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Boca Juniors afrontará la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro con Rodolfo Arruabarrena y Leandro Paredes como las principales voces de la previa. El entrenador y el capitán expusieron su mirada sobre el partido, el rival brasileño, el respaldo de los hinchas y la necesidad de manejar la ansiedad en una definición.

El mediocampista y símbolo de Boca contó el significado de jugar la final con el equipo del cual es hincha: “Con las mismas ganas, el mismo entusiasmo, las mismas sensaciones, la misma ilusión. Viví siempre mi carrera de esta manera. Me ha tocado jugar finales importantes y esta será seguramente una de ellas. Obviamente, tener el plus de que juego con mi club, con el club del que soy hincha y seguramente tiene algo, algo especial. Desde mi vuelta, me ha tocado jugar los partidos importantes, pero esta es una final, hay un título de por medio, entonces seguramente sea hasta el día de hoy el más importante, sin duda”.

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Acerca de la presión por el partido decisivo, Paredes agregó: “Yo no siento que tengamos presión. Trato siempre de disfrutar, trato de transmitirle a mis compañeros que es importante, que tenemos una final por delante, que hace mucho no se gana, pero somos un equipo que venimos en un buen momento y tenemos que disfrutar lo que estamos pasando. Así que seguramente de esa manera, creo yo que tengamos muchas posibilidades de poder ganar si disfrutamos como lo venimos haciendo”.

“Siempre lo dije, siempre fui muy claro. Tenía la ilusión del día que me tocó irme, de volver joven, de volver para poder dar lo mejor, para poder competir por cosas importantes. Hemos conseguido un título, estamos en dos finales, estamos muy cerca de conseguir cosas importantes. Era uno de los objetivos cuando volví, así que disfrutando. Disfruto del día a día, disfruto de estar en mi club, de mis compañeros y de la gente de competir por cosas importantes. Así que ojalá mañana podamos dar una alegría”, continuó el integrante de la selección argentina.

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Por su parte, el Vasco Arruabarrena se refirió al partido: “Obviamente que es un título o una disputa de una final internacional y si bien no lo he tenido, es un partido importante. Para mí hay situaciones en el club que llevaron a tener diferentes partidos claves en este semestre. Pero esto es algo importante para el grupo, para mí, para el club, pero tenemos que saber vivir, disfrutar, tener los miedos normales de una final y sobre todo ser lo que somos y cómo llegamos hasta acá”. Luego, el DT se refirió a las características de su plantel para afrontar los encuentros decisivos: “Tengo jugadores inteligentes, jugadores que irían a la guerra en cualquier lugar. Es más, tengo los wachiturros, que si tengo que ir a Ucrania y a Rusia, les desvalijan el armamento nuclear. Así que confiado en lo que tengo y esperemos mañana poder hacer un buen partido”.

Otras frases de Leandro Paredes

La historia del hincha que llegó a Colombia en moto: “Para nosotros son muy importantes. Quedó ahora reflejado en el chico de la moto, pero somos conscientes que todo el hincha de Boca hace un esfuerzo muy grande durante todo el año para poder estar, más allá de la dificultad que tenga cada uno, da todo por estar ahí, por apoyar, por seguirnos. Nosotros tenemos solo palabras de agradecimiento. Haremos hasta lo imposible para volver a dar otra alegría, porque seguramente también sea muy importante para nosotros”.

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El análisis sobre el presente de Atlético Mineiro: “Sabemos y somos conscientes del momento, pero no creo que influya tanto eso en una final. Son partidos aparte y seguramente creo que influye muy poco eso, el momento”.

El primer contacto con el estadio y la igualdad de condiciones: “Hablamos de que me ha tocado jugar más o menos a este horario, pero el clima, la cancha y todo lo de mañana va a ser igual para los dos equipos. Entonces, trataremos nosotros de preparar hoy con un último entrenamiento de la mejor manera el partido de mañana y mañana jugar una final como debemos, como se debe jugar este tipo final, representando a nuestra gente, a nuestra camiseta de la mejor manera”.

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El liderazgo dentro del vestuario antes de una definición: “Trato de transmitir siempre confianza, de que traten de disfrutar cada momento, que son únicos. No es fácil pasar por el momento que estamos pasando llegar a una final internacional, haber conseguido ser campeones hace muy poco. Hay que ser conscientes que no es fácil, que hay que disfrutar, que estamos en el equipo más grande de toda Sudamérica. Entonces, eso es lo que yo trato de transmitir, tranquilidad, confianza y que disfruten el momento porque no es fácil”.

La marca personal que suele recibir durante los partidos: “Últimamente me estoy acostumbrando. En el fútbol argentino me está pasando bastante seguido pero tengo todo muy tranquilo, tengo compañeros que también lo hacen muy bien que saben y son inteligentes para saber cuándo me están haciendo marca personal y demás, y saben ocupar espacios, saben jugar, saben moverse y ser importantes. Así que eso me deja más que tranquilo. Después, seguramente, de mi parte trataré de hacer el mejor partido posible para ayudar a mi club, a mis compañeros y repito, hacer lo mejor posible para, para dar una alegría”.

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Las razones por las que considera que el grupo merece ganar: “Seguramente porque hemos trabajado durante todo el año para conseguir cosas importantes. Hemos arrancado seguramente no como queríamos el año, hemos sufrido el golpe de quedar afuera de la Libertadores, el quedar afuera con Huracán también. Entonces, a pesar de eso el grupo se levantó, trabajó, se ilusionó de vuelta. Estamos peleando por cosas importantes y creo que por ese lado se merece conseguir cosas importantes por todo lo que ha pasado, por la ilusión, las ganas que tienen, por cómo trabajan, porque son buena gente, porque son un grupo que sabe lo que quiere. Yo digo siempre que nos hemos transformado en un grupo de hombres que sabe lo que quiere y eso para mí es muy importante. Agradezco a cada uno de mis compañeros porque durante todo el año han hecho un esfuerzo para poder llegar hasta esta instancia”.

La responsabilidad que asume dentro de la cancha: “De mi parte trato de ver los problemas antes, de tratar de solucionar antes que pasen. Obviamente que los partidos se van dando. Uno trata de jugarlos como lo prepara el entrenador, pero al final cuando arranca y, como siempre dicen, los muñequitos se empiezan a mover, hay situaciones que cambian. Entonces uno trata de estar atento y tratar de solucionar ese tipo de problemas”.

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La influencia de lo que se dice alrededor del equipo: “Me influye muy poco lo que se habla, de verdad. Trato de disfrutar. Sabía antes de venir que iba a pasar lo que pasa. Lamentablemente es parte de esto pero llego con mucha ilusión, con muchas ganas, con mucha tranquilidad, con mucha felicidad, disfrutando de estar en una final internacional y con la ilusión intacta de poder, repito, dar una alegría mañana”.

Más frases del Vasco Arruabarrena

La posesión como una característica que Boca trabajó durante el semestre: “Para nosotros esto es fundamental. Creo que lo venimos demostrando, hace cuatro o cinco meses ya, no sé el tiempo. Tengo jugadores que sus características son tratar de tener la posesión, de tener el control del partido y esperemos mañana poder hacerlo. Enfrente hay un rival duro con las mismas intenciones nuestras y en líneas generales, el equipo que tenga más carácter, más personalidad, que sepa jugar este tipo de partidos, tendrá más chance de llevarse el triunfo”.

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La importancia de los detalles y la personalidad en una final: “Podemos visualizar cualquier tipo de partido. Después, ya siempre he dicho lo mismo, los pequeños detalles son los que te definen. En este tiempo se ha hablado de las presiones de un lado y del otro. Cada uno tiene su presión. Creo que depende del grupo que tengas, del equipo que tengas, de los jugadores que tengas el carácter, de la personalidad. Nosotros hemos demostrado en este semestre que sabemos jugar este tipo de finales. Espero que mañana no sea la excepción”.

Los momentos que deberá administrar Boca durante el partido: “A nosotros nos gusta tener la pelota. Pero eso no significa que en este partido no sepas manejar los momentos y como todo entrenador te dice cuando juegan las finales, acá va a haber momentos para disfrutar, momentos para sufrir, momentos para tener la pelota, momentos para jugar el contragolpe. El que tenga el control del partido o la mayor cantidad de minutos del partido es el que está más próximo a poder llevarse el triunfo”.

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La estrategia que evitará revelar antes de enfrentar a Atlético Mineiro: “Sabés que miento demasiado. Te voy a ser sincero. Bueno, un poquito más ahora, nosotros tenemos una idea, los chicos lo saben y son ellos los protagonistas. Obviamente que analizamos el rival, pero nos interesa lo que podemos hacer nosotros en el campo de juego y eso es fundamental. Después podemos presionar un poco más arriba, podemos esperar, podemos jugar al palo a palo, podemos tener la pelota. Eso lo veremos y siempre buscando lo que más nos conviene. Pero tampoco voy a decir nada. Esto es así. Supongo que Eduardo tampoco ha dicho nada, así que estamos todos parejos”.

La posibilidad de recuperar futbolistas antes de la final: “Hemos recuperado algunos chicos. Trabajaremos pensando en el partido y en tratar de las mismas palabras que te estoy diciendo hace cinco minutos, de disfrutarlo, de no volvernos locos, de disfrutar cada minuto. Seguramente antes de rodar la pelota, estaremos ansiosos y lo importante es cuando el árbitro empiece el partido, estar mejor que ellos y jugar mejor que ellos”.

La idea de revancha en su nueva etapa como entrenador: “De mi parte el tema de revancha no me gusta. Yo ya hice una segunda etapa con diferentes grupos, con otro momento o similar en cuanto a la conquista del título o no, pero es totalmente diferente. Voy viviendo el presente. Voy viviendo el día a día, el de entrenar este tipo de jugadores me van haciendo mejor entrenador y así como hace diez, once años tenía otros jugadores que los he disfrutado, disfruto de estos chicos. Esperemos, como todos, estamos en un club que necesita siempre ser protagonista, siempre ganar títulos y le hemos podido dar hace pocos días atrás un título que se necesitaba, el poder clasificar a la Copa Libertadores. Nosotros queremos seguir haciendo nuestra historia y en este paso tenemos mañana una final que esperemos poder disfrutarla y conquistarla”.

Hinchas de Boca Juniors se apoderaron del Centro Histórico de Cartagena, ciudad que los ha acogido en la previa de la gran final de la Copa Sudamericana. (Alcaldía de Cartagena)

El análisis sobre el plantel y la campaña de Atlético Mineiro: “Ha demostrado tener un plantel numeroso, tiene un presupuesto que no sé, pero no será barato. Un entrenador que sabe siempre lo que quiere y lo ha demostrado en diferentes clubes y obviamente que es un fuerte. Está en una liga muy pareja, ha competido y está compitiendo con otros clubes que también tienen un mayor presupuesto. En este último tramo, tal vez los resultados no son los que ellos quisieran tener, pero es una final y en la final no vale cómo venís. En la final el día ese cómo te levantás, cómo estás, los detalles, los errores, el gastar energía en donde no la tenés que gastar. A lo largo de este año, Mineiro ha demostrado ser un equipo competitivo”.

El apoyo de los hinchas de Boca en la previa de la definición: “¿Qué le voy a decir? Ya no hay palabras. Sabemos que están con nosotros”.

La necesidad de controlar las emociones antes del partido: “Espero hacer la charla como entrenador y que no me salga el hincha porque no la voy a poder terminar. Ya venimos hablando y mañana es un día especial para todos y esperemos que las emociones en algún momento dejarlas a un lado y enfocarnos en el partido”.

La confirmación de que cuenta con el plantel disponible: “Estamos bien, están todos los chicos a disposición y el equipo lo tenemos. Ahora faltarán los pequeños detalles, el tema del video y todo eso que en estas horas lo vamos a ir definiendo y mostrárselo a los chicos”.

La respuesta sobre la información antes de los partidos: “Soy sincero, miento. Así que después verán cuánto miento, qué porcentaje pero nada si no, empiezan con los mensajes de un lado del otro. Yo miento, te miento hasta en los mensajes, menos mi señora, pero después miento siempre”.

Su forma de trabajar como entrenador y el efecto que le genera dirigir a Boca: “Tranquilo. Soy así, tengo un horario, me levanto, me conocen acá, el Chelo me conoce. Soy muy estricto, pero esto me desacomoda. Y bueno, es lo que hay. Mientras vengan los títulos y el hincha de Boca se identifique con este grupo, bienvenido sea. Después ya tendré el tiempo de volver a acomodarme, o mi señora me acomodará”.