes por la tarde, cuando el proyecto todavía contemplaba las colectoras y no reunía las firmas necesarias para obtener dictamen. Horas más tarde, casi de manera exprés, tanto ese mecanismo como varios artículos del texto original pasaban a la historia.

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La última semana, en la que el oficialismo se acercó a su propósito, pero también protagonizó algunos traspiés, ofició de muestra concentrada del desorden interno que vive la Casa Rosada y que impacta en el terreno legislativo. Desnudó, también, la urgencia por desactivar la herramienta que le permitirían a la oposición ordenarse para los próximos comicios. “Parte de ganar en primera vuelta es eliminar las PASO”, admitió un funcionario.

Con la suspensión de las primarias como principal objetivo, el Poder Ejecutivo pasó de incorporar a eliminar las adhesiones en menos de 48 horas. También debió ceder ante los pedidos de los aliados para obtener el tan ansiado dictamen que le permitiera habilitar el tratamiento en el Senado. De esa forma, el proyecto original, que contenía 79 artículos, también fue víctima de la motosierra y quedó reducido a 25.

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Discurso del presidente Javier Milei en las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026 del BCRA

El conformismo es amigo de la necesidad. La presión que ejerce el calendario reavivó viejos problemas que parecían haber quedado relegados con la creación de la mesa política: la multiplicidad de actores en la negociación.

Si bien el resultado fue favorable, el proceso estuvo viciado de desprolijidades. La búsqueda de apoyos dejó en evidencia la intervención de distintos sectores del reducido círculo de poder: la senadora Patricia Bullrich y el ala que responde a Karina Milei, con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem, como principales interlocutores.

En ese esquema, algunos le atribuyen a la propia Karina Milei los primeros acercamientos con mandatarios provinciales y el contacto con el titular del PRO, Mauricio Macri, que, pese a sus antecedentes de resistencia a ese mecanismo, terminó respaldando las colectoras.

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Un claro ejemplo de las idas y vueltas que tiñeron la jornada quedó expuesto el mismo miércoles, cuando un integrante de la mesa política desconocía la decisión de eliminar las colectoras del proyecto minutos antes de que la senadora lo anunciara en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta.

“Uno de los grandes problemas de este Gobierno es la abundancia de cuentapropistas que se la dan de orgánicos. Es contraproducente”, facturó un legislador violeta.

La última foto de la mesa política reunida en Casa Rosada

En la misma línea, se expidió el alfil bullrichista Gerardo Milman, el primero en oponer resistencia a las colectoras: “A veces hay quienes se creen más de lo que pueden. Algo de eso pasó ayer. Muchas manos en un plato hacen mucho garabato”, sintetizó en X.

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La descoordinación no se limitó a las conversaciones por los votos, sino que quedó expuesta en la disputa por el protagonismo de una negociación que, pese a las concesiones, terminó con un resultado favorable para el oficialismo. “Avanzamos con la estrategia, a los ponchazos, pero se cumplió”, destacó un alfil libertario.

Con la idea de habilitar el debate en el Senado el próximo jueves, en varios despachos de Balcarce 50 confían en la posibilidad de insistir en el recinto con algunos puntos que quedaron afuera del articulado. “Eran cuatro, ahora nos quedan tres finales: una la ganamos y falta la sesión del jueves, el dictamen en Diputados y la aprobación”, sintetizó un integrante de la mesa política.

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El oficialismo estudia la posibilidad de volver a incluir el sistema de avales para la oficialización de las listas, pero sujeto a verificación biométrica, con la idea de reducir la presentación de partidos. El listado podría ampliarse luego de cotejar los actuales puntos con la Cámara Nacional Electoral, que deberá instrumentar cada modificación.

En síntesis, el miércoles dejó un saldo agridulce para La Libertad Avanza en el Congreso. La jornada había comenzado con la caída de la sesión en Diputados, donde se iban a tratar la Ley de Malvinas y la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, pero terminó con el apoyo -hasta ahora- parcial para avanzar con la reforma.

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Los que se peinan para la foto y los “vicios macristas”

En la previa de la firma “en disidencia” de Fama, Vigo y “Camau” Espínola, el oficialismo se daba por triunfador, pese a que había pasado varias horas intentando dar con el paradero del primero. Una vez estampadas las tres rúbricas, Bullrich y Santilli salieron a intentar capitalizar los laurales tras haber obtenido el dictamen de la tan ansiada reforma desde sus cuentas de X.

El dictamen que consiguió el oficialismo para avanzar en el tratamiento de la reforma electoral

“Gran día en el Congreso”, celebró a las 20.08 la senadora, que durante la mañana del viernes sacó un nuevo video en el que se la ve peinándose para la foto, musicalizada por Nathy Peluso. “Habemus dictamen”, publicó el ministro coordinador 49 minutos más tarde. Ninguno hizo mención al trabajo conjunto.

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“Vicios macristas”, resumió un libertario. La puja se retrotrae a la previa de la reunión de comisión, cuando la exministra alertó que no contaban con los votos necesarios para impulsar la reforma, mientras que el jefe de Gabinete defendió su posición con el número de adhesiones que había contabilizado hasta el momento en la reunión de mesa política.

La disputa por la reforma no es el único foco de conflictividad en las filas libertarias. Producto de las reiteradas diferenciaciones de la senadora, en particular tras los constantes reclamos por “mejoras que se sientan en el día a día”, los hermanos Milei hicieron trascender cierto malestar. Pero las necesidades legislativas, una vez más, obligaron a la plana de poder a intentar postergar las internas y amenguar el enojo.

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En Casa Rosada saben que necesitan tener alineados a todos los protagonistas, por lo que resolvieron desescalar la tensión de los últimos días. “Patricia es necesaria. Post reforma veremos”, expresaron desde el entorno del mandatario.

Javier Milei y Patricia Bullrich

Encerrados en los vaivenes quedaron algunos actores como la senadora Emilia Orozco, quien acusó a Bullrich de “poner en riesgo la reelección del Presidente”, horas antes de que el propio Milei negara la existencia de una interna y la definiera como su “socia política”. “Emilia es incontrolable”, le facturan desde el oficialismo.

El paso a paso y una estrategia vacante

Las diferencias que el Gobierno intenta administrar anticipan una discusión mucho más profunda sobre la proyección electoral de 2027. Tras la partida de León XIV, el Gobierno fijó una serie de objetivos y ordenó a la plana de poder en torno a ellos.

Por estos días, en Balcarce 50 prometen que, una vez sancionada la reforma política, se sentarán a delimitar la estrategia electoral y comenzarán a cerrar los acuerdos rumbo a los próximos comicios. La determinación del armado es clara: “Iremos acordando a medida que vayan fijando fechas, pero hay buena predisposición”.

Una vez concluido el período de sesiones extraordinarias, que se extenderá durante diciembre para culminar el debate de las iniciativas legislativas que aún están pendiente, en el ala política admiten que están obligados a diagramar los próximos pasos, que ya empiezan a estar condicionados por los intereses electorales.

“Con el nuevo panorama, habrá una nueva conversación profunda sobre el rol de Patricia Bullrich y también el de Santiago Caputo, clave para el diseño de la estrategia. Además, definiremos hacia dónde vamos con los gobernadores aliados”, adelantaron por los pasillos de Casa Rosada.

El armador nacional, Eduardo "Lule" Menem, conversa con el asesor presidencial, Santiago Caputo

El escenario se presenta complejo. El asesor presidencial planteó, en más de una oportunidad, que la ingeniería electoral no es ajena a la definición de alianzas, la construcción de las listas, el manejo de la prensa y la dinámica de gestión, ámbitos de los que se mantiene alejado desde hace varios meses. Restará ver cómo resuelve el intrincado desafío en caso de que La Libertad Avanza logre la suspensión de las PASO.

Con el perfil anticasta desgastado y con la sociedad demandando mejoras económicas, la creatividad del consultor será llevada a su máximo nivel. Pese a que el peronismo no definió su candidato, en el Poder Ejecutivo vaticinan una continuidad de la estrategia de 2025, basada en la contraposición de modelos. Más polarización, todo lo que el argentino necesita.

Los tiempos apremian. Los libertarios, que todavía discuten si deben avanzar en un acuerdo con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, deberán alcanzar una definición antes de que culmine el año. El neuquino desdobló las elecciones provinciales y las fijó para el 14 de febrero, un calendario que anticipa el inicio de la campaña para los primeros meses del año. “Es todo un romántico”, ironizó una fuente de Casa Rosada, que le factura haberlo anunciado durante el viaje de León XIV.

En medio de esa indefinición, la senadora Nadia Márquez se sumó a la lista de posibles candidatos a la vicepresidencia, detrás de Guillermo Francos, que también sugirió esa posibilidad esta semana, y Patricia Bullrich, que suena -desde hace tiempo- en varios despachos junto con Martín Menem.

La certeza que exhibe el propio Milei y que comparten varios de sus funcionarios sobre la reelección contrasta con las incógnitas que persisten dentro del oficialismo. Mientras acelera los cambios en las reglas electorales, el Gobierno deberá resolver quiénes serán los encargados de construir esa candidatura, con qué aliados y bajo qué estrategia. La primera vuelta todavía queda lejos; el desafío de ordenar la propia tropa, no tanto.