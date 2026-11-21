Karina Milei y Mauricio Macri

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El acompañamiento del PRO a la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) volvió a acercar posiciones con el Gobierno y dejó una muestra de que Karina Milei y Mauricio Macri retomaron la buena sintonía después de semanas de tensiones, aunque ese entendimiento todavía no se tradujo en avances concretos para conformar una alianza de cara a las elecciones de 2027, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, uno de los distritos donde las diferencias entre ambas fuerzas son más profundas.

Mientras La Libertad Avanza buscaba reunir los votos necesarios para aprobar la reforma electoral en el Senado, el macrismo decidió acompañar públicamente la suspensión de las primarias y el resto de los puntos centrales del proyecto, una señal que fue leída por sectores de la Casa Rosada como un gesto de tregua.

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En el oficialismo consideran que el ex presidente buscó demostrar que todavía tiene capacidad para ordenar respaldos legislativos, y valoraron que lo haya hecho aun cuando las conversaciones sobre el futuro electoral están paralizadas.

En la previa de la definición por las listas colectoras, el PRO evitó adoptar una postura institucional en contra de ese mecanismo, aunque dirigentes cercanos a Macri y referentes partidarios sí habían planteado reparos en público, por motivos políticos y constitucionales.

La conducción del espacio prefirió entonces no tensionar la discusión mientras el Poder Ejecutivo negociaba con los gobernadores y buscaba los apoyos necesarios para conseguir dictamen.

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En el Gobierno celebraron el accionar del macrismo (Adrian Escandar)

“El PRO priorizó la situación del país por encima de cualquier otro interés”, esgrimieron cerca del ex mandatario nacional, donde también recordaron que la principal discusión estaba centrada en la suspensión de las PASO, Ficha Limpia y la eliminación de la elección directa de los parlamentarios del Mercosur, que eran los puntos con los que sí había una coincidencia.

En ese sector remarcaron que el partido, de todas formas, “nunca iba a acompañar colectoras” y que varios de sus representantes ya lo habían anticipado públicamente, aunque lo cierto es que esa postura no había quedado plasmada en el primer comunicado que publicaron en las redes sociales.

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“Respecto del resto de los puntos de la reforma, consideramos positivo que se abra una discusión amplia que permita construir consensos y alcanzar los acuerdos necesarios para avanzar”, señaló el espacio cuando esa herramienta todavía era parte de las alternativas que analizaba la mesa política libertaria para contentar a los gobernadores.

En ese mismo mensaje, también reafirmaron su posición de que “es fundamental avanzar con la aprobación de Ficha Limpia“ y con “la suspensión de las PASO y la eliminación de la elección directa de los parlamentarios del Mercosur”.

El escenario cambió cuando el Gobierno decidió retirar las listas colectoras de la iniciativa, después de que varios mandatarios provinciales que inicialmente las reclamaban no lograran una posición común y optaran por pedir que se eliminara ese artículo, una decisión que facilitó la negociación en la Cámara alta y le permitió a la administración libertaria obtener el dictamen.

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Bullrich anunció que se eliminaban las listas colectoras del proyecto de reforma política (Fuente)

En ese momento, el PRO sí fijó una postura institucional y argumentó que siempre estuvo “en contra de las listas colectoras”, porque fue durante la administración de Macri que se eliminaron.

“Hoy volvimos a sostener esa misma posición en el marco del debate de la reforma electoral. Celebramos que el Senado haya decidido retirar este punto del proyecto y valoramos que se avance en la discusión de una reforma electoral a partir del diálogo y la búsqueda de consensos”, expresó la fuerza amarilla.

En el entorno de los Menem, que siguen de cerca el armado nacional, reconocieron que el PRO “se portó muy bien” durante las tratativas y en la votación, aunque deslizaron que el acompañamiento podría formar parte de una estrategia para exhibir que todavía conserva volumen parlamentario y capacidad de negociación.

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En esa lectura, el partido podría intentar utilizar ese apoyo para reclamar que la Casa Rosada no le dispute el poder en la ciudad de Buenos Aires, donde la relación entre ambos sectores está lejos de estar resuelta y el futuro de Jorge Macri como eventual candidato a la reelección no genera consenso dentro del oficialismo nacional.

En este contexto, recientemente apareció sobre la mesa de negociación el nombre de Fernando de Andreis, secretario general del partido amarillo, cercano al ex presidente y uno de los dos enviados a las reuniones periódicas que se hacían con La Libertad Avanza en la Casa Rosada, para tratar de sellar un frente en la mayor parte del país de cara al año que viene.

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Cerca de la secretaria general de la Presidencia sostienen que observan “desde afuera, como espectadores” los movimientos internos del macrismo porteño y que no tienen intención de anticipar una definición mientras el PRO no resuelva sus propias diferencias.

De Andreis anunció que quiere ser candidato en la ciudad (Infobae en Vivo)

“A Fernando lo conocimos recién en la campaña del 2025, pero no podemos opinar porque no sabemos si va a ser su candidato. Creo que el tema de la ciudad de Buenos Aires aún no está en discusión, es un tema para más adelante”, remarcó una persona de extrema confianza de Karina Milei.

La postura en Balcarce 50 es que la discusión por la Ciudad llegará más adelante, cuando se acerquen los plazos electorales y se conozca con mayor claridad el mapa de candidaturas en otros distritos, aunque en el PRO consideran que la falta de definiciones también deja abierto el terreno para que los libertarios intenten presentar una alternativa propia, incluso si finalmente avanza una alianza a nivel nacional.

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El respaldo parlamentario se da mientras la mesa de conversaciones entre las dos partes atraviesa un período de menor actividad. Los encuentros entre representantes de ambas fuerzas, que en un principio iban a realizarse cada 15 días, fueron suspendidos y hace varias semanas que no se convoca una nueva reunión formal.

De esas charlas participan, De Andreis y el diputado Cristian Ritondo, mientras que del lado oficialista intervienen el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

La situación se volvió más compleja porque la mesa que había sido pensada como un canal regular de intercambio quedó absorbida por la actividad parlamentaria, la discusión de la reforma electoral, el Presupuesto 2027 y las conversaciones del Gobierno con los gobernadores, de quienes depende buena parte de los votos que necesita el oficialismo en ambas Cámaras.

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La dirigencia cercana a Macri mantiene la expectativa de que la buena sintonía recuperada con Karina Milei ayude a recomponer el vínculo político entre las dos fuerzas, que tuvo momentos de tensión por los desacuerdos legislativos, la distribución de cargos y la estrategia territorial, pero aclaran que el trato entre ambos no alcanza por sí solo para despejar las diferencias que persisten entre los armadores.

Karina Milei saluda a Jorge Macri

“De Andreis dijo lo que viene diciendo. No hay mucha novedad: quiere ser jefe de Gobierno, pero falta mucho para las definiciones”, señalaron en el entorno del ex presidente.

Sin embargo, en el círculo íntimo del actual jefe de Gobierno porteño interpretaron el movimiento como una señal anticipada para un plan más a largo plazo: “Fernando ya había manifestado su voluntad de ser candidato a jefe de Gobierno, pero recién en 2031. Incluso lo llegó a hablar con Jorge”, minimizan.

Según quienes hablan diariamente con el ex intendente de Vicente López, De Andreis en realidad se apuró porque “no quiere perder terreno o quedar atrás de algún otro candidato en la carrera, entonces primerea al levantar la mano y empieza por posicionarse desde ahora”.

Quienes defienden la posibilidad de que Jorge Macri busque la reelección consideran que la postulación del emisario de Mauricio no tiene, por ahora, sustento suficiente para convertirse en una candidatura competitiva.

“Lo de De Andreis es una jugada y le mandaron a decir que se quiere presentar. No mide, no tiene empatía y la gente no lo conoce. Es un globo de ensayo, pero en la realidad es imposible que sea candidato a algo. Dijo que decidió volver a dedicarse a full a la política recién ahora, es poco serio”, cuestionó una persona que trabaja para que el alcalde porteño tenga un nuevo período de mandato.

La visión es compartida por algunos dirigentes que conocen de cerca el esquema partidario y consideran que la decisión final seguirá en manos del ex presidente, quien no lo estaría considerando seriamente.

“A Fernando lo baja Mauricio Macri en un segundo. Le dice ‘quedate acá, nene’ y se terminó todo. Es un amague nada más lo de su candidatura, estoy convencido”, sostuvo un dirigente del PRO involucrado en el armado político.

Por ahora, el Gobierno evita adelantar si respaldaría a Jorge Macri, a De Andreis o a un candidato propio, mientras el PRO busca mantener la unidad interna y capitalizar su acompañamiento en el Congreso.

La próxima definición relevante será si se reanudan las reuniones en la Casa Rosada y si el entendimiento personal entre Karina Milei y Mauricio Macri consigue transformarse en una negociación concreta sobre los distritos donde ambos espacios todavía compiten por el liderazgo.