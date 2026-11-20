Bill Gates posó con la camiseta de Boca Juniors (@BocaJrsEN_)

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El cofundador de Microsoft, Bill Gates, visitó la Bombonera durante una estadía sin agenda pública en Argentina, en la previa de la final de la Copa Sudamericana que Boca Juniors disputará ante Atlético Mineiro. El empresario estadounidense posó con la camiseta azul y oro, con el número 10 y su apellido en la espalda, en Brandsen 805.

La cuenta de Instagram en inglés de Boca publicó la fotografía y acompañó la imagen con el mensaje: “Bienvenido a La Boca”. Gates se convirtió así en el primer club argentino al que el cofundador de Microsoft manifestó simpatía, tras visitas previas al país en las que no había recorrido otra institución deportiva.

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El viaje se mantuvo bajo reserva y no hubo información oficial sobre sus actividades ni sobre la duración de su itinerario. Boca impulsa desde hace un tiempo visitas de figuras internacionales a sus instalaciones, con la posibilidad de que también asistan a partidos del equipo.

Gates recorrió las calles de Caminito, uno de los principales atractivos turísticos de la Ciudad de Buenos Aires, antes de continuar su paso por el país. Su presencia en La Boca, entre el movimiento cotidiano del barrio y sus construcciones de colores, generó imágenes inesperadas durante una visita de bajo perfil.

El posteo de la cuenta en inglés de Boca Juniors (@BocaJrsEN_)

Boca Juniors enfrentará a Atlético Mineiro el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla, Colombia, por la final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro será a partido único, en cancha neutral, y comenzará a las 19:30 de Argentina y a las 17:30 locales.

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El equipo argentino buscará cortar una racha de 18 años sin títulos internacionales. Boca agotó sus 12.000 entradas populares y se estima que más de 40.000 hinchas viajarán a la ciudad colombiana para la definición. La delegación llegó a Barranquilla el miércoles por la noche en un vuelo chárter que partió desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y duró más de nueve horas. El presidente Juan Román Riquelme y el entrenador Rodolfo Arruabarrena encabezaron el viaje.

Atlético Mineiro afrontará la final después de perder cuatro de sus últimas cinco definiciones. El campeón recibirá USD 10 millones, mientras que el subcampeón obtendrá USD 2,5 millones. El premio para el ganador representa un aumento frente a los USD 6,5 millones que recibió Lanús en 2025, cuando venció al conjunto brasileño en Paraguay y levantó el trofeo continental.

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El fundador de Microsoft ya había estado en Ushuaia en 2007; casi dos décadas después, volvió a la ciudad en una visita sin anuncios previos (RS Fotos)

El empresario también fue fotografiado en la zona portuaria de Ushuaia, en Tierra del Fuego, con el canal Beagle de fondo. No trascendieron los motivos de su estadía en la ciudad austral, mientras la presencia de varios megayates en el puerto sumó interrogantes sobre el viaje. La recorrida ocurrió una semana después de una interrupción global de Microsoft 365 que dejó sin servicio a Outlook, Teams y Copilot durante casi 24 horas. En el momento más crítico, más del 80% de los servidores de la pasarela de red no respondió, según reconoció la compañía.

Charles Lamanna, vicepresidente ejecutivo de Copilot en Microsoft, explicó en la red social X que el incidente respondió a “tres factores principales que, juntos, causaron una caída global en la pasarela de red”. El defecto permaneció latente durante tres meses, hasta que un aumento de tráfico y una reducción de la capacidad de los servidores activaron la interrupción.

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Antes de esa caída, Gates había alertado sobre los riesgos de seguridad derivados del desarrollo de inteligencia artificial sin controles suficientes. En una entrevista con ABC News, sostuvo que “el frente que probablemente veremos con mayor dramatismo el próximo año serán los ciberataques”, debido a que los modelos más avanzados pueden utilizarse para ataques informáticos sofisticados.

El empresario diferenció esa amenaza de la posibilidad de que la inteligencia artificial pierda el control por sí misma. “El verdadero peligro ahora mismo no es que la IA se salga de control. Tenemos que trabajar en eso, pero eso está a años vista en cuanto al gran impacto que podría tener”, afirmó.

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Gates también cuestionó que las empresas desarrolladoras sean las únicas responsables de regular la seguridad de estos sistemas: “La idea de que, tratándose de la tecnología más peligrosa jamás inventada por el ser humano, esa sea la última palabra, que las propias empresas sean el único control que tiene la sociedad... está claro que no estamos haciendo lo suficiente”.

El cofundador de Microsoft fue visto caminando por La Boca (RS Fotos)