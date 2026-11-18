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Los antimicrobianos son medicamentos que se utilizan para prevenir y tratar enfermedades infecciosas en personas, animales y plantas. Incluyen antibióticos, antivirales, antifúngicos y antiparasitarios, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Se habla de resistencia a los antimicrobianos (RAM) cuando bacterias, virus, hongos y parásitos dejan de responder a estos tratamientos. Como resultado, las infecciones pueden volverse más difíciles —o incluso imposibles— de tratar, lo que eleva el riesgo de propagación de enfermedades, cuadros graves, discapacidad y muerte, advirtió la OMS.

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La problemática cobra relevancia en la previa de la Semana Mundial de Concienciación sobre la Resistencia a los Antimicrobianos, que se celebra del 18 al 24 de noviembre. Para la edición de 2026, la OMS eligió el lema: “Una sola salud, una sola acción: prevengamos la RAM ahora”, con un llamado a coordinar respuestas entre los sectores de salud humana, animal, ambiental y alimentario.

La magnitud del desafío queda reflejada en proyecciones publicadas en la revista científica The Lancet: más de 39 millones de personas podrían morir de forma directa entre 2025 y 2050 si no se adoptan medidas para contener el avance de microorganismos que ya no responden a los tratamientos disponibles.

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La Organización Mundial de la Salud promueve la estrategia Una sola salud para coordinar respuestas sanitarias, ambientales y alimentarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La resistencia antimicrobiana se ha convertido en una de las principales amenazas para la salud pública mundial. Ocurre cuando bacterias, virus, hongos y parásitos desarrollan mecanismos que les permiten resistir los medicamentos usados para combatirlos”, explicó Cecilia Ezcurra, jefa del Servicio de Infectología y Epidemiología del Hospital Alemán e integrante de la Comisión de Uso Adecuado de Recursos de la Sociedad Argentina de Infectología, en declaraciones a Infobae.

Las bacterias resistentes obligan a usar tratamientos más complejos

Ezcurra señaló que el problema no consiste en que las personas se vuelvan resistentes a los antibióticos. La resistencia ocurre cuando los microorganismos dejan de responder a los medicamentos diseñados para combatirlos.

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“No se trata de que las personas se vuelvan resistentes a los antibióticos, sino de que los microorganismos pierden sensibilidad a los tratamientos, prolongando las enfermedades y aumentando el riesgo de complicaciones graves o incluso la muerte”, explicó Ezcurra a Infobae.

La pérdida de sensibilidad de los microorganismos frente a los tratamientos habituales obliga al uso de fármacos más costosos y tóxicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Como consecuencia, infecciones que antes se trataban de manera efectiva con antimicrobianos primera línea, como los antibióticos, requieren hoy antimicrobianos de mayor espectro, mayor toxicidad o mayor costo, con más complicaciones, estadías hospitalarias más prolongadas y menos alternativas terapéuticas disponibles”, sostuvo la especialista.

La consecuencia puede ser la prolongación de las enfermedades, un aumento de las internaciones y mayores riesgos de complicaciones graves o muerte. La RAM incluye a bacterias, virus, hongos y parásitos que cambian con el tiempo y dejan de responder a los antimicrobianos, entre ellos antibióticos, antivíricos, antimicóticos y antiparasitarios.

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Según la OMS, una de cada seis infecciones bacterianas confirmadas por estudios de laboratorio en el mundo fue resistente a los antibióticos en 2023. El organismo indicó además que, entre 2018 y 2023, aumentó la resistencia en más del 40 % de las combinaciones de microorganismos y antibióticos bajo monitoreo.

Una de cada seis infecciones bacterianas confirmadas en el mundo presentó resistencia a los antibióticos en 2023 (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2021 hubo 4,71 millones de muertes asociadas a infecciones resistentes

Un estudio de The Lancet que revisó la evolución de la resistencia bacteriana entre 1990 y 2021 calculó que, durante el último año analizado, hubo 4,71 millones de muertes asociadas a infecciones bacterianas resistentes. De ese total, 1,14 millones fueron atribuibles de forma directa a la resistencia antimicrobiana.

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La investigación proyectó que, sin cambios significativos en las políticas de prevención, vigilancia, diagnóstico y uso de medicamentos, podrían acumularse más de 39 millones de muertes directamente vinculadas con la RAM entre 2025 y 2050.

La OMS también advirtió que la RAM tiene consecuencias fuera de los hospitales y consultorios. La propagación de microorganismos resistentes puede afectar la salud animal, la producción de alimentos, el ambiente, las economías y las posibilidades de desarrollo sostenible, por lo que promueve el enfoque de “Una sola salud”.

La resistencia a los carbapenemes en la bacteria Klebsiella pneumoniae aumentó del 20% al 32% en Argentina (Grosbygroup)

Argentina registra un aumento de resistencia en Klebsiella pneumoniae

En Argentina, los registros oficiales muestran señales de preocupación. De acuerdo con el Boletín Epidemiológico Nacional publicado en mayo de 2025, la resistencia a los carbapenemes, antibióticos utilizados para tratar infecciones graves, en la bacteria Klebsiella pneumoniae pasó del 20 % en 2019 al 32 % en 2022.

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Además, el análisis de más de 54.000 muestras clínicas de tres patógenos vinculados con infecciones hospitalarias, relevadas entre 2020 y 2024, mostró niveles elevados de resistencia y una mayor dificultad para encontrar tratamientos efectivos.

Las infecciones bacterianas resistentes provocaron 1,14 millones de muertes directas a nivel global en 2021 (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El uso inadecuado y excesivo de antimicrobianos es uno de los principales factores que favorecen la aparición y propagación de microorganismos resistentes”, afirmó Ezcurra. La infectóloga incluyó entre las conductas de riesgo la automedicación, el uso de antibióticos para cuadros virales, el consumo sin indicación profesional y el incumplimiento de dosis o plazos prescriptos.

El país cuenta con una red nacional de vigilancia coordinada por el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI-ANLIS Malbrán), que registra perfiles de resistencia en hospitales y en la comunidad. En junio de 2026, el Ministerio de Salud aprobó el Plan Nacional de Acción 2026-2029 para reforzar la prevención, la vigilancia y el uso adecuado de antimicrobianos.

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La prevención y el uso indicado de antibióticos forman parte de la respuesta

Ezcurra remarcó que los antibióticos deben usarse únicamente bajo prescripción profesional, con las dosis y el tiempo de tratamiento establecidos. También recomendó no compartir medicamentos ni conservar sobrantes para utilizarlos en enfermedades posteriores.

El Ministerio de Salud de Argentina aprobó el Plan Nacional de Acción 2026-2029 articulado con la red de vigilancia del Instituto Malbrán (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Por eso, es fundamental utilizar estos medicamentos únicamente cuando están indicados por un profesional, respetar las dosis y la duración del tratamiento prescripto y evitar compartir antibióticos o guardar sobrantes para futuras enfermedades”, sostuvo la especialista.

“Preservar la eficacia de los tratamientos disponibles requiere un compromiso de toda la sociedad y del sistema sanitario”, planteó. “También resulta clave fortalecer la vacunación, la higiene de manos, la prevención de infecciones en los establecimientos sanitarios y el acceso oportuno a diagnósticos adecuados”, indicó Ezcurra.

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La campaña de la OMS comenzará el 18 de noviembre y convocará a gobiernos, equipos de salud, veterinarios, productores, investigadores y comunidades. El objetivo es sostener la eficacia de los medicamentos disponibles y reducir el impacto de infecciones que, sin tratamientos efectivos, pueden volver a ser difíciles o imposibles de controlar.